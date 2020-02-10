Погрязли в долгах: россиян отучать жить в кредит

Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода. Такие данные опубликовал Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь.

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Кроме того, выше половины выдач микрозаймов (53,7%) в четвертом квартале 2019 года пришлось на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%. Как отмечает ЦБ, для оценки доходов заемщиков МФО чаще всего используют данные Росстата (53,9% выдач).

То есть это не документы, подтверждающие финансовые возможности отдельных граждан, а сведения о средних доходах по региону.

В целом, по мнению регулятора, российский финансовый сектор чрезвычайно уязвим из-за роста долговой нагрузки населения.

Для сдерживания накопления рисков ЦБ применяет макропруденциальные меры. Так, Банк России обязал МФО, как и банки, вести расчет ПДН при выдаче займов с 1 октября 2019 года. Если ПДН выше 50% (относительно безопасного уровня, по мнению регулятора), такой займ менее выгоден кредитору, поскольку ему приходится делать повышенные отчисления в резервы.

«Введение макропруденциальных мер в необеспеченном потребительском кредитовании российских банков было одним из существенных факторов, позволивших снизить темпы роста ссудной задолженности с 23,5% на 1 мая 2019 года до 20,9% на 1 января 2020 года», — пишет ЦБ в обзоре.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что меры, применяемые ЦБ, — вынужденные.

Как поясняет член совета СРО НАПКА Сергей Шпетер, они направлены на то, чтобы не допустить повторения ситуации 2015 года, когда просроченная задолженность и ее доля в портфеле резко взлетела. В результате мер ЦБ за 2019 год она снизилась на 3,6% и сейчас составляет чуть менее 730 млрд рублей без учета штрафов и пеней.

«Таким образом, именно для поддержания стабильной ситуации на рынке регулятор принимает меры, которые сейчас могут показаться многим избыточными и излишними, но в случае негативного развития именно они позволят сохранить баланс и не допустят критической ситуации в финансовом секторе. Минимизация выдачи валютных кредитов, повышение риск-коэффициентов для ипотеки с низким уровнем первоначального взноса, внедрение обязательности уровня расчета ПДН (долгой нагрузки), при превышении уровня которой клиенту могут отказать в кредите, — все эти действия оправданны», — считает Сергей Шпетер.

Впрочем, применять более жесткие меры регулятору едва ли стоит. ЦБ весьма ограничен в выборе инструментов воздействия на рынок потребительского кредитования, указывает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Любые жесткие ограничения могут крайне негативно сказаться на «общем самочувствии» банковской системы, запустив процессы стагнации отдельных сегментов кредитования и существенно повлияв на операционные и финансовые показатели кредитных учреждений.

«Установленные надбавки к коэффициентам риска при расчете нормативов достаточности капитала для кредитных и микрофинансовых организаций, а также обязанность банков учитывать показатель долговой нагрузки при оценке платежеспособности потенциального заемщика уже привели к снижению темпов роста потребительского кредитования с более чем 25% годом ранее до уровня примерно в 20%. И, вероятней всего, к концу текущего года темпы выдачи необеспеченных займов могут снизиться и до 12-15%. И тогда можно будет говорить как о более-менее безопасном уровне», — поясняет аналитик.

В России в последнее время очень заметен тренд: многие видят в кредитах возможность нарастить текущее потребление в ущерб будущим доходам и рискам,

предупреждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Основной риск — банкротство — большинству представляется не слишком важным, поскольку не несет существенного поражения в правах, и среднего заемщика не пугает, ведь он и так не планировал работать на руководящих должностях или в финансовом секторе. Банкротство видится им легким решением финансовых проблем», — говорит Антонов.

Поскольку невозможно управлять мотивацией людей и их склонностью к риску, разумно поступать, как ЦБ, просто ограничивать возможность россиян брать кредиты и микрозаймы, используя показатель ПДН, добавляет он.

ПДН был введен относительно недавно, 1 октября 2019 года, поэтому еще не сыграл большой роли в балансе рисков на рынке потребкредитования, но уже через 1-1,5 года его влияние будет существенным, полагает Антонов.

Если нынешние меры не помогут, то вполне вероятно, ЦБ в перспективе скорректирует расчетные величины для ПДН или вовсе даже наложит запрет на получение кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой, рассуждает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

Впрочем, по его словам, стоит учитывать, что

большинство залезают в кредиты совсем не от хорошей жизни.

«Доходы населения не растут, инфляция, хоть и находится в пределах 3%, однако отложенный эффект роста цен в связи с изменением курса валют, повышения НДС привел-таки к тому, что покупательская способность снизилась и люди вынуждены прибегать к помощи займов для поддержания уровня жизни», — добавляет он.

Так что, кроме ограничения кредитной нагрузки, нужны конкретные шаги, как повысить благосостояние населения.