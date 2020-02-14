Залить соседей: Украина скупает российское вино

Общий экспорт вина из России за прошедший 2019 год составил 6,4 млн кг, подсчитало принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК на основе данных Федеральной таможенной системы (ФТС). Это на 15,3% больше, чем в 2018 году. В денежном выражении рост поставок виноградных сусла и вин (в этот показатель входят шампанское и крепленые вина) составил 14%: выручка за эти товары достигла $8,5 млн. Таможенная статистика используют в качестве единицы измерения кг, учитывая в весе вино также и тару.

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Минсельхоз при этом подсчитывает экспорт вина в литрах. Как рассказали в пресс-службе ведомства, экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л.

Данные ведомства не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года.

По данным статистики Минсельхоза, вина из России в основном покупают на Украине.

Ведомство приводит такие данные: на эту страну приходится около 40% всех поставок за рубеж. Другие крупные покупатели, по версии министерства, — Молдавия и Китай. На них пришлось 15% и 13% соответственно.

У Федеральной таможенной службы другой порядок расположения стран по доле импорта: Украина, Китай и Казахстан. ФТС отмечает, что в Киев было отправлено 2,9 млн кг вина (+47%) на $3,2 млн (+52%).

Лидирующие позиции Украины объясняются тем, что в украинский экспорт входят поставки ЛНР и ДНР, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Формально в статистике они отображаются как экспорт на Украину.

По его мнению, мало кто готов завозить товары в самопровозглашенные республики в условиях сложной политической обстановки.

Особенного роста же в российском экспорте винодельческой продукции не наблюдается,

оценивает Дробиз опубликованную статистику.

По его словам, «из России уходят только капли вина».

«Экспорт нашей продукции находится в зачаточном состоянии, особо вино из РФ никому не нужно. В Европе вообще никому. Мы сейчас только доказываем, что у нас вообще есть вино», — подчеркивает Дробиз.

На мировом рынке вина сейчас представлено слишком много разнообразной продукции, чтобы мы всерьез могли соперничать с кем-то,%

объясняет специалист. Так что российские товары непопулярны за границей и их потребляют в основном внутри страны. И с качеством продукции это никак не связано.

«Сейчас основная масса винодельческой продукции России в основном нормальная по качеству», — утверждает аналитик.

Напоим весь мир

При этом другие алкогольные напитки показывают еще более высокие показатели роста экспорта. В январе 2020 года из доклада Аналитического центра при правительстве России стало известно, что с января по июль 2019 года экспорт коньяка из РФ в натуральном выражении увеличился почти в 15 раз по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Вывоз джина за рубеж при этом вырос в 4,2 раза, виски — в 2,9 раза, водки — только на 6%.

Экспорт ликеров, напротив, за этот период снизился на 55,5%.

При этом, согласно отчету компании Nielsen, если говорить о потреблении алкоголя внутри страны, то продажи алкоголя в России по итогам 2019-го выросли во всех категориях, кроме водки. Лидером роста эксперты назвали джин. Его продажи за год увеличились на 27% в натуральном и на 26% в денежном выражении.

Существенный рост был отмечен в потреблении виски и текилы. Продажи увеличились на 15 и 11% в натуральном и на 15 и 9% в денежном выражении соответственно.

Продажи водки, напротив, снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.