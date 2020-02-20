Удар по рыбакам: на Аляске теряют деньги из-за санкций России

Продэмбарго, введенное Россией в ответ на санкции Запада в 2014 году, ударило по рыбакам американского штата Аляска. Об этом сообщает в своем отчете Институт маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI), передает Anchorage Daily News.

До введения эмбарго на продукты питания, в 2010-2013 годах, аляскинские рыболовные компании поставляли на российский рынок товара на $40 млн ежегодно. Россия импортировала красную лососевую икру, замороженное мясо лосося и сурими минтая – основу для производства крабовых палочек.

В предсанкционный 2013 год экспорт с Аляски был рекордным — он достигал $61,3 млн в год, причем 76,4% поставок были обеспечены красной икрой. До введения продэмбарго Россия была вторым – после Японии – экспортным рынком для аляскинской икры.

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В ASMI утверждают, что спрос был обусловлен предрассудком потребителей в РФ. Они считали американские морепродукты более качественными, чем российские.

После введения санкций единственным продуктом, ввоз которого в Россию не был запрещен, стали рыбные консервы. Однако консервированный лосось с Аляски в заметных количествах на российский рынок не поставляется.

Кроме потери российского рынка сбыта, рыбаки на Аляске недовольны возросшей конкуренцией – США не вводили ответный запрет на импорт морепродуктов из России, чем пользуются отечественные поставщики.

Часть рыбы Россия ввозит в Америку беспошлинно, причем рынок США – один из ключевых для российских рыболовов. В 2018 году американские предприниматели купили в России рыбы на $551 млн. 84% – это поставки краба.

Китайской продукции ввезли в США на $50 млн – в основном это продукты из минтая, выловленного в России. В целом прямой импорт российских морепродуктов в США вырос почти в два раза с 2013 года — с $326 млн.

Конкуренция между рыбаками из России и США объясняется тем, что на Аляске и Дальнем Востоке ловят одну и ту же рыбу – по большей части. И хотя стоимость российской рыбы выросла, она все равно дешевле аляскинской.

Год назад телеканал CNN сообщил, что российский минтай, который продается в США в виде рыбных палочек и имитации крабового мяса, получил преимущество на американском рынке.

Доля «нашего минтая» в Америке достигла $200 млн в 2016 году, а к 2017 году почти половина рыбных палочек, которые подавали в школьных столовых, была сделана из российского рыбьего мяса. Россия — крупнейший мировой поставщик минтая.

Из-за торговой войны между США и Китаем американское торгпредство убрало российский минтай из списка товаров, пошлины на ввоз которых повышались, и таким образом его преимущество в цене сохранилось. Ответные пошлины КНР на ввоз американской рыбы в 25% от цены ограничили доступ рыбаков США к китайскому рынку.

Между тем в конце прошлого года СМИ сообщали, что в России стремительно растут оптовые цены на рыбу. С начала прошлого года стоимость кеты увеличилась более чем на 14%, а тихоокеанской сельди — на 16%.

Стал менее доступным и минтай, цена на который подскочила почти на 12%. В рознице наблюдается иная ситуация: красная рыба и минтай прибавили в цене от 10 до 20%.

«Такого существенного роста в принципе не должно было быть, хотя улов в этом году на Дальнем Востоке был ниже прошлогоднего. Плюс неправильная система хранения и транспортировки приводит к росту объема некачественной рыбы в опте, что также негативно сказывается на цене. Качественная рыба существенно подорожала и ее трудно найти. Ассортимент сейчас хуже, чем наблюдался в кризис», — заявлял «Газете.Ru» директор «Рыбразводного предприятия №1» Александр Ходос.

Помимо лососевых дорожает и один из самых распространенных в центральной России видов рыбы – минтай. В период с января по ноябрь его стоимость выросла на 11,9%.

«Удорожание продукта вызвано колебаниями курса доллара и наблюдающимся с начала 2018 года положительным ценовым трендом на мировом рынке минтая», — объясняют представители Росрыболовства.

Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе членов Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии и США было введено Россией в августе 2014 года. Оно стало ответом на санкции, продленные западными странами против России до 23 июня 2020 года из-за присоединения Крыма. Продовольственное эмбарго подразумевает запрет на импорт Россией некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции.