Как прожить на 10 тысяч: что думают в Кремле о доходах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал диалог Владимира Путина и жительницы Петербурга, состоявшийся в минувшую среду, 19 февраля. Разговор шел о проблеме низких заработных плат россиян. По мнению Пескова, в каждом конкретном случае, какая у кого зарплата, следует разбираться отдельно.

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Напомним, 19 февраля президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку, первому мэру города на Неве. После этого он подошел к полицейскому оцеплению и к горожанам, собравшимся неподалеку от монумента. Жители города поделились с главой государства своими проблемами. Один из вопросов президенту удалось задать воспитаннице местного профессионально-реабилитационного центра для инвалидов.

Она спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. «Думаю, что очень трудно», — ответил Путин.

Тогда петербурженка предположила, что зарплата президента больше этой суммы. «Не только у меня», — ответил глава государства. «У президента не самая высокая зарплата», — добавил Путин.

Женщина также пояснила, что живет вместе с мамой, и даже вдвоем им с трудом удается сводить концы с концами.

Приобрести необходимые продукты на установленный правительством прожиточный минимум невозможно. Она назвала и другие проблемы, возникающие у матерей-одиночек.

Это, например, высокие коммунальные платежи.

Надо разбираться, что это за зарплата такая

В четверг, 20 февраля, отвечая на вопросы журналистов, Песков прокомментировал этот диалог. Он усомнился в том, что где-то в России существует зарплата в 10 тысяч 800 рублей. Это ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Песков предположил, что 10 800 рублей — это лишь часть ставки по зарплате и что такие данные стоит уточнять и не делать сразу обобщающих выводов.

«Конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки», — цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что в Кремле «неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями», когда получали обращения от россиян при подготовке к «прямой линии».

Говоря о низких доходах россиян, Песков обратил внимание, что об этом речь шла в послании главы государства Федеральному собранию.

«На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа, вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов», — отметил Песков.

Он не считает, что вопрос Путину петербуженки был провокацией.

«Нет, я не думаю, что провокация», — сказал он. Женщина «совершенно спокойно, совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы».

Задекларированный доход Путина за 2018 год составил 8,7 млн рублей.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в стране в 2019 году составила 47 657 руб.

При этом средний размер пенсии по России на 1 января 2019 года составил 14 826 рублей. В этом году он составит также около 15 тысяч рублей. Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих — 16,4 тысячи рублей.

Россияне хотели бы получать каждый месяц по 92 тыс. рублей, говорится в январском исследования портала «Работа.ру». Более четверти (26%) мечтают о зарплате от 100 до 200 тыс. руб. Ежемесячный оклад до 30 тыс. руб. наименее популярный, его назвали всего лишь 4% респондентов. А, например, средняя зарплата депутата Госдумы равняется 350-400 тысячам. Это в 7-8 раз выше среднестатистических окладов жителей страны.

Россияне регулярно жалуются руководству страны на низкие зарплаты и пенсии, непомерные коммунальные платежи и высокую стоимость продуктов питания. В 2016 году пенсионерка из Крыма обратилась к Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост премьера, с жалобой на маленькую пенсию.

«Что же такое восемь тысяч — это мизер! Ноги о нас вытирают», — негодовала она.

На это Медведев ответил, что «просто денег нет». «Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — добавил Медведев. Фраза «денег нет, но вы держитесь» стала в итоге крылатой.

В январе Медведев назвал среди нерешенных задач ушедшего в отставку правительства именно рост реальных доходов россиян. По итогам 2018 года Медведев заработал 9,9 млн рублей.