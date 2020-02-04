Цена эпидемии: Китай влезает в долги из-за коронавируса

Китай выпустит облигации на 14,2 млрд юаней для борьбы с коронавирусом

Китай ради борьбы с коронавирусом готов продавать свои ценные бумаги. Поднебесная собирается выпустить облигации на сумму более 14 млрд юаней, которые пойдут на создание антивирусных средств, включая вакцину. Но не только Пекин тратит миллиарды на противостояние вирусу. Россия уже выделила порядка 1,2 млрд рублей на эти цели.

Государственный банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд) со сроком обращения один год, передает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, вырученные от продажи ценных бумаг средства пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа и создание эффективных средств по устранению вируса, включая вакцину.

Между тем число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, а количество летальных исходов возросло до 425, сообщил во вторник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Впрочем, в Китае пытаются снизить панические настроения, утверждая, что ситуация находится под контролем. Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет всего 2,1%. «Эти показатели значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС)», — заявила журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

При этом Китай направляет значительные средства на борьбу с вирусом.

Правительство страны уже потратило около 300 млн юаней ($43,2 млн) из бюджета на борьбу с коронавирусом в городе Ухань и провинции Хубэй.

Эти средства пошли на строительство больниц, куда будут поступать исключительно зараженные вирусом.Также на часть денег китайцы закупили необходимое медицинское оборудование

Первую больницу китайские рабочие сдали уже в минувшее воскресенье, уложившись в рекордные 10 дней. Она рассчитана на тысячу больных. В среду, 5 февраля, местные власти планируют открыть вторую специализиированную больницу — Лэйшэньшань. Персонал медицинского учреждения сможет принять до 1,5 тыс. пациентов.

Миллиарды на вирус

Россия также начала подготовку к масштабному распространению коронавируса. Пока в стране официально зарегистрированы всего два случая заражения вирусом.

Но для предотвращения развития летальных осложнений от коронавируса из резервного фонда России выделено около 1,2 млрд рублей, отметили в Минздраве. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, деньги в первую очередь пойдут на закупку 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких.

«Сейчас ведомство делает основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти», — указал чиновник.

Миздрав составил список из трех препаратов, которые стоит использовать при лечении коронавирусной инфекции у взрослых. Речь идет о препаратах рибавирин, рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир/ритонавир.

Как рассказали «Газете.Ru» в одной из столичных сетей аптек, спрос на подобные лекарства после публикации списка Минздрава хоть и вырос, но говорить, о том, что их сметают с полок, пока преждевременно. «Стоимость подобных препаратов стартует от 500 рублей и доходит до 7,5 тыс. рублей.

Все зависит от формы выпуска лекарства и содержания в нем активных веществ», — отметила собеседница издания, добавив, что защитные маски потребители разбирают рекордными темпами.

По данным DSM Group, с 20 по 26 января число медицинских масок, проданных в российских аптеках, выросло почти втрое по сравнению с предыдущей неделей и составило 1,385 млн штук. «Мы уже думаем ввести ограничения и продавать не более упаковки( около 100 штук) одному клиенту. Иначе нам так не хватит запасов», — рассказали «Газете.Ru» в одной из столичных аптек.

Вопреки возникшему ажиотажу, маски не являются главной защитой от вируса, свидетельствуют данные американских ученых Бостонского университета. Чтобы обезопасить себя от инфекции, необходимо тщательное мытье рук, дезинфекция и избежание контактов с больными. При этом ученые признали, что окончательно побороть вирус способна только вакцина.

Однако вакцину от 2019-nCoV смогут разработать не раньше 2021 года,

заявили в российском центре программ Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Но и эти сроки могут сдвинуться, если Китай не предоставит штамм вируса. Пока Поднебесная пытается разработать вакцину сама и не передает образцы. Например, Россия до сих пор не получила возможность воспользоваться данными страны в части вакцины и в части штамма, отметила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

Между тем аналитики сомневаются, что государствам удастся по отдельности в быстрые сроки создать вакцину от вируса.«Представляется, что разные страны должны объединить усилия в борьбе с коронавирусом, разрозненные усилия могут быть менее эффективными. Например, может быть создан целевой международный фонд, который может финансировать соответствующие научные исследования и разработку специальных препаратов», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, добавив, что такой фонд должен тесно взаимодействовать с ВОЗ.

Впрочем, первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал сомневается в возможности создания единого штаба по борьбе с вирусом. «Многие страны оказывают КНР гуманитарную помощь, но о создании фонда речи не идет. Слишком много возникнет вопросов: какие государства будут вкладывать средства в фонд? Какие суммы? Кто будет их распределять? Как понять, кому надо выделять деньги в первую очередь, а кто может подождать? Без ответа на эти вопросы плодотворное сотрудничество невозможно», — заключил собеседник «Газеты.Ru».