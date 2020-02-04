Цена эпидемии: Китай влезает в долги из-за коронавируса

Государственный банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд) со сроком обращения один год, передает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, вырученные от продажи ценных бумаг средства пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа и создание эффективных средств по устранению вируса, включая вакцину.

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Между тем число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, а количество летальных исходов возросло до 425, сообщил во вторник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Впрочем, в Китае пытаются снизить панические настроения, утверждая, что ситуация находится под контролем. Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет всего 2,1%. «Эти показатели значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС)», — заявила журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

При этом Китай направляет значительные средства на борьбу с вирусом.

Правительство страны уже потратило около 300 млн юаней ($43,2 млн) из бюджета на борьбу с коронавирусом в городе Ухань и провинции Хубэй.

Эти средства пошли на строительство больниц, куда будут поступать исключительно зараженные вирусом.Также на часть денег китайцы закупили необходимое медицинское оборудование

Первую больницу китайские рабочие сдали уже в минувшее воскресенье, уложившись в рекордные 10 дней. Она рассчитана на тысячу больных. В среду, 5 февраля, местные власти планируют открыть вторую специализиированную больницу — Лэйшэньшань. Персонал медицинского учреждения сможет принять до 1,5 тыс. пациентов.

Миллиарды на вирус

Россия также начала подготовку к масштабному распространению коронавируса. Пока в стране официально зарегистрированы всего два случая заражения вирусом.

Но для предотвращения развития летальных осложнений от коронавируса из резервного фонда России выделено около 1,2 млрд рублей, отметили в Минздраве. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, деньги в первую очередь пойдут на закупку 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких.

«Сейчас ведомство делает основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти», — указал чиновник.

Миздрав составил список из трех препаратов, которые стоит использовать при лечении коронавирусной инфекции у взрослых. Речь идет о препаратах рибавирин, рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир/ритонавир.

Как рассказали «Газете.Ru» в одной из столичных сетей аптек, спрос на подобные лекарства после публикации списка Минздрава хоть и вырос, но говорить, о том, что их сметают с полок, пока преждевременно. «Стоимость подобных препаратов стартует от 500 рублей и доходит до 7,5 тыс. рублей.

Все зависит от формы выпуска лекарства и содержания в нем активных веществ», — отметила собеседница издания, добавив, что защитные маски потребители разбирают рекордными темпами.

По данным DSM Group, с 20 по 26 января число медицинских масок, проданных в российских аптеках, выросло почти втрое по сравнению с предыдущей неделей и составило 1,385 млн штук. «Мы уже думаем ввести ограничения и продавать не более упаковки( около 100 штук) одному клиенту. Иначе нам так не хватит запасов», — рассказали «Газете.Ru» в одной из столичных аптек.

Вопреки возникшему ажиотажу, маски не являются главной защитой от вируса, свидетельствуют данные американских ученых Бостонского университета. Чтобы обезопасить себя от инфекции, необходимо тщательное мытье рук, дезинфекция и избежание контактов с больными. При этом ученые признали, что окончательно побороть вирус способна только вакцина.

Однако вакцину от 2019-nCoV смогут разработать не раньше 2021 года,

заявили в российском центре программ Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Но и эти сроки могут сдвинуться, если Китай не предоставит штамм вируса. Пока Поднебесная пытается разработать вакцину сама и не передает образцы. Например, Россия до сих пор не получила возможность воспользоваться данными страны в части вакцины и в части штамма, отметила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

Между тем аналитики сомневаются, что государствам удастся по отдельности в быстрые сроки создать вакцину от вируса.«Представляется, что разные страны должны объединить усилия в борьбе с коронавирусом, разрозненные усилия могут быть менее эффективными. Например, может быть создан целевой международный фонд, который может финансировать соответствующие научные исследования и разработку специальных препаратов», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, добавив, что такой фонд должен тесно взаимодействовать с ВОЗ.

Впрочем, первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал сомневается в возможности создания единого штаба по борьбе с вирусом. «Многие страны оказывают КНР гуманитарную помощь, но о создании фонда речи не идет. Слишком много возникнет вопросов: какие государства будут вкладывать средства в фонд? Какие суммы? Кто будет их распределять? Как понять, кому надо выделять деньги в первую очередь, а кто может подождать? Без ответа на эти вопросы плодотворное сотрудничество невозможно», — заключил собеседник «Газеты.Ru».