Деньги закончились: Европе надоело кормить Прибалтику

20 февраля в 2020 года в Брюсселе начинается экстренное совещание президентов и премьер-министров стран Евросоюза. Они должны обсудить бюджет ЕС на 2021-2027 годы.

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Встреча много значит для будущего: ЕС ожидает значительное сокращение бюджета. После того, как Великобритания, один из крупнейших доноров ЕС, вышла из ее состава, снизились и поступления в бюджет объединения. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Brexit «стоил» группировке €75 млрд.

Другая причина уменьшения поступления в бюджет — замедление экономик в странах ЕС. В Германии, Франции и Италии наблюдается падение темпов роста промышленности.

«В целом экономика ЕС буксует, фактически стагнирует, развивается очень медленными темпами»,

— говорит аналитик ГК «ФинАМ» Алексей Коренев.

Поэтому Финляндия, разработавшая проект бюджета, будучи страной-председателем ЕС до конца 2019 года, хочет сократить его до €1,087 трлн.

Это предполагает значительное урезание финансирования по разным статьям. В частности, на 10% могут быть снижены расходы на так называемую «политику сплочения» — меры, направленные на уменьшение экономического разрыва между более и менее благополучными странами ЕС.

От этого пострадают в первую очередь страны Прибалтики. Так, Литва, по проекту Хельсинки, должна лишиться 27% поступлений в сравнении с действующей финансовой программой.

Вильнюс уже высказал свою позицию по этому поводу. Предложение неприемлемо для Литвы, отмечал на декабрьской встрече с представителями стран-членов Евросоюза глава государства Гитанас Науседа. Оно не соответствует политике сплоченности в рамках ЕС.

Сокращение дотаций может обернуться для Вильнюса «ловушкой средних доходов», заявил министр финансов Литовской республики Вилюс Шапока. Так называется ситуация, когда страна, достигнув определенного уровня благосостояния, застревает на нем.

Рост экономики в таком случае замедляется: государство еще не может конкурировать с развитыми странами, но и для корпораций, ищущих рынки с минимальными издержками для производства, оно уже не привлекательно для вложений — из-за высокого уровня зарплат.

Потеря финансирования может привести к тому, что пострадают различные сектора экономики — в частности строительный и информационных технологий. Как объясняет председатель комитета по бюджету и финансам сейма Литвы Стасис Якелюнас, они слишком зависимы от европейских вливаний.

Латвийской экономике лишение части дотаций ЕС также нанесет значительный урон.

Она потеряет, по признанию премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша, около €1 млрд. Поступления снизятся на 22%.

Более трети ВВП страны формируют еврофонды, заявляла в декабре 2019 года депутат сейма Латвии от оппозиционной фракции «Согласие» Любовь Швецова.

Рост ВВП, по ее словам, обеспечивает только распределение европейских средств внутри страны: деньги осваиваются, а «настоящая, способная к самостоятельному развитию экономика», не создается.

Финансирование сокращается, поскольку Латвия уже не входит в число самых неблагополучных стран Евросоюза, пояснил действия ЕС Кариньш. Ожидается, что из-за снижения объема поступлений от ЕС будут уменьшены вливания в ряд инфраструктурных проектов и в сельское хозяйство.

Еще сильнее упадет финансирование Эстонии. По оценкам местного министерства финансов на конец 2017 года, сумма дотаций ЕС может уменьшиться на 40%, то есть на €1,5 млрд.

«ВВП Эстонии растет и уже превысил 75% от среднего ВВП по Европе...Это является также одним из факторов, почему мы получим от ЕС меньше средств», — объяснял член эстонской парламентской комиссии по делам ЕС Дмитрий Дмитриев.

Но сокращение финансирования ставит под удар целый ряд важных для экономики страны отраслей.

«Традиционно вся помощь от ЕС, и Эстония в этом плане не исключение, как правило, направляется на такие программы, на которые у властей страны «руки не доходят». Это развитие образования, IT-технологий и информационного общества, поддержка сельского хозяйства и предпринимательства и т.д. Таким образом после завершения поддержки можно на какое-то время будет забыть о льготных европейских условиях в данных направлениях», — рассказывал «Газете.Ru» старший преподаватель факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар.

Шантаж экологией

Прибалтика уже шантажирует ЕС сворачиванием экологических программ, если странам урежут финансирование.

Так, по словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, сокращение поддержки может угрожать «зеленым» инициативам ЕС. Таллин готов создавать климатически нейтральную экономику, однако для этого нужны средства.

«Для Эстонии также важно, чтобы не уменьшались фонды политики сплочения и единой сельскохозяйственной политики, поскольку именно за их счет делаются основные инвестиции в борьбу с изменениями климата», — говорил он.

Впрочем, средства на развитие «зеленых» инициатив Прибалтике, возможно, Евросоюз все же даст. В конце ноября латвийский евродепутат Инесе Вайдере, в частности, сообщила, что Риге удалось убедить Еврокомиссию выделить €500 млн на политику в сфере климата: исследования, инновации и создание устойчивой инфраструктуры.

Россия поможет

По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, недостаток средств еврофондов будет, вероятно, покрываться за счет роста налогов. Об этом заявлял, в частности, представитель латвийского министерства финансов Нил Саксс. По его словам, в стране будет проведена налоговая реформа, которая повысит объем публичных инвестиций настолько, чтобы он «с лихвой компенсировал» потери европейских дотаций.

Есть у Прибалтики и другой вариант – обратиться за помощью к России,

говорит Коренев. У Прибалтики и России есть много потенциальных точек пересечения, по которым возможно сотрудничество, добавляет эксперт.

Так, например, важной частью взаимодействия России и Прибалтики до сих пор было использование Москвой портов бывших советских республик.

Значительное количество российских грузов все еще проходит через них, однако из-за русофобских настроений в этом регионе Москва начала развивать отечественную инфраструктуру, строя терминалы, склады и гавани, и постепенно перенаправлять постепенно свои грузопотоки. Таким образом Литва и Латвия потеряли «серьезный источник доходов», говорит Коренев.

16 стран ЕС, недовольных сокращением финансирования менее благополучных государств, уже подготовили совместную декларацию, в которой призвали органы Евросоюза договориться о «справедливом и сбалансированном» распределении средств. Однако на данный момент никаких результатов этот протест не принес.

Обсуждение 20 февраля также, скорее всего, не приведет к результатам, к которым стремится Прибалтика.

После Brexit давление на более состоятельные страны-доноры усилилось, и они будут пытаться снять его. Это приведет к нарастанию противоречий внутри ЕС – именно на них может в последствии сделать ставку РФ, чтобы завоевать симпатии Прибалтики, говорит доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов.