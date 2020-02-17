Не отсудили: Литва окончательно проиграла дело против «Газпрома»

Литва проиграла дело в отношении российской компании «Газпром». Последняя инстанция — Верховный суд Швеции — отклонила финансовые претензии в размере €1,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики республики.

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Такую сумму власти страны требовали от «Газпрома» в качестве компенсации за «слишком дорогие поставки» российского газа в период 2004 — 2012 годов.

«Верховный суд Швеции в конце декабря принял решение не пересматривать принятое Апелляционным судом Швеции в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против «Газпрома». Суд не привел мотивы своего решения»,

— говорится в сообщении литовского ведомства.

В Вильнюсе уверены, что российская компания пользовалась своим монопольным положением на литовском рынке поставок природного газа и якобы назначала в 2004-2012 годах несправедливую цену за импортное сырье. Но доказать в судебных инстанциях это не удалось.

Судебные тяжбы Литвы и «Газпрома» продолжались в течение почти восьми лет.

По данным Минэнерго республики, судебные издержки за это время составили €10,5 млн. Так, большая часть денег — примерно €9,5 млн — ушла в период 2012 — 2016 годов. Эту сумму Литва потратила на адвокатские услуги во время рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже.

Еще около €950 тыс. было израсходовано на адвокатов в 2016 — 2019 годах, когда республика пыталась оспорить решение арбитража в судах Швеции. Во время судебных разбирательств Литву представляла одна из крупнейших в мире адвокатских контор — американская Shearman & Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы, которую та подавала, чтобы оспорить решение Стокгольмского арбитража. Шведский суд обратил внимание, что оставляет в силе это решение. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

До того, как обратиться в Верховный суд, литовские власти подавали бумаги в апелляционный суд округа Свеа в Швеции. Он также отклонил иск Литвы, требовавшей аннулировать решение арбитража.

Таким образом теперь Литве предстоит оплатить «Газпрому» все судебные издержки за эти почти восемь лет.

Литва, также как и Украина, США, Латвия и Польша, считают, что российский газовый проект «Северный поток — 2» является политически мотивированным.

При этом США, говоря о защите европейского бизнеса от давления России, перешли к реальным действиям. В конце декабря прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В нем также значилось введение ограничительных мер в отношении иностранных компаний, которые помогают России в строительство газопровода.

Ранее МИД РФ посоветовал Западу прекратить «санкционный зуд» на тему новых газовых проектов России.

«Теперь, когда, благодаря как работе на политическом уровне, так и усилиям руководства компаний, достигнуты компромиссные договоренности с Киевом, этот аргумент потерял актуальность. Россия на деле подтвердила заинтересованность в максимальной диверсификации газоэкспортных маршрутов, что объективно повысило уровень энергобезопасности в Европе. Поэтому дальнейший «санкционный зуд» в этой связи уже пора бы и прекратить», — заявлял заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью агентству «РИА - «Новости».

Напомним, пакет соглашений по продолжению транзита российского газа в Европу через Украину был подписан Москвой и Киевом в конце декабря прошлого года. Срок действия этого контракта составляет пять лет и предполагает выплату Украине в размере более $7 млрд в первый год будет прокачано 65 млрд куб. м топлива, в следующие четыре года — по 40 млрд куб. м газа.