«Перестали верить»: что убивает ВТО

18 января в Стокгольме представители Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов и Чешской Республики начали обсуждать реформирование Всемирной торговой организации. Об этом сообщает финский МИД.

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«Многосторонняя торговая система испытывает трудности и нуждается в сторонниках. В Стокгольме наша цель — обменяться идеями о том, как мы могли бы поддержать ВТО, и привлечь внимание к важным для нас темам на министерской конференции ВТО в июне в Казахстане», — сказал министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

Подробностей пока нет.

Объединение состоит из 164 стран и в данный момент находится в глубоком кризисе. И все благодаря стараниям президента США Дональда Трампа.

Организация на протяжении многих лет «несправедливо относилась к Соединенным Штатам», уверен глава Белого дома. В частности, Трампа не устраивали многочисленные иски стран, протестующих против политики протекционизма в США.

После долгих нападок американский президент добился своего. Эффективность ВТО в регулировании глобальной торговли во многом зависит от дееспособности Органа по разрешению споров. Апелляция является конечной инстанцией в процедуре разрешения споров в рамках ВТО, она должна состоять из семи судей, которые рассматривают арбитражные решения. При этом минимально допустимое число судей в апелляционной инстанции — трое. Именно столько необходимо для вынесения решения.

Четыре из семи позиций долгое время оставались вакантными, а в декабре прошлого года еще двое судей покинули свои посты по истечении их мандатов.

При одном судье вынесение решений стало невозможно. А новые кандидатуры судей в апелляционный орган в течение последних двух лет сознательно блокировались Белым домом.

По словам экспертов, сложности у ВТО начались задолго до избрания Трампа президентом.

«Глобальная проблема состоит в том, что в организации слишком много участников, которые должны между собой одновременно договориться по правилам торговли. В результате Дохийский раунд от 2001 года внес очень мало договоренностей, потому что по каждому вопросу находятся страны, которые против», — поясняет Александр Кнобель, директор Института международной экономики и финансов ВАВТ.

«Исполнение решений очень сильно затягивалось. Они вроде бы принимались, но из-за всей этой процедуры обжалования и апелляций дела длились годами, и в результате это могло не приводить ни к каким результатам», — комментирует Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК Grand Thornton.

Однако все-таки ключевую роль в развале ВТО сыграл Дональд Трамп, считает эксперт.

«Когда США начали вести себя как слон в посудной лавке, а у ВТО и так были проблемы. Но после вмешательства Америки вдруг оказалось, что на правила можно не обращать внимания. По этой причине сами участники перестали верить в эту организацию»,

— резюмирует эксперт.

По словам же Алексея Портанского, ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН, нынешняя администрация США теперь еще и угрожает выйти из соглашения ВТО о правительственных закупках (GPA).

Оно регулирует все процедуры, связанные с проведением тендеров при осуществлении госзакупок. Его цель состоит в том, чтобы предоставить иностранным компаниям доступ на рынок государственных закупок, а также сделать его прозрачным и конкурентным.

«Выход Соединенных Штатов из соглашения может привести к тому, что члены ВТО потеряют свой преференциальный доступ к американским тендерам. А большинству иностранных компаний законы США запрещают доступ к государственным контрактам без объяснения причин», — говорит Портанский.

Эксперты при этом не уверены, что стоит реформировать ВТО. Возможно, есть смысл создать альтернативное объединение.

«Основная проблема состоит в том, что позиции Китая и США весьма далеки друг от друга. Но именно эти страны являются ключевыми игроками в современной глобальной экономике и торговле. Поэтому задача — попытаться сблизить их подходы по реформированию ВТО», — отмечает Портанский.

По мнению Николаева,

Всемирная торговая организация по большому счету запоздала с реформами, напрасно дотянув до того, что сейчас ей даже административно сложно работать без судей.

«ВТО и раньше не хватало обязательности в исполнении. Механизмы в вынесении решений должны быть гораздо более жесткими и строгими, а из-за того, что все может тянуться годами, участники считают, что могут позволить себе вольное поведение», — утверждает Николаев.

Так что вполне возможно, что организации стоит прекратить свое существование.

«Возможно, ВТО ликвидируют и взамен создадут новую организацию. Сейчас мы именно к этому и идем. На это может повлиять выход из организации США. А также глобальная экономическая рецессия, вероятность которой тоже растет. Если в ходе нее выяснится или подтвердится, что ВТО стала никчемной, ее расформируют», — предполагает Николаев.

Вариант возникновения альтернативной организации допускает и Портанский.

«Не исключено, что будет создан новый апелляционный орган с заинтересованными странами без США. В июне пройдет очередная министерская конференция ВТО, которая проводится раз в два года, и в этот раз она состоится в Нур-Султане — есть надежда, к этой встрече будет подготовлено какое-то решение», — подытоживает эксперт.