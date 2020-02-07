250 тонн в год: финны завалят Европу ураном

В Финляндии появилась первая компания, которой власти разрешили добычу и переработку урана в промышленных масштабах.

Это Terrafame. Ее большая часть подконтрольна государству. 71,8% акций у государственной финской компании Minerals Group.

Добыча будет производиться на руднике Talvivaara в Соткамо в восточной части Финляндии. В основном на нем сосредоточены запасы никеля и цинка. Компании позволят производить по 250 тонн урана в год.

Реклама

Как указали в Terrafame, главная цель поставок урана — это повышение рентабельности бизнеса. В ближайшее время главные игроки международного уранового рынка ожидают усиления конкуренции на фоне сокращения запасов и неопределенности с ценами.

На строительство завода по добыче урана было потрачено €75 млн ($82,5 млн), сообщало ранее агентство Reuters. В планах инвестировать в его завершение еще €10 млн.

В самом правительстве Финляндии разрешение назвали лишь «формальностью». Заявка была подана компанией еще в октябре 2017 года.

«Ядерные и радиационные риски от производства урана для окружающей среды и жителей в данном районе незначительны», — говорили ранее в управлении по радиационной и ядерной безопасности Финляндии.

Экологам это решение явно не понравилось.

Финская Ассоциация охраны природы (FANC) планировала подать апелляцию на него в Верховный суд.

Ввод уранового завода в эксплуатацию займет примерно год, говорится в заявлении компании. Но из-за судебных исков защитников природы процесс может затянуться еще на один год, указали в Terrafame.

Компания планирует добывать уран из руды и превращать его в «желтый кек». Это урановый концентрат, который состоит из оксида урана. Он используется в производстве ядерного топлива для атомных электростанций.

«Урановый рынок — это рынок покупателя и продавца. И рынок достаточно низко конкурентный», — указывает независимый аналитик Владимир Рожанковский.

По его словам, на цены в последнее время оказывало влияния два фактора.

С одной стороны, на рынке в последнее время наблюдается стабильный дефицит уранового сырья для мировых АЭС. С другой — действует ограниченное количество производителей.

При этом Германия стала первой европейской страной, которая в настоящее время держит курс на постепенное замещение атомных электростанций на другие виды электрогенерации, добавляет он. А немцы традиционно были одним из крупнейших потребителей топлива для АЭС. И сейчас спрос со стороны Германии снижается, напоминает Рожанковский.

Теоретически, если компания будет добывать по 250 тонн, то может обеспечить потребности европейцев, полагает собеседник. И ядерная энергетика может помочь Европе перейти на «зеленые» технологии.

Чтобы к 2050 году добиться целевых показателей по сокращению выбросов углеводородов, в ЕС за счет ядерной энергетики должно генерироваться около четверти энергобаланса. В 2018 году в Евросоюзе 26% электроэнергии приходилось на ядерную, 46% — на ископаемые виды топлива и биомассы, а 28% — возобновляемые источники энергетики.

По состоянию на 2018 год ЕС располагал запасами урана, которые могут обеспечить топливом реакторы коммунальных служб на территории Европы в течение последующих трех лет. То есть до 2021 года.

При этом большая часть урана в ЕС в настоящее время импортируется из России. Поскольку он является радиоактивным, необходимо еще и получить соответствующие разрешения.

Например, если финская компания станет поставщиком урана в ЕС, то для этого понадобятся разрешения не только властей, но и Европейского сообщества по атомной энергетике (Euratom).

При этом уран — это биржевой товар, цены на который очень волатильны. После аварии на «Фукусиме» в 2011 году, например, цены обвалились на 50%. Смешанный оксид урана U3O8 торгуется в том числе на Чикагской товарной бирже CME.

Цена по состоянию на 7 февраля составляли $24,9 за фунт (0,45 кг). Таким образом стоимость 1 кг урана может достигать $55. При этом за год цены упали на 14,51%,

сообщает портал Investing.com.

Фьючерсы на уран появились относительно недавно — после 2007 года. Однако большая часть сделок по товару, в отличие от, например, нефти, идет мимо фондовой биржи.

Как правило, это частные сделки по долгосрочным контрактам.

Большая часть мировых запасов урана в настоящее время сосредоточена в Австралии, Канаде, Казахстане, Нигерии, России, Намибии, США и других странах. Например, входящий в тройку крупнейших мировых производителей урана Казахстан не имеет ни одной АЭС в стране. Весь объем добычи экспортируется.

По данным Международного агентства по атомной энергии (IAEA), ежегодное производство природного урана в мире составляет от 55 тыс. до 65 тыс. метрических тонн. По их оценке, этот объем соответствует спросу.

Мировым лидером по потреблению урана являются США. По оценкам австралийской компании UxC, совокупная потребность в уране составляет около 1,5 млрд фунтов (1 кг равен 2,2 фунтам) к концу 2035 года.