Коронавирус ударил по нефти: что потеряет Россия

В понедельник, 10 февраля, во время торгов на Лондонской бирже ICE нефть торговалась вблизи отметки в $50. На момент сдачи заметки стоимость фьючерса West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в марте упала до $50,27, стоимость фьючерса Brent с поставкой в апреле снизилась до $54,36.

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Сырьевые котировки опускались по нескольким причинам.

Одна из главных — вспышка нового типа пневмонии в Поднебесной. Она ударила по экономике крупнейшего в мире импортера нефти, который потребляет около 14 млн баррелей в день.

Нефтеперерабатывающие заводы в Поднебесной снизили объем работы на 15%.

В начале месяца Bloomberg сообщал, что коронавирус 2019-nCoV обвалил спрос на нефть в Китае на 20%, то есть на 3 млн баррелей в день. Агентство признало его самым масштабным шоком на нефтяном рынке со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов и назвало самым внезапным событием с терактов 11 сентября.

Поэтому эксперты спрогнозировали, что

стоимость барреля может просесть до $47.

Из-за коронавируса технический комитет ОПЕК+ по итогам встречи 4-6 февраля уже рекомендовал ограничить добычу нефти еще на 600 тыс. баррелей в день и продлить действующие ограничения до июня 2020-го. Именно в таком количестве, по оценке экспертов, возникнет избыток предложения на рынке.

Примечательно, что последние двухдневные переговоры в Вене было решено продлить на один день из-за разногласий России и Саудовской Аравии о необходимости сокращать нефтедобычу. Москва выступала против этой меры, а саудиты на ней настаивали, писало агентство Bloomberg.

Помимо вируса, важной темой заседания ОПЕК+ стала Ливия, где добыча нефти упала до самого низкого уровня с 2011 года, когда началось восстание против экс-лидера государства Муаммара Каддафи.

На ситуацию с ливийской нефтью, а равно и на весь мировой рынок топлива влияет фактическое двоевластие в стране. Блокирование нефтяных портов в стране уже привело к потерям в размере почти $1 млрд.

Внеочередная встреча ОПЕК+, которая планировалась на 14-15 февраля, по последним данным, под вопросом.

Как сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвяз Шахбазов, вряд ли страны соберутся на экстренное заседание. Скорее всего, мероприятие пройдет по плану — в марте.

Однако исход нового заседания практически предсказуем. До конца года страны ОПЕК+ могут продлить договоренности о сокращении добычи нефти в ответ на ослабевший спрос из-за уханьского вируса, говорил Bloomberg министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб.

Как сообщали СМИ, Москва не поддержала предложение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти еще на 600 тыс. баррелей в сутки. В настоящее время действует ограничение по добыче в 1,7 млн баррелей в сутки. Однако рекомендация технического комитета не носит обязательный характер. Это консультативный орган. Его предложение может рассмотреть министерский комитет, который и принимает окончательное решение.

«Эпидемия коронавируса оказала негативный эффект на экономическую деятельность, на транспорт, туризм и промышленность, особенно в Китае»,

— пояснял позже президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

В случае если до конца февраля ситуация с коронавирусом не стабилизируется, стоимость барреля может просесть до $50, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Снижение цен на нефть повлияет на формирование национальной «кубышки». Скорость наполнения ФНБ которая может замедлиться, констатирует экономист, старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

В настоящее время излишки от нефтегазовых доходов направляются в Фонд национального благосостояния России при стоимости $42,4 за баррель Urals. Ожидается, что по итогам 2020 года ликвидная часть ФНБ составит 7% ВВП. После этого у правительства будет право потратить резервы.

Эффект от падения цен на нефть почувствует и российский бюджет. На ближайшие три года Минфин ожидает профицитный бюджет. А незапланированное снижение стоимости барреля может поставить под вопрос эти планы.

По прогнозу Суверова, Brent может подойти к отметке в $50 за баррель.

«Если коронавирус будет набирать обороты и эпидемия не пойдет на спад в ближайшее время, то вполне вероятно, что нефть Brent пойдет к $50 за баррель. Но эта стоимость является достаточно большим уровнем поддержки. Возможно, что ниже $50 она не упадет, но все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации», — говорит Суверов.

Если ОПЕК+ при этом решит в итоге сократить добычу нефти, то это окажет дополнительную поддержку ценам, уточняет он.

С прогнозом о возможных ценах на нефть в районе $50 за Brent солидарен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Однако с ОПЕК+ есть ряд сложностей. Во-первых, пока Россия сокращает добычу нефти, другие ее наращивают, например, американцы.

Рост добычи нефти у конкурентов — очень неприятно для России. При этом происходящие на нефтяном рынке события больше напоминают «наркотическую зависимость», иронизирует Митрахович.

«Чтобы нам было полегче, мы сокращаем добычу и увеличиваем цены. Потом из-за увеличившихся цен растет добыча у наших конкурентов, и нам нужно опять сокращать добычу, чтобы опять помочь наши конкурентам увеличить добычу», — рассуждает собеседник «Газеты.Ru».

Чем меньше денег в ФНБ, тем меньше ощущается макроэкономическая стабильность, тем больше настроений у инвесторов сыграть на понижение рубля,

добавляет он.

Последние заявления Минэнерго только подчеркивают, что в министерстве могут задуматься о выходе из ОПЕК+, а не только отвергнуть дальнейшие планы по сокращению нефтедобычи.

Однако если Москва на это пойдет, то это спровоцирует большой стресс внутри российских нефтегазовых компаний, продолжает Митрахович.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как быстро с кризисом справится Китай и восстановится потребление нефти, указывает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Это ликвидирует профицит сырья на мировых рынках или хотя бы сведет его к минимуму», — заключает он.

По словам Юшкова, российское Минэнерго готово допустить низкие цены на нефть, но к сокращению добычи не готово. Пережить падение цен на нефть можно, поскольку бюджет сверстан при $42,4 за баррель. Поэтому падение с $65 до $55 «вполне терпимо», считает он.