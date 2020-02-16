Соглашение ОПЕК+: как Россия вредит сама себе

За последние недели рублевая цена нефти Urals обновила двухлетний минимум и, кажется, теперь уже прочно закрепилась ниже 3,4 тыс. руб. за баррель, за месяц подешевев почти на 15%. Конца эпидемии коронавируса пока не видно, а объем нефтепереработки Китаем уже снизился на те же 15%.

Что будет дальше — пока не понятно. Но очевидно, что ничего хорошего.

Только за один день на уходящей неделе число выявленных случаев заражения коронавирусом каким-то непостижимым образом выросло в десять (!) раз по сравнению с предыдущим днем. В Китае объяснили это тем, что просто поменяли методику оценки того, инфицирован человек или нет.

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Манипуляции уже не работают

Баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке, кажется, непоправимо нарушен, в результате чего сделка ОПЕК+ перестала отвечать сегодняшним вызовам.

«Попытки регулировать рынок путем манипуляций с предложением нефти попросту перестали работать, считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. — Нефти из разных источников — начиная с американских сланцевых проектов и заканчивая новыми открытиями у берегов Бразилии и Африканского континента — стало так много, что даже крупные «пробои» в снабжении оказывают очень слабое воздействие на цены. Почти полностью прекращают экспорт Иран, Ливия и Венесуэла, вспыхивают военные конфликты в зонах традиционной нефтедобычи — а цена фьючерсов подпрыгнет раз-другой и вновь вернется на стабильный уровень. На рынке воцарились не продавцы, а покупатели».

Тем не менее, Россия никак не решится на выход из соглашения.

Хотя, кажется, что более удачный момент для этого трудно подобрать, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Россия была бы в выигрыше, если бы не ОПЕК+

«Переизбыток предложения сложился в настоящее время только в сегменте легкой нефти — ее добывают практически все члены ОПЕК и крупнейшие неприсоединившиеся нефтеэкспортеры, включая США, Норвегию, Бразилию и Мексику. А вот с тяжелой, сернистой нефтью ситуация прямо противоположная, — рассуждает он. — После того как из-за американских санкций практически прекратились поставки из Ирана и Венесуэлы, в этом сегменте рынка образовался дефицит. Поэтому сейчас главный и практически единственный поставщик тяжелых сортов — Россия».

Но и в этой ситуации, есть свои выгодоприобретатели.

Несмотря на то, что ОПЕК+ фактически стал ярмом на шее российского ТЭКа, не позволяя увеличивать добычу, от продолжающегося ее сокращения парадоксальным образом выигрывает «Новатэк».

Тем временем технический мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал к сокращению добычи нефти еще на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия пока не сформулировала свою позицию по этому вопросу, но представители большинства нефтяных компаний по итогам встречи у министра энергетики Александра Новака высказались за продление сделки еще на один квартал, рассказал первый вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов.

«Все хорошо, прекрасная маркиза»

«Что скажут - то и будем делать», - пообещал атаковавшим его журналистам Маганов. «Я со всем согласен», - отрезал он, отвечая на вопрос о готовности компании к дальнейшему сокращению добычи.

Подобная позиция «Лукойла» не удивляет.

Ведь большинство его активов, по оценке экспертов, старые месторождения, которые настолько истощены, что добыча на них снижалась бы сама по себе, в общем и без требований ОПЕК+. Более того, глава «Лукойла» Вагит Алекперов говорил, что соглашение ОПЕК+ не плохо было бы сохранить навсегда.

У него своя логика. «Чего мы добились этим соглашением 2016 года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти. Мы считаем, что соглашение должно действовать, и оно учитывает сегодня тот рост добычи, который есть на американском рынке», - говорил Алекперов в июне прошлого года.

В «Сургутнефтегазе», кажется, тоже всем довольны.

Между тем в «Роснефти», напротив, говорят, что действующая сделка создает преференции для американской сланцевой нефти.

США вырываются вперед

И ведь действительно: с 2007 года добыча нефти в России выросла лишь на 10%, а в США или, например, в Ираке увеличилась примерно вдвое. Американцы в последние годы так и вообще стали нетто-экспортерами нефти.

Тем, кто развивает добычу и запускает новые проекты, сделка ОПЕК+ и ее актуальность для России, кажется устаревшей. Именно из-за ОПЕК+ был отложено начало эксплуатации Русского и Юрубчено-Тохомского месторождений, подвинуты сроки по проектам Таас-Юрях, Тагульское и Куюмбинское (последнее – СП «Роснефти» с «Газпром нефтью»).

Добыча «Газпром нефти», согласно данным ЦДУ ТЭК, по итогам года упала на 0,9%.

В компании, однако, настаивают, что все будет хорошо. «Даже в случае, если будет решено еще сократить добычу, «Газпром нефть» сможет показать рост», - заявил зампредправления Вадим Яковлев, несмотря на то, что в декабре «Газпром нефть» снизила производство на 4%, став по этому показателю лидером среди всех нефтяных холдингов.

«Роснефть», кажется, пока справляется.

«Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры и определённое снижение цен на нефть, итоги производственной деятельности остаются позитивными, - докладывал в начале недели Игорь Сечин на приеме у главы государства в Кремле. - Объём добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года – это 285,5 миллиона тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте)».

Кто главный российский бенефициар от сделки ОПЕК+

«Новатэк» на этом фоне отчитался об увеличении чистой прибыли по итогам третьего квартала в 8 раз (до 369,96 млрд руб.). Объем продаж СПГ на международных рынках в 2019 году вырос на +111,1% (до 12,8 млрд куб. м). Компания также выплачивает рекордные дивиденды частным акционерам (более 79 млрд руб. или около 34% нормализованной прибыли по МСФО), обещает пересмотреть политику выплат в сторону увеличения, а также запустить финансирование второго крупного проекта компании – «Арктик СПГ-2».

Леонид Михельсон не скрывает, что дела у «Новатэка» идут в гору.

«Мы небольшое количество добываем - 10 миллионов тонн жидких углеводородов. Конечно, нас радует продление этого соглашения (ОПЕК+ — «Газета.Ru»). Мы считаем, что у нас инвестиционных возможностей в связи с этим соглашением будет больше», - признавал он.

Судя по всему, именно «Новатэк» является главным лоббистом продления договоренностей в рамках ОПЕК+, делает вывод управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«Большая часть его контрактов привязана к нефтяной корзине. Это позволяет компании продавать СПГ со значительной премией к спотовым ценам, пробившим в настоящее время все исторические минимумы. И, напротив, выход из соглашения с ОПЕК отпустит нефтяные цены и на фоне переизбытка предложения они, скорее всего, пойдут вниз, что повлечет за собой и снижение стоимости контрактов «Новатэка».