«Спящие вклады»: сколько умершие россияне оставили банкам

По оценкам экспертов около 1% от объема банковских вкладов не востребовано. Учитывая, что всего на счетах россиян лежит примерно 30 трлн рублей, — это примерно 300 млрд рублей.

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«Сколько из этого объема (300 млрд рублей — «Газета.Ru») конкретно умерших вкладчиков, точно никто не скажет, но, по оценкам, около 80-90%», — рассказывает Дмитрий Амиров, управляющий директор департамента сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Очень сложно посчитать объем вкладов умерших клиентов, которые зависли в банковской системе, соглашается Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка.

Так, по ее оценке, невостребованно около 5% от всех вкладов.

«За ними не обращаются по целому ряду причин. Это, например, болезнь, в том числе потеря памяти, лишение свободы, срочная вынужденная иммиграция, а также смерть, в том числе из-за несчастного случая», — говорит банкир.

Спящие вклады

Со средствами умерших клиентов, если их не забирают наследники, обычно ничего не происходит — они просто мирно «спят» в банке на счетах. Вклады могут пролонгироваться бесконечно на тех же условиях, что и были открыты.

Впрочем, часть кредитных учреждений, видя, что клиент давно не совершает никаких действий, переводит средства на условия вкладов «до востребования». Ставка по ним близкая к нулевой — как правило, около 0,01% годовых.

«Это приводит к тому, что активные вкладчики вынуждены вновь заключать договоры на приемлемых для них условиях. В результате банки могут столкнуться с оттоком средств», — говорит Дмитрий Амиров.

Однако, после такого отсева в финансовом учреждении остается невостребованная часть фактически бесплатных для него средств, добавляет он.

Если клиент не требует возврата суммы депозита, то договор банковского вклада считается продленным на условиях вклада до востребования, поясняет Елена Проскурова, руководитель практики частного права НЮС «Амулекс».

Даже если банку станет известно о смерти наследодателя, он будет продлевать договор в одностороннем порядке и действовать в соответствии с законом.

Кредитное учреждение не обязано вести розыск вкладчика или наследников, говорит юрист.

Забрать деньги из банка умерших родственников можно двумя способами. Так, получить их могут наследники, предъявив свидетельство о праве на деньги на счету, выданное нотариусом по истечении шести месяцев со смерти человека, говорит Елена Проскурова.

Также снять средства можно по завещательному распоряжению. Оно должно быть составлено в банке, где открыт вклад или счет. Такой документ имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Иногда банки сталкиваются с тем, что клиент при жизни удостоверил доверенность на распоряжение денежными средствами в самом кредитном учреждении (не у нотариуса), а недобросовестный представитель получил средства по этой доверенности, зная о смерти клиента и не сообщив об этом в банк,

рассказывает Елена Веревочкина.

Также, по ее словам, банки время от времени сталкиваются с ситуациями, когда мошенники предоставляют подложные документы: паспорт, свидетельство о праве на наследство или доверенность и пытаются снять чужие средства.

О таких делах действительно можно почитать в сводках криминальных новостей.

Так, как сообщалось недавно, сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемых в попытке снять по поддельным документам 580 млн рублей со счетов умершего москвича. Об этом информировала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

56-летний житель Башкортостана привлек к афере номинального гендиректора нескольких подмосковных компаний, работника службы безопасности петербургского банка и находящегося в розыске за кражу жителя Сочи.

«Граждане предоставили в банк ряд поддельных документов: право на наследство от имени 50-летнего москвича, который действительно умер в прошлом году, и его свидетельство о смерти. Согласно фиктивным документам, право на наследство переходило жителю Московской области. Зная о том, что в этом банке у усопшего есть несколько счетов, злоумышленники хотели получить 580 млн рублей. Однако их противоправные действия были пресечены, так как в банке выявили поддельные документы», — сказано в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Как поясняет Елена Веревочкина, банк обязательно проверяют паспорта на действительность, в том числе пробивая их на сайте МВД. Доверенность сравнивают на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Если кредитное учреждение подозревает, что действуют мошенники, банк уточняет информацию у нотариуса, выдавшего доверенность.

Разыщите сами

Точно также как нет обязанности у банка искать наследников умершего вкладчика, так нет ее и у нотариуса. О вкладах и счетах умершего клиента заботиться должны сами наследники.

Единственный банк, с которым у Федеральной нотариальной палаты подписано соглашение о сотрудничестве, — это Сбербанк. То есть он выдает информацию в ответ на электронный запрос о наличии действующего либо закрытого вклада или счета умершего.

«Если необходимо произвести розыск действующего депозита в иных банках, то наследникам придется оплатить за каждый запрос нотариуса по тарифу, установленному нотариальной палатой региона», — поясняет Елена Проскурова.

Учитывая, что всего в России на начало 2020 года действует около 500 банков, поиски могут сильно затянуться.