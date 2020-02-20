Арест кроликов и обязательные работы: как выбивают алименты

В прошлом году приставам удалось взыскать гораздо больше алиментов, чем в 2018 году: сумма увеличилась на 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Так, злостные неплательщики в 2019 году погасили долги на 17,4 млрд рублей.

Рост количества должников не объясняет увеличение взысканной суммы. По итогам прошлого года оказалось, что в России почти 1,5 млн граждан, которые имеют задолженности по выплате алиментов. За 2019 год число таких граждан увеличилось чуть более чем на 140 тыс.

Как поясняет «Газете.Ru» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, рост выплат произошел из-за принятия поправок в законодательство.

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«Активно применялись такие меры наказания к неплательщикам алиментов, как арест банковских счетов и вкладов, имущества, продажа собственности в счет уплаты долгов, изъятие водительского удостоверения и арест транспортного средства, при долгах от 30 000 рублей — запрет на выезд заграницу», — говорит эксперт.

На сайте службы судебных приставов сообщают о том, какими методами удается взыскать долги. Спектр ухищрений очень широкий.

Когда должники отказываются приходить по повестке, то приставы навещают их на работе, во время поездки и даже во время отдыха. Например, в Новгородской области сотрудники ФССП встречали одного неплательщика у входа в ЗАГС. Долг гражданина на содержание ребенка превысил 100 тыс. рублей. Торжественный кортеж подъехал к месту бракосочетания, но вместо сотрудников ЗАГСа к жениху подошли судебные приставы.

Чтобы добиться выплат, они предложили ему общественные работы вместо медового месяца.

Также нередко приставам приходится проводить еженедельные рейды на дорогах, останавливая и арестовывая автомобили должников. На машине ГИБДД при этом устанавливают мобильный программный комплекс «дорожный пристав», позволяющий по номеру автомобиля вычислить машину, принадлежащую «злостному должнику» — активному неплательщику штрафов, алиментов, выплат по кредитам. После этого полицейский останавливал этот автомобиль, а судебный пристав оформлял протокол и тут же на месте арестовывал транспорт.

С кого-то долг удалось взыскать только после ограничения права на выезд. Так, мужчина выплатил 61 тыс. рублей после того, как не смог поехать на отдых.

В Башкирии произошел вообще курьезный случай. Приставы арестовывали шесть кроликов за долги их хозяина. Мужчина в течение четырех лет не выплачивал алименты. Долг составил почти 600 тысяч рублей.

Как отмечает Павел Сигал, увеличение сумм взысканий произошло и по тому, что изменился спектр полномочий судебных приставов. Теперь они могут привлекать должников к общественным работам и накладывать санкции по статье 157 УК РФ.

Согласно ей, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев. Также возможно лишение свободы до одного года.

Так, как сообщается на сайте ФССП, «общественно полезный труд и профилактические беседы судебного пристава сподвигли жительницу Смоленской области изменить свое отношение к детям. Женщина трудоустроилась и обратилась в суд за восстановлением родительских прав».

До этого она злоупотребляла крепкими спиртными напитками, не занималась воспитанием и образованием детей. За это время накопился долг на 98 тысяч рублей. Женщину нашли «в компании граждан, ведущих асоциальный образ жизни».

В итоге ей было назначено наказание в виде обязательных работ в размере 60 часов.

«После того, как гражданка отработала назначенные часы на коммунальном предприятии, ей предложили официально трудоустроиться в организации», — говорится в сообщении. Сейчас мать ежемесячно выплачивает алименты на содержание двух несовершеннолетних сыновей, планирует восстановить свои родительские права.

При этом главное изменение, которое привело к росту взысканных за прошлый год алиментов, — это увеличение размера долгов, которые можно взыскивать с неплательщика через работодателя, считает Сигал. Если раньше это сумма составляла 25 тысяч рублей, то после изменений эта она выросла до 100 тыс. руб.

По словам Елены Проскуровой, руководителя практики частного права НЮС «Амулекс», хуже всего обстоят дела с выплатами алиментов должникам, которые официально не трудоустроены и у них нет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.

Однако, как пояснила «Газете.Ru» депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, «вопросы любви, дружбы, ответственности родителей не решаются законодательством». «Если гражданин хочет избежать выплаты алиментов, он все равно что-нибудь придумает», — пессимистично заявляет Оксана Дмитриева.