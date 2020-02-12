Война с долларом: почему коронавирус не поможет Европе

2020 год мог бы дать евро серьезные преимущества перед долларом, однако этого не произойдет, пишет агентство Bloomberg.

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На фоне американо-китайского противостояния и вспышки коронавируса в КНР инвесторы могли бы начать перекладываться в европейскую валюту, однако курс евро в последнее время падает.

С начала года курс евро по отношению к доллару снизился с 1,1219 до 1,0904. То есть евро потерял примерно 3% стоимости.

Причиной послужили слабость экономики ЕС и политические противоречия в еврозоне.

Так, одна из самых экономически сильных стран региона, Германия, оказалась «ввергнута в хаос». Это произошло в том числе из-за выборов в земельный парламент Тюрингии, второе место на которых заняла скандальная ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Такой политический расклад уже привел к уходу с поста председателя ХДС, члена правящей «Большой коалиции», Аннегрет Крамп-Карренбауэр — политика, долгое время считавшейся вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера.

Еще одна причина слабости евро — снижение темпов роста промышленного производства в странах ЕС.

Так, по данным министерства экономики и труда ФРГ, в декабре 2019 года объем промышленного производства в стране упал на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В Италии снижение того же показателя составило 2,7%, во Франции — на 2,8%.

Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, индекс деловой активности в промышленном секторе еврозоны в январе 2020 года составил 47,9, что ниже 50 и свидетельствует о спаде производства в Европе.

«В такой ситуации инвесторы предпочитают доверять более сильной экономике и ее валюте — доллару», — отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Дополнительные риски для евро создает, по его мнению, урегулирование торговых взаимоотношений между Европой и Великобританией. Этот вопрос остров встал после того, как Лондон покинул ЕС.

Не способствовала росту курса евро и вспышка нового вируса в Китае. Как пишет агентство Bloomberg, на фоне него можно было бы ожидать, что американские компании, тесно сотрудничающие с Китаем, сильно пострадают и это приведет к ослаблению американской валюты. Однако коронавирус нарушил цепь поставок не только в США, но и в Европу, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Так, в Поднебесной работают многие поставщики крупных европейских компаний — например, Airbus и Fiat Chrysler. Производители автомобилей VW и BMW были вынуждены приостановить работу своих фабрик в Китае.

Германия, будучи экспортоориентированной страной, зависит от продаж продукции в Китай больше, чем США, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Резкое снижение спроса со стороны Китая из-за вируса больнее бьет по еврозоне в целом, чем по США»,

— подчеркивает эксперт.

Франция и Германия получают порядка 40% доходов именно от внешней торговли, а потому остаются главными пострадавшими от проблем в китайской экономике, поясняет Дадашев. Экономика США, несмотря на тесную взаимосвязь с китайской, гораздо больше зависит от внутреннего потребления, нежели от экспорта.

Кроме того, на фоне вспышки вируса среди инвесторов повысился спрос на безопасные активы — а это в первую очередь американские казначейские облигации.

Между тем очень мягкая монетарная политика ЕЦБ приводит к тому, что «ни европейцам, ни банкам не выгодно хранить средства «дома» из-за отрицательных ставок», отмечает Дадашев. В результате курс евро снижается.

«Учитывая текущие макроэкономические показатели — достаточно сильные данные из США и слабую статистику по экономике еврозоны — евро продолжит находиться под давлением», — резюмирует Зварич. По его мнению, в ближайшее время пара евро-доллар на рынке Forex будет находиться в диапазоне 1,085 — 1,09.

Дадашев полагает, что на фоне сохранения спроса инвесторов на российские активы и отрицательной реальной ставки, то есть с поправкой на инфляцию, доходности долговых бумаг США и ЕС в обозримом будущем курс рубля по отношению к американской и европейской валютам будет укрепляться: до отметки в 68 рублей за евро и 62,5-62 за доллар.