Бизнес по-польски: как Варшава обойдется без угля из России

Варшава планирует отказаться от поставок российского угля. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил польский министр государственных активов Яцек Сасин.

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Тем более, в конце января члены профсоюза шахтеров «Август 80» перекрыли местную железнодорожную дорогу, выступив против импорта угля из РФ. Горняки собираются протестовать и дальше — две акции намечены на 17 и 28 февраля.

Однако будет ли Варшава действительно выполнять эти обещания, большой вопрос. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по крайней мере в этом сильно сомневаются.

Уголь, добываемый в стране, не является высококалорийным и годен только для обогрева зданий и домов. А тот, что необходим, к примеру, для производства стали, Польша получает только из России, а также с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По предварительным данным РИА «Новости»,

в 2019 году Польша импортировала около 18-19 млн тонн угля. Из них около 70% поставок пришлось на Россию.

Средняя цена угля из РФ для Варшавы составила примерно $90-100 за тонну, говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Поэтому Польша и покупает его, объясняет он.

По словам Авакяна, «с учетом географической близости российского угля Варшава вряд ли где-то сможет еще закупать сырье с такой же экономией на логистике».

Так, цена российского угля для Польши примерно на 15-20% ниже, чем поставки из других стран. Теоретически с 2015 года Варшава должна была бы сокращать добычу угля в стране. В том числе из-за «зеленой» политики Европы.

Стратегия ЕС заключается в том, чтобы заставить страны Европы «в принципе отказаться от угля», объясняет Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Однако, вопреки всем этим инициативам, основным источником энергии в Польше остаются угольные ТЭС.

Страна в последние годы наращивает объемы импорта угля, говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. До сих пор основным источником энергии в Польше остаются угольные ТЭС, из-за чего и происходит постепенный рост импорта из России, говорит он.

Пикин предполагает, что за заявлением Сасина скрывается попытка Польши поторговаться.

Так, в ноябре 2019 года Варшава обещала отказаться от поставок российского газа.

«Они тогда тоже постоянно говорили, что контракт в 2022 году закончится и мы больше не будем его продлевать. Но все же понимали, что это же определенная торговля, потому что Польше выгодно иметь несколько направлений поставок и выбирать, где дешевле», — отмечает Пикин.

Хотя осенью Варшава объявила о переходе на американский сжиженный природный газ (СПГ) и уже импортирует его, однако «поставки российского газа идут, ситуация не поменялась», — отмечает Пикин.

Кузбасская топливная компания (КТК), один из основных российских поставщиков угля в Польшу, уже заявила, что не опасается сокращения спроса со стороны потребителей. То есть, если Варшава, вопреки своей экономической выгоде, все же откажется от импорта из РФ, проблемы с продажей ресурсов у РФ вряд ли возникнут.

Уголь, как объясняет Пикин, «не добывается просто так, на склад» — это делается под контрактные обязательства, поэтому в случае снижения спроса или проблем с контрактами РФ просто снизит уровень добычи.

Хотя нынешние поставки в Варшаву Москва может перенаправить на азиатский рынок. В странах АТЭС высокая конкуренция, поэтому российские поставщики, возможно, столкнутся с падением цен.

«Будем конкурировать — что делать, если будет какой-то отказ? Сюжета два: либо уходить на другие рынки и снижать там стоимость, соответственно, либо уменьшать объемы добычи», — резюмирует Пикин.

Авакян также считает, что Москва легко сможет «найти замену польскому рынку». Для Варшавы такой отказ будет «нецелесообразным» с экономической точки зрения.

«Альтернативы российскому сырью просто нет. Только Москва в данный момент поставляет в страну высококачественный уголь, необходимый для отрасли. Россия может легко переправить свою продукцию в Индию, Вьетнам и прочие восточные страны», — резюмирует он.

Так что скидку на уголь от Москвы Варшава вряд ли получит.