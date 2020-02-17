Дорогая экология: Белоруссия откажется от пластика быстрее России

Минск собирается запретить использование пластиковой посуды в точках общественного питания с 2023 года. Об этом сообщило местное агентство БелТА.

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Отказываться от пластика белорусы будут постепенно. С 2021 года местные заведения перестанут пользоваться лишь некоторыми видами подобной посуды.

Такой поэтапный переход необходим, чтобы дать бизнесу время приспособиться к изменениям, заявил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Под запрет подпадут изделия, содержащие поливинилхлорид и полистирол. Некоторые предметы, например, одноразовые пластиковые крышки для стаканов, ложки, вилки, ножи и коктейльные трубочки, пока останутся в обиходе.

«Полный запрет пока предполагается с 2023 года», — заявил Корбут.

Белоруссия — не первая страна СНГ, которая отказывается от пластика.

В январе 2019 года в Молдавии вступил в силу закон о запрете на использование и реализацию пакетов толщиной 50 микрон. В дальнейшем меры коснутся и пакетов меньшей толщины: в 2020 году – от 50 микрон, а в 2021 — от 15 микрон и тоньше.

Исключение составит продукция, использующаяся для упаковки.

Еще раньше подобные меры приняла Грузия. В 2018 году Тбилиси отказался от продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов тоньше 15 микрон, а в 2019 году стал действовать запрет на всю неразлагающуюся пластиковую тару.

Однако, как рассказала «Газете.Ru» жительница Тбилиси Ульяна Мосевич, эти меры не работают: закон есть, но никто не смотрит, как он реализуется. Пока что в магазинах все равно можно приобрести пластиковые пакеты, а в овощном отделе их можно взять даже бесплатно.

Уйти от пластика давно хочет и Россия. Каждый год у нас в стране образуется около 3,6-5 млн тонн пластиковых отходов. Однако в отличие от других стран СНГ у нас даже нет законодательно прописанных запретов.

Хотя о необходимости таких мер говорят постоянно.

Так, активисты международной экологической организации Greenpeace не раз обращались к Минприроды с предложением запретить ряд одноразовых товаров. И не только пластиковых пакетов, но и влажных салфеток, ватных палочек на пластиковой основе, предметов посуды, кухонного инвентаря и других.

Роспотребнадзор выступал за законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Ведомство, в частности, предлагало юридически закрепить стимул применять многоразовую тару и саморазрушающиеся материалы при производстве упаковки.

Однако никаких законов на этот счет так и не было принято. Россия только декларирует идею отказа от пластика, прописывая эту цель в различных стратегиях, но не приступая к реализации.

Например, в нацпроекте «Экология» и входящих в него федеральных проектах «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нет целевых показателей и мер по реализации высших приоритетов госполитики по обращению с отходами. Территориальные схемы обращения с отходами субъектов РФ содержат лишь прогнозные показатели по росту образования отходов вместо сокращения.

Самое популярное объяснение, почему Россия не может отказаться от пластика, — то, что от этого пострадают и производители и население.

Введение жестких запретов на оборот тех или иных товаров стоит вводить только после того, как потребителю будет предложена замена, отмечали ранее в разговоре с «Газетой.Ru» представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Есть огромное количество предприятий и в России, и в Белоруссии, занимающихся переработкой пластмассы, — говорит президент НКО «Союз переработчиков пластмасс» Михаил Кацевман. — Они делают одноразовую посуду из полимерных материалов. Если им завтра надо будет уйти от полимерных материалов – переходить на бумагу и прочее, то, так как у них нет необходимого оборудования, им нужны будут дополнительные инвестиции; нет компетенции – значит, придется увольнять людей», — добавляет он.

Если отказываться от пластика, то бизнесу нужны будут также новые медицинские разрешения. В частности, чтобы бумажная тара, например, для напитков, не размокала, ее необходимо покрыть специальным лаком. Он должен быть безопасен для потребителя. А это значит дополнительные расходы, которые розница переложит на потребителя.

При этом переход с пластиковой продукции на альтернативную может все равно нанести ущерб экологии,

утверждают эксперты.

По словам представителей АКОРТ, при замене пластикового сырья на картон, бумагу или дерево окружающая среда пострадает от дополнительной загрузки целлюлозно-бумажных предприятий. Кацевман добавляет, что природе навредит и вырубка лесов.

Эксперт объясняет, что «можно действовать абсолютно бездумно и нарушить существующий баланс, а можно поступить разумно, одновременно не загрязняя планету и позаботившись о потребителе».

Он предлагает использовать биоразлагаемый полимер, который через шесть месяцев превращается в углекислый газ и воду. Такое сырье будет несколько дороже, однако предприятиям не придется сокращать штат и менять оборудование.

Но открытым остается вопрос появления и выявления контрафакта.

«Я прихожу в магазин как обыкновенный покупатель и вижу на полках название «биоразлагаемая посуда» — она стоит в пять раз дороже пластиковой. Я покупаю ее, приношу в свою лабораторию – там и речи не нет о биоразложении», — говорит Михаил Кацевман.

Реформа в любом случае будет реализована частично, предупреждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Дело в том, что в России нет нормальной системы утилизации отходов.

По словам Жарского, параллельно с отказом от пластика необходимо внедрить раздельный сбор отходов и депозитно-залоговую систему возвращения тары.