Бизнес по-польски: как Варшава обойдется без угля из России

Эксперты оценили заявление Польши об отказе от российского угля

Варшава предпринимает попытку отказаться от угля из России. Однако едва ли это возможно: основной источник энергии в стране — угольные ТЭС, и сырье туда поставляет по большей части РФ. Причем ЕС как раз настаивает на отказе от использования угля, но Польше это не выгодно. Скорее всего, власти этой страны просто хотят поторговаться. Москва же без проблем заместит поставки в Польшу, говорят эксперты.

Варшава планирует отказаться от поставок российского угля. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил польский министр государственных активов Яцек Сасин.

Тем более, в конце января члены профсоюза шахтеров «Август 80» перекрыли местную железнодорожную дорогу, выступив против импорта угля из РФ. Горняки собираются протестовать и дальше — две акции намечены на 17 и 28 февраля.

Однако будет ли Варшава действительно выполнять эти обещания, большой вопрос. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по крайней мере в этом сильно сомневаются.

Уголь, добываемый в стране, не является высококалорийным и годен только для обогрева зданий и домов. А тот, что необходим, к примеру, для производства стали, Польша получает только из России, а также с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По предварительным данным РИА «Новости»,

в 2019 году Польша импортировала около 18-19 млн тонн угля. Из них около 70% поставок пришлось на Россию.

Средняя цена угля из РФ для Варшавы составила примерно $90-100 за тонну, говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Поэтому Польша и покупает его, объясняет он.

По словам Авакяна, «с учетом географической близости российского угля Варшава вряд ли где-то сможет еще закупать сырье с такой же экономией на логистике».

Так, цена российского угля для Польши примерно на 15-20% ниже, чем поставки из других стран. Теоретически с 2015 года Варшава должна была бы сокращать добычу угля в стране. В том числе из-за «зеленой» политики Европы.

Стратегия ЕС заключается в том, чтобы заставить страны Европы «в принципе отказаться от угля», объясняет Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Однако, вопреки всем этим инициативам, основным источником энергии в Польше остаются угольные ТЭС.

Страна в последние годы наращивает объемы импорта угля, говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. До сих пор основным источником энергии в Польше остаются угольные ТЭС, из-за чего и происходит постепенный рост импорта из России, говорит он.

Пикин предполагает, что за заявлением Сасина скрывается попытка Польши поторговаться.

Так, в ноябре 2019 года Варшава обещала отказаться от поставок российского газа.

«Они тогда тоже постоянно говорили, что контракт в 2022 году закончится и мы больше не будем его продлевать. Но все же понимали, что это же определенная торговля, потому что Польше выгодно иметь несколько направлений поставок и выбирать, где дешевле», — отмечает Пикин.

Хотя осенью Варшава объявила о переходе на американский сжиженный природный газ (СПГ) и уже импортирует его, однако «поставки российского газа идут, ситуация не поменялась», — отмечает Пикин.

Кузбасская топливная компания (КТК), один из основных российских поставщиков угля в Польшу, уже заявила, что не опасается сокращения спроса со стороны потребителей. То есть, если Варшава, вопреки своей экономической выгоде, все же откажется от импорта из РФ, проблемы с продажей ресурсов у РФ вряд ли возникнут.

Уголь, как объясняет Пикин, «не добывается просто так, на склад» — это делается под контрактные обязательства, поэтому в случае снижения спроса или проблем с контрактами РФ просто снизит уровень добычи.

Хотя нынешние поставки в Варшаву Москва может перенаправить на азиатский рынок. В странах АТЭС высокая конкуренция, поэтому российские поставщики, возможно, столкнутся с падением цен.

«Будем конкурировать — что делать, если будет какой-то отказ? Сюжета два: либо уходить на другие рынки и снижать там стоимость, соответственно, либо уменьшать объемы добычи», — резюмирует Пикин.

Авакян также считает, что Москва легко сможет «найти замену польскому рынку». Для Варшавы такой отказ будет «нецелесообразным» с экономической точки зрения.

«Альтернативы российскому сырью просто нет. Только Москва в данный момент поставляет в страну высококачественный уголь, необходимый для отрасли. Россия может легко переправить свою продукцию в Индию, Вьетнам и прочие восточные страны», — резюмирует он.

Так что скидку на уголь от Москвы Варшава вряд ли получит.