Разморозка для работающих: что будет с пенсиями

В Госдуму внесли законопроект о восстановлении с 2020 года индексации страховых выплат по старости работающим пенсионерам. Соответствующий документ внес член Совета Федерации Василий Иконников.

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«Отсутствие индексации пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы», — указал сенатор.

Средний размер пенсии по итогам прошлого года оказался чуть выше 14 тыс. руб. В настоящее время индексации подлежат лишь выплаты для неработающих пенсионеров. Так, с 1 января 2020 года они были увеличены на 6,6%.

Автор инициативы констатирует в пояснительной записке к законопроекту наличие феномена «трудовой бедности» в России, ведь уровень зарплат большинства работников, достигших пенсионного возраста, невысок.

Для восстановления индексации предлагается исключить из Федерального закона «О страховых пенсиях» статью 26.1, введенную в действие Федеральным законом №385-Ф3 от 29 декабря 2015 года, говорится в документе.

Заморозка индексации выплат работающим пенсионерам была введена с 2016 года.

Как напоминает автор законопроекта, приостановление повышения уровня пенсий произошло из-за дефицита федерального бюджета. Однако в текущем году ожидается профицит бюджета в размере 876,1 млрд рублей. Поэтому причин для заморозки нет. Инфляция по прогнозу составит 3%.

Согласно расчетам, восстановление индексации страховых пенсий работающим пожилым россиянам увеличит расходы Пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021 году — на 426,4 млрд рублей, в 2022 году — на 524,6 млрд рублей.

Мониторинг Министерства труда и социальной защиты России показал, что из-за отмены индексации пенсий количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилось с 15,3 млн человек до 9,7 млн. И с каждым годом их становится все меньше. В 2019 году тогдашний руководитель Минтруда, а ныне глава ПФР Максим Топилин сообщал о всего лишь 7,3 млн работающих старше трудоспособного возраста.

Сокращение числа работающих пенсионеров «привело к потерям бюджета в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц в размере около 300 млрд рублей в год, а также к снижению поступлений во внебюджетные фонды, включая ПФР, в объеме примерно 500 млрд рублей», пишет Иконников в пояснительной записке.

На индексацию пенсий работающим пенсионерам денег не хватало, судя по заявлениям Пенсионного фонда. На тот момент глава ПФР Антон Дроздов ставил под сомнение идею возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году во время выступления в Госдуме в 2019 году.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — говорил он.

С учетом масштабных государственных проектов и программ найти такой объем средств для работающих пенсионеров было бы трудно,

признавал Дроздов.

«Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет», — отмечал чиновник.

В кабмине не одобрили документ сенатора Иконникова. В правительстве указали, что корректировка размера страховых выплат по старости и их индексация — это компенсация инфляционных издержек. А работающий пенсионер может покрывать их самостоятельно за счет своей заработной платы.

Кроме того, принятие предложенного Иконниковым законопроекта потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, заключили в кабмине в отрицательном отзыве к документу. Предложение о разморозке индексаций пенсий работающим пенсионерам поступает не первый раз.

Найти престижную работу пенсионеру довольно сложно, гораздо охотнее работодатели берут людей пенсионного возраста на вакансии, не требующие особой квалификации, признавали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Это, например, уборщики, курьеры, продавцы или телефонные операторы.