Стальной кризис: чего Трамп добился пошлинами

Поддержка национальной промышленности через введение пошлин на сталь и алюминий для поставщиков из других стран ударила по самой Америке. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg.

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Почти два года назад, 1 марта 2018 года, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на ввоз иностранных стали и алюминия — в размере 25% и 10% соответственно.

Тарифы были повышены в отношении Китая, ЕС, Канады, Мексики, Турции, России и ряда других стран.

Протекционистские меры должны были поддержать местное производство, дав отечественному сырью преимущество перед импортным, однако в итоге ударили по нему.

Вводя пошлины, американский лидер утверждал, что сталелитейная и алюминиевая промышленность «жизненно важны для национальной безопасности». Поэтому государство должно поддерживать развитие производства, а не позволять другим странам «опустошать» его продажами материалов по ценам ниже отечественных.

Но от этой тарифной войны страдают местные предприятия, производства, закупающие «полуфабрикаты», пишет агентство Bloomberg.

«Что касается американских сталелитейных компаний, — US Steel, Steel Dynamics и так далее — то они очень позитивно восприняли идею по вводу ограничений и планировали осуществить много миллионные инвестиции в разработку собственных месторождений, однако в данный момент дела у них идут хуже, чем ожидалось», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Собственного сырья для обработки оказалось недостаточно, тогда как импортное существенно подорожало,

— говорит эксперт.

Если проследить динамику курсов акций американских предприятий, то при анонсировании пошлин стоимость бумаг United States Steel Corporation, второй крупнейшей сталелитейной компании США, достигла самой высокой отметки за последние практически семь лет. Впрочем, с тех пор она упала на 80%, отмечает Bloomberg.

Цена акций другого гиганта американской сталелитейной промышленности — Nucor Corporation в январе 2018 года достигла своего пика на бирже, а на сегодняшний день понизилась на 31%.

«В недавнем исследовании экономисты ФРС отмечали, что введенные администрацией Дональда Трампа пошлины привели к потере рабочих мест и росту цен, что, как минимум, заставляет усомниться в их необходимости», — комментирует руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Агентство Bloomberg также отмечает, что до конца 2018 года

американские компании, поверив в развитие сталелитейной промышленности, продолжали создавать новые рабочие места, но уже прошлой весной начали проводить сокращения.

Сегодня у них даже меньше сотрудников, чем до введения пошлин.

В частности, американская дочерняя компания международного сталелитейного концерна НМЛК была вынуждена сократить персонал и искать новые источники поставок в Канаде и Мексике после того, как ее издержки выросли более чем на $184 млн долларов после ввода тарифов, указывает Николаев.

U.S. Steel также была вынуждена закрыть предприятия под Детройтом и уволить более тысячи работников.

От введения пошлин пострадали и промышленные предприятия, которые зависели от поставок так называемых «стальных полуфабрикатов». Однако, как пишет агентство Bloomberg, это может быть связано с глобальным промышленным спадом.

«Черная металлургия развивается циклами», — подтверждает Николаев. Весь 2019 год из-за снижения производственной активности по всему миру — главным образом в Китае — 90% всех компаний работали себе в убыток из-за низких рыночных цен. Поэтому, заявляет эксперт, «точно оценить потери сталелитейной отрасли от действий США сложно».

«Важно понимать, — подчеркивает Николаев, — что торговые пошлины используются Вашингтоном как механизм давления на контрагентов во время переговоров. Пошлины на сталь и алюминий против Мексики и Канады были отменены после подписания нового соглашения USMCA (соглашение о свободной торговле между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами — «Газета.Ru»), которое гораздо больше соответствовало экономическим интересам США».

При этом, полагает специалист, Трамп, судя по всему, собирается исполнить свою мечту и вновь сделать «Америку великой», поэтому не будет отказываться от нынешней стратегии продвижения страны.

Уже были анонсированы новые пошлины против Бразилии и Аргентины. Они обвиняются в валютных манипуляциях — целенаправленном обесценивании своих валют для повышения конкурентоспособности своих товаров.

Схожие обвинения выдвигались и против других стран: Японии, Китая, Германии, России.

Москва долгое время пыталась опротестовать во Всемирной торговой организации (ВТО) законность введения пошлин на сталь и алюминий. Но успеха не достигла.

После введения протекционистских мер в США Москве пришлось перенаправить часть своей стали в Египет, однако спустя некоторое время Каир объявил о вводе собственных пошлин для защиты отечественных производителей. Поэтому большая часть российской стали, предназначавшейся для США, была отправлена в Европу.

«В теории, ограничения против России могут быть сняты, но произойти это должно в обмен на определенные уступки со стороны Москвы, да и то только в 2021 году после победы Трампа на выборах», — считает Николаев.

Улучшать отношения с Россией во время предвыборной гонки действующему президенту совершенно невыгодно с репутационной точки зрения, предупреждает Коган.

«России «подарков» в виде снятия пошлин на сталь и алюминий в ближайшее время ждать не приходится», — резюмирует он.