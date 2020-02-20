Королева Forbes: кто превзошел Батурину

Основательница и генеральный директор крупнейшего в России онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке богатейших женщин РФ. Об этом сообщил составитель рейтинга журнал Forbes.

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Причиной смены лидера в топе издания стало развитие основного актива Бакальчук — ретейлера Wildberries.

За прошедший год, по подсчетам Forbes, оборот интернет-магазина вырос на 88%, достигнув 223,5 млрд рублей.

На увеличение количество продаваемых товаров повлиял рост числа поставщиков до 19 тысяч и расширение ассортимента почти в два раза — с 1,8 до 3,6 млн позиций. Количество выполненных за год заказов, отмечает издание, равняется 164 млн, а ежедневная посещаемость сайта составляет 2 млн пользователей-россиян.

Расширению способствовало также то, что в январе 2020 года магазин Wildberries вышел за пределы стран СНГ и попал на европейский рынок, начав торговать в Польше. Помимо этого, ретейлер работает сегодня в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Сеть магазина насчитывает более 6300 точек.

В свете этого Wildberries занял первое место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета», обогнав «Аэрофлот» с онлайн-продажами в 221 млрд рублей и AliExpress Russia с 201,4 млрд рублей.

Таким образом состояние Бакальчук, за год выросшее на $400 млн, в настоящее время составляет $1,4 млрд.

Это позволило бизнесвумен вытеснить с первого места жену бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и президента компании Inteco Management Елену Батурину с $1,2 млрд. Последняя возглавляла топ в течение многих лет, однако за 2019 год ее благосостояние не изменилось.

Впервые имя Бакальчук появилось в списке Forbes в 2018 году, когда ее состояние оценивалось в $600 млн. Уже через год оно удвоилось, обеспечив единственной владелице Wildberries второе место в топе.

В общем рейтинге богатейших людей РФ она до сих пор занимала 94 место, уступая Батуриной на 13 позиций. В 2019 году Forbes включил Бакальчук в список самых заметных миллиардеров года, где она стала единственной представительницей российского бизнеса.

Онлайн-ретейлер был основан супругами Бакальчуками в 2004 году. Будущая бизнесвумен занималась своим проектом у себя в квартире, будучи в декрете, одновременно ухаживая за четырьмя детьми. Она уже не могла заниматься репетиторством, как и раньше, поэтому начала закупать одежду по немецким каталогам Otto и перепродавать ее, через некоторое время открыв свой сайт в интернете.

Компания Wildberries создала новую в России бизнес-модель: до ее основания в стране не было интернет-магазинов одежды.

Нынешние конкуренты компании появились уже позднее. Кроме того, Бакальчук предложила потребителям бесплатную доставку с примеркой.

Ее конкурентка за первое место в топе Батурина ранее была известна как один из крупнейших девелоперов Москвы. В 1994 году она создала крупную компанию «Интеко», однако после отставки Лужкова столкнулась с трудностями и продала фирму.

Сегодня Батурина занимается бизнесом за рубежом. Она вкладывается в гостиничное дело — в частности, владеет отелем Morrison Hotel в центре Дублина. Кроме того, ей принадлежит часть немецкой компании Hightex, которая занимается производством мембранных конструкций для спортивных объектов.

Она также продолжает инвестировать в девелоперские фонды, однако теперь за рубежом — проекты разрабатываются в Европе и США. В прошлом году также стало известно, что Батурина заинтересовалось сыроделием и купила британскую компанию Artisan Farm Ltd.

Кроме Бакальчук и Батуриной, в топ-5 богатейших россиянок сегодня входят Татьяна Ковальчук, супруга бизнесмена Юрия Ковальчука, и Елена Рыболовлева, бывшая жена предпринимателя Дмитрия Рыболовлева. Состояние обеих оценивается в $600 млн. За ними следует акционер производителя детского питания «Прогресс» и владелица компании «Агроном-Сад» Ольга Белявцева с $550 млн.