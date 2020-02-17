Аппетит растет: «Нафтогаз» увеличил сумму иска за крымские активы

Государственная компания «Нафтогаз Украина» и шесть других фирм группы «Нафтогаз» оценили ущерб от потери своих активов в Крыму в $8 млрд. Такая сумма была заявлена в рамках арбитражного разбирательства между концерном и Россией при Постоянной палате третейского суда в Гааге, сообщает пресс-служба компании.

В $8 млрд входит не только непосредственный размер убытков, но и проценты. Теперь эта сумма будет обсуждаться в мае 2020 года на устных слушаниях.

Но и эта цифра еще не окончательная.

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«Очевидно, что, пока есть иски, дело рассматривается и идет время, сумма будет только расти», — отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Впрочем, подчеркивает он, «в случае, если эта судебная тяжба когда-нибудь и закончится, арбитражный суд Гааги может ее кратно сократить в связи с многочисленными доводами и нюансами спора».

Разбирательство между РФ и «Нафтогазом» началось в октябре 2016 года.

Компания требовала, чтобы Россия выплатила ей компенсацию за утраченные «стратегически важные энергетические активы», которые «стали одной из основных мишеней РФ в ходе незаконного вторжения и оккупации Крыма в 2014 году».

Киев настаивает, что территория полуострова была присоединена к РФ незаконно и не считает легитимными результаты референдума. На нем жители Крыма проголосовали за возвращение в РФ.

До присоединения полуострова к России «Нафтогазу» принадлежали 17 месторождений, 4 буровые установки, газотранспортная система, подземное хранилище и технологический флот, сообщало принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК.

Согласно заявлению «Нафтогаза», в начале 2017 года представители российской стороны приняли участие в процессе, однако в дальнейшем почти три года «уклонялись» от него.

Но в 2019 году Гаагский суд, изучив материалы дела, постановил, что обладает юрисдикцией на его рассмотрение.

«Арбитражный суд пришел к выводу, что действия РФ против «Нафтогаза» были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций, по которому Россия должна уважать и защищать украинские активы, включая те, что находятся в Крыму», — подчеркивалось в сообщении украинской компании.

Речь идет о соглашении между правительствами двух стран «О содействии и взаимной защите инвестиций».

Однако Минюст РФ тогда заявил, что Россия не участвовала в разбирательстве и считает, что у международного ведомства нет юрисдикции для работы с иском «Нафтогаза».

РФ не возражает, что изъяла активы украинской компании, сообщает «Нафтогаз». Но при этом утверждает, что не должна компенсировать концерну нанесенный ему ущерб.

«Позиция России может объясняться тем, что при подписании транзитного договора на пять лет по поставкам газа в Европу через Украину стороны договорились о взаимном снятии претензий по остальным судебным процессам в европейских судах. Однако для Украины эти процессы касались исключительно споров по транзиту и покупке газа и никоим образом не относятся к вопросу потери инвестиций в Крыму. РФ же, судя по всему, не разделяет эту позицию», — отмечает Дмитрий Жарский.

Летом 2019 года компания «Нафтогаз» подала в Гаагу иск о взыскании с России $5,2 млрд, однако позднее исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил о намерении пересмотреть эту сумму. Уже тогда он заявил, что она составит приблизительно $8 млрд.

«Скорее всего, дело на этом не закончится», — утверждает Жарский.

По его мнению, к маю 2020 года Киев найдет повод для того, чтобы предъявить России новые требования.

«Нафтогаз» не единственная украинская компания, которая судится с Россией за Крым. Аналогичные иски подавали Приватбанк и Ощадбанк, аэропорт «Бельбек» и другие.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что сумма ущерба от перехода полуострова к России оценивается в 1 трлн 80 миллиардов гривен (около $38 млрд).

Генпрокурор Украины Юрий Луценко даже обещал выставить счета российским авиакомпаниям «за пользование воздушным пространством Крыма» и морским компаниям «за пользование судоходными путями» полуострова.