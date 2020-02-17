Требуется «сверхчеловек»: кому готовы платить миллион

В России можно зарабатывать шестизначные суммы в месяц. Об этом говорят опубликованные вакансии на рекрутинговых порталах.

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Например, на сайте hh.ru размещено 138 вакансий с предложением по заработной плате в 1 млн руб, подсчитали для «Газеты.Ru» на портале.

Основная их часть приходится на два российских региона. Больше всего таких вакансий в Москве — 29, а также Краснодарском крае — 27.

Менее десяти подобных вакансий предлагают на территории Челябинской области (9), Башкортостане и Самарской области (по 8), Свердловской области (7), Татарстане (7), Новосибирской области и Пермском крае, а также Санкт-Петербурге (5).

Оплата труда в 1 млн руб. в 22 раза превышает среднюю зарплату по стране. Обычный россиянин получает 45 726 руб.

Об этом свидетельствуют данные о средней зарплате по итогам третьего квартала 2019 года. Итоговых данных по прошлому году у Росстата на данный момент нет.

Среди тех, кому предлагают зарплату в 1 млн рублей, предсказуемо есть вакансии, где ищут менеджеров высшего звена.

Это, например, коммерческий или технический директоры, е-commerce директор, руководитель «нестандартных проектов» или IT-руководитель.

Но есть и необычные вакансии.

Так, в перечне вакансий с зарплатой от 1 млн руб. можно встретить предложения стать личным помощником по бизнесу для руководителя-фрукторианца.

Высокие оклады предлагаются на позициях трейдеров, брокеров. 1 млн рублей готовы платить работодатели стоматологу-хирургу.

Также высокая зарплата в некоторых случаях предлагается сварщику, инженеру и оператору автоматических и полуавтоматических линий станков и установок.

По статистике hh.ru, чаще всего такие высокоплачиваемые вакансии предлагают компании, которые работают в сфере производства и реализации непищевых товаров народного потребления, строительстве, недвижимости и проектировании, медицине и фармацевтике, розничной торговли и услуг для бизнеса.

Но очевидно, что работодатели в поисках сотрудников часто лукавят о размере оклада.

Например, на рекрутинговом портале hh.ru опубликована вакансия бухгалтера с зарплатой в 30 тыс. евро (2 060 850 руб.) с требуемым опытом работы от двух лет.

За эти деньги обещают комфортную пятидневную рабочую неделю с 9 утра до 17 часов и «умение работать в условиях многозадачности».

Не стоит доверять таким вакансиям, высокая зарплата в описании может быть своего рода приманкой для кандидатов,

указывает в беседе с «Газетой.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Работодатель таким образом пытается получить как можно больше откликов на свою вакансию.

«Когда появляются такие объявления, нужно обращать внимание на то, какой специфический опыт требуется в данном случае. Естественно, миллион рублей в месяц платят в очень небольшом количестве случаев», — указывает Сафонов.

Так, в случае с высокооплачиваемой вакансией бухгалтера специфическим требованием может быть умение решать вопросы с налоговой службой, рассуждает собеседник «Газеты.Ru».

Соискатели должны быть бдительны, чтобы не попасться на удочку недобросовестных компаний, говорит эксперт.

Порталы по поиску работы получают деньги исключительно от работодателя за размещение вакансий, напоминает Сафонов.

Зачастую соискателям предлагают зарплату в 1 млн и выше только в случае, если он будет приносить соизмеримый доход компании, указывают собеседники издания.

«Помимо профессиональных навыков, которыми должен обладать успешный кандидат, часто в таких вакансиях перечисляют набор личностных качеств, который описывает сверхчеловека», — обращают внимание в hh.ru.

На некоторых порталах по поиску работы, например, на SuperJob, вакансии с зарплатой от 1 млн руб. и выше найти не удалось.

На другом рекрутинговом ресурсе — Rabota.ru — есть вакансии для водителей с зарплатой более 1 млн руб. Удивительно, но предложение по работе можно получить, не только не имея высшего образования, но и даже не имея личного автомобиля.

По статистике в нашей стране зарабатывают по миллиону в месяц лишь 11 287 россиян. Всего занято в России почти 72 млн человек.

Таким образом такой высокий уровень заработной платы лишь у 0,1% работников, свидетельствуют данные Росстата по итогам масштабного исследования зарплат. Оно проводится раз в два года. Охват исследования Росстата — более 27 млн россиян, а также свыше 101,4 тыс. крупных и средних организаций.

В последний раз «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» публиковались в 2017 году.

В противовес самой малочисленной группе работников с зарплатой от 1 млн руб. самая массовая категория занятых с зарплатой от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб. За такой ежемесячный оклад, согласно последним данным Росстата, трудится более 2,6 млн человек.

Напомним, больше всего россиян работают в сфере торговли. На эту отрасль приходилось 20,3% работников по итогам 2018 года, свидетельствуют официальные данные. В сфере образования — 16,1%, здравоохранения — 12,9%, обрабатывающих производств — 11,1%.