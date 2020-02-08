Газ подешевел: Ляшко заявил об обмане украинцев

Украинские власти обманывают граждан, говоря о причинах снижения цен на газ, рассказал бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

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По его словам, «в этом нет никакой заслуги власти», которая, несмотря на это, преподносит украинцам происходящее как итог своей работы.

«Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей. Незначительное снижение цены произошло из-за уменьшения стоимости энергоносителя в Европе. Жителям Украины придется платить больше, если цены на территории ЕС возрастут», — указал Ляшко.

В студию телеканала Ляшко пришел с щеночком по имени Линда, которого хотели усыпить. Это стало ответом на слова депутата от фракции «Слуга народа» Евгения Брагара о том, что украинцам, чтобы заплатить коммунальные услуги, следует продать собаку элитной породы. Заявление относится к скандалу недельной давности.

Тогда во время программы в студию «112 Украина» позвонила жительница села Аджамка Кировоградской области. Пенсионерка спросила, что делать в ситуации, когда ей не хватает денег на оплату газа. Она объяснила, что получает пенсию 2 тыс. гривен (5100 руб.) и субсидию в размере 200 грн, из них 1953 грн уходит на газ и еще 154 грн она оплачивает за его транспортировку. В итоге, по словам женщины, на месячное проживание у нее остается всего лишь 107 грн (около 275 руб.).

«Пусть объяснит, мы же его [Брагаря] выбирали для чего?» — спросила телезрительница.

«Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения. Я лично встречал случай, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир», — заявил в ответ нардеп.

Ведущий возразил, что в данном случае, скорее всего, не такая ситуация, чтобы у женщины было много имущества. В ответ на это Брагар сказал, что «мы точно не знаем».

Он добавил, что, если у женщины есть собака элитной породы, то она может ее продать, чтобы были деньги на оплату коммунальных услуг.

«Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить», — заявил депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

Рекомендация парламентария возмутила студию и пользователей соцсетей. Нардепа раскритиковали и его однопартийцы. В частности, шуточный пост написал в Facebook его коллега Макс Бужанский. Он предложил на законодательном уровне дать пенсионерам право красть собак элитных пород, чтобы потом их продавать и оплачивать газ.

Он добавил, что можно закрепить в законе «сезон охоты на собак элитных пород, совпадающий с отопительным сезоном».

В свою очередь политолог Константин Бондаренко с иронией намекнул на то, что следующим советом станет продажа собственных органов. «Я не боюсь повышений цен на газ и электроэнергию! У меня четыре собаки элитных пород. И элитный кот. И обе почки у меня здоровые, если что», — написал в соцсети Бондаренко.

В конце прошлого месяца украинский газовый монополист «Нафтогаз» опубликовал цены на газ за январь 2020 года. Они пересчитаны по новой методике, которую утвердило правительство.

Оптовая цена на газ с января 2020 года для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 4,65 гривны за кубометр без учета НДС и расходов на транспортировку.

Новая цена на 7% выше цены за предыдущий месяц и на 25% ниже расценок в январе 2019 года, отметили в «Нафтогазе».

Примечательно, что в команде президента Владимира Зеленского резко и нецензурно отреагировали на новые счета за газ. Цены для населения оказались на 1-2 тыс. гривен выше ожидаемых, указал советник украинского президента Игорь Новиков, показывая в социальной сети платежку за январь.

«Какого ***[черта]», — возмутился Новиков. По его словам, газовая компания закупила слишком дорогой газ и теперь это сказывается на простых гражданах.

В настоящее время и европейские, и украинские хранилища заполнены газом. В ноябре 2019 газа Украина все-таки прекратила накачивать хранилища газом, на тот момент объем запасов был рекордным — почти 22 млрд кубометров. Тогда же страна начала отбор топлива, и уже по состоянию на 27 января запас сократился до 17 млрд кубометров.

Стоит добавить, что пять крупнейших месторождений газа «Укргазодобычи» — дочерней компании «Нафтогаза Украины» — близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

Так, Шебелинское (введено в эксплуатацию в 1956 году) — крупнейшее на Украине газоконденсатное месторождение. Оно расположено в нескольких районах Харьковской области. Ранее запасы оценивались в 650 млрд м³ газа, а сейчас исчерпаны на 89%.

Западно-Крестищенское месторождение (также в Харьковской области) истощено на 90%. Оно было открыто в 1972 году, и запасы оценивались в 300 млрд м³ газа. В разрабатываемом с 1985 года Яблуновском нефтегазоконденсатном месторождении в Полтавской области осталось не более 21% от изначальных залежей.

Ефремовское месторождение в Харьковской области, первый газа из которого был получен в 1965 году, опустошено на 82%. Эксплуатируемое с 1976 года харьковское Мелеховское месторождение также исчерпано на 82%.