Полные баки: где в России самый доступный бензин

Самым доступным в России бензин оказался для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. Меньше всего топлива на свою зарплату могут купить жители Карачаево-Черкесской республики. Об этом свидетельствуют результаты собственного исследования РИА «Новости».

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На результаты влияют как средние зарплаты, так и цены на топливо в регионе. В Ямало-Ненецком автономном округе в месяц на среднюю зарплату можно приобрести 2 091 литр. На втором месте оказалась Москва с 1886 литрами, а на третьем — Ненецкий автономный округ с 1640.

В среднем россияне могут купить 963 литра бензина на одну зарплату.

Однако из-за того, что зарплаты и цены сильно отличаются, в отдельных регионах цифры сильно скромнее.

Так, в 2020 года разрыв между минимальной и максимальной ценой на бензин марки АИ-92 составил 40%. В частности, топливо стоит 39,97 рубля за литр в Челябинской области и 56 рублей за литр на Чукотке.

Более 1000 литров бензина АИ-92 на среднюю в регионе заработную плату могут приобрести жители всего лишь 14 регионов. В их число, помимо вышеуказанных, входят Московская область, Петербург, Чукотка, Магаданская область, Сахалинская область, Югра, Камчатка, Мурманская область, Якутия, Коми и Красноярский край.

На Северном Кавказе местные жители могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше моторного топлива, чем жители Ямала — высокие цены на бензин сочетаются с низкими зарплатами. Так, в Кабардино-Балкарии на среднемесячный заработок можно приобрести 554 литра бензина АИ-92, в Дагестане — 531 литр, а в Карачаево-Черкессии — 525 литров.

В замыкающую рейтинг десятку регионов с самой низкой доступностью бензина также входят Ивановская область (562 литра), Калмыкия (570), Северная Осетия — Алания (572), Ингушетия (573), Саратовская область (575), Адыгея (575) и Чечня (578).

Согласно предыдущему исследованию РИА «Новости», результаты которого были опубликованы в начале месяца, Россия находится на втором месте в Европе по дешевизне бензина (в абсолютных ценах, без привязки к зарплате).

Первое место в рейтинге с большим отрывом занял Казахстан, где один литр АИ-95 стоит 27,7 рубля. В России за бензин придется заплатить в полтора раза больше — 45,8 руб.

Подорожание бензина в 2020 году не превысит темпов инфляции, то есть составит 3-4%, если не произойдет форс-мажорных изменений на глобальном нефтяном рынке, говорилось в исследовании.

Как отметили эксперты, в прошлом году цены на топливо в России были рекордно низкими благодаря демпферному механизму. Он позволяет нефтяным компаниям получать компенсацию из бюджета в случае, если продажи бензина на внешнем рынке выгоднее продаж на внутреннем.

Тройку лидеров по дешевизне бензина замкнула Белоруссия, а четвертое место заняла Украина.

Далее в рейтинге расположились страны Восточной Европы, где цены на топливо относительно низкие.

Дороже всех среди европейских стран заправить автомобиль обходится жителям Нидерландов — там бензин в пересчете на российскую валюту стоит 117,7 руб. за литр. Отмечается, что в большинстве стран с дорогим бензином такая высокая цена обусловлена высокими налогами на топливо.