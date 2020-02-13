День разведенных: как заработают на одиноких 14 февраля

В этом году предприниматели попытаются вовлечь в празднование Дня всех влюбленных одиноких россиянах. Из-за падения популярности 14 февраля они ищут новую целевую аудиторию и находят ее среди тех, у кого не сложились отношения.

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Так, один из московских баров анонсировал 14 февраля вечеринку для разведенных. Как следует из информации в Instagram-аккаунте, вечер одиночки будет стоит «символические» 1 111 рублей. В заведении намекают, что встреча всех разведенных столицы может закончиться новыми отношениями.

«Приходи соло, уползай дуо или трио»,

— завлекают организаторы.

Во многих московских салонах девушек призывают 14 февраля становиться «эгоистками» и разыгрывают призы из бьюти-сетов. Того, кто расскажет, как ему хорошо в одиночестве, бесплатно пропустят на показ британского документального фильма «Ромком» в московском торговом центре «Авиапарк». Задача фильма — разубедить в мифах о любви до гробовой доски и необходимости официального бракосочетания для достижения гармонии и полного счастья, делятся организаторы.

Одиноких ждут не только в барах, кино и салонах красоты. Именно в феврале аномально теплая московская зима наконец-то порадовала морозами и настоящим снегопадом. Это значит, что у катков появился шанс отыграть хотя бы часть недополученной выручки. Оставшихся без второй половинки приглашают в Парк Горького на сессию свиданий на льду.

Подыскивать пару одиноким будут и на катке ВДНХ. Там будет проходить спид-дейтинг (англ. — «быстрые свидания»). По словам организаторов, одно такое знакомство продлится несколько минут.

Как поясняет «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев,

маркетологи просто сели и подсчитали, что на влюбленных много не заработаешь, и ищут новые возможности получить прибыль.

Часть партнеров могут и поздравит друг друга, купив символические подарки, однако много это предпринимателям не принесет.

«Получить хорошую прибыль на Дне святого Валентина можно, в частности, на организации вечеринок в барах или в кафе. Вот маркетологи и заманивают туда любую потенциальную аудиторию», — говорит Коренев.

Цветочники оценили выручку за 14 февраля

Впрочем, «наживаться» 14 февраля будут пытаться и по старинке на влюбленных. В первую очередь делать это будут кондитеры, рестораторы, владельцы кинотеатров, цветочники.

Но с каждым годом зарабатывать на влюбленных становится сложнее. И дело не только в том, что уровень жизни россиян невысокий и доходы стагнируют. Как рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский, популярность Дня святого Валентина в России с каждым годом падает из-за пропаганды. По его словам, власти развернули в СМИ настоящую борьбу против этого праздника. Накануне против 14 февраля, например, выступили в Госдуме.

Такую позицию поддерживает, например, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. «Этот праздник бессмысленный», — заявил он.

Консерваторы в упрек традиционно напоминают про аналогичный день из календаря Русской православной церкви. Это праздник Петра и Февронии 8 июля. Он уже стал символом любви и верности.

В День святого Валентина 14 февраля, по словам Сухаржевского, цветочники зарабатывают в три раза больше, чем в обычные дни.

Но по объему выручки с 8 марта этот праздник не сравнится. Скорее он сопоставим со сборами в преддверии 1 сентября. В цветочном бизнесе этот день никогда не считался «пиковым», говорит он.

«C каждым годом 14 февраля цветы дарят все меньше и меньше»,

— с сожалением констатирует он.

Впрочем, в любом случае влюбленные, которые захотят поздравить друг друга 14 февраля, столкнутся с завышенными ценниками.

«Подорожание на 14 февраля составляет 10% [закупочной цены]», — сообщил Сухаржевский.

Букеты в День всех влюбленных в среднем покупают в пять раз больше, чем в обычные дни, подсчитывали ранее аналитики «Эвотора».

«Валентинки» из шоколада

Традиционно в «праздник любви» большую выручку делают кондитеры и рестораторы. Полки магазинов завалены в эти дни «валентинками» из шоколада и массой подарочных наборов. При этом «подарочные наборы» стали лидером по поиску в «Яндекс.Маркете». Спрос на них вырос в четыре раза, а средняя цена составила 1 580 руб.

За день до 14-го февраля россияне также стали чаще искать конфетные наборы в коробках, а также фигурный шоколад, шоколадные яйца и плитки.

Коробка конфет довольно избитый, но популярный вариант подарка на 14 февраля. В предпраздничный период спрос на них увеличился почти на треть.

В целом же за год сладкое ассорти подорожало на 22,5%. По информации «Яндекс.Маркета», конфеты в коробке в среднем стоили в феврале прошлого года 800 руб., в феврале 2020-го — 980 руб.

В День всех влюбленных ежегодно наблюдается рост спроса на кондитерскую продукцию, сообщили «Газете.Ru» в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

«14 февраля и накануне может быть продано 5-6% от объема продаж февраля — но такие продажи не «делают погоду» производителям», — указали в «АСКОНД».

В основном 14 февраля бизнес воспринимает как «повод для создания новых продуктов, поиска новых интересных решений в области упаковки, изменения рецептур», отметили представители индустрии.

Классика не умирает

Романтический ужин в ресторане — тоже один из классических вариантов отметить День всех влюбленных, рассказывает «Газете.Ru» партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков.

«В этот день мы наблюдаем и увеличение доли бронируемых заранее столов, и рост среднего чека», — поясняет Ползиков.

Средний чек 14 февраля в ресторанах в основном растет за счет ее самой затратной части — спиртных напитков.

По словам представителя Ginza Project, в День святого Валентина гости, как правило, заказывают больше алкоголя. Очень сильно растет спрос на вино.

Несмотря на это, «праздник любви» даже в ресторанах, а не только в цветочных лавках проигрывает по объему в денежном выражении 8 марта. Уже не первый год Международный женский день «сохраняет титул праздничного дня-рекордсмена», добавляет он.