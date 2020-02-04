Боятся заразы: россияне отменяют отпуск

Новости о новом типе вируса из Китая появляются ежедневно. От уханьской пневмонии 2019-nCoV на утро 4 февраля зафиксированы 426 смертей и 653 выздоровевших пациентов, более 20,6 тыс. зараженных. В ряде аптек уже разобрали все медицинские маски. Ажиотаж вокруг этой темы создает неблагоприятный для новых путешествий информационный фон. И его первые итоги расстроят российских перевозчиков.

Как показал новый опрос, каждый четвертый респондент откладывает путешествие из-за вспышки коронавируса. Исследование проводил портал «Туту.ру», его выводы есть в распоряжении «Газеты.Ru». Респондентами стали 1,5 тыс. человек.

Так, 22% опрошенных признались, что откладывают покупку билетов за границу в принципе. Еще 8% передумали посещать Таиланд и другие соседние с Китаем государства, а 6% и вовсе отменили поездку в Поднебесную. При этом большая часть респондентов — 64% — заявили, что коронавирус никак не затрагивает их планы.

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Россияне стали активнее сдавать билеты в КНР. Уханьская пневмония также отпугнула и от покупки новых билетов в страну.

«Если обратиться к данным по продажам билетов через «Туту.ру», то доля проданных авиабилетов в Китай в январе упала на 40% (с 1,6% до 1%) по сравнению с январем 2019. Возвраты авиабилетов в эту страну выросли примерно в два с половиной раза (с 9% до 32%), в то время как в среднем по зарубежным направлениям доля возвратов уменьшилась на 30% (с 6% до 4%)», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время российские власти ограничили авиасообщение с КНР. С 1 февраля регулярные рейсы выполняет лишь «Аэрофлот». Компания осуществляет перевозки в четыре города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Для этого задействован лишь терминал F. Исключение также сделали для четырех китайских компаний. Они работают в том же режиме.

Чартерные перевозки между Россией и Китаем под запретом с 14 февраля 2020 года. Для абсолютного закрытия воздушного пространства между двумя государствами пока что оснований нет, указала вице-премьер и председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 числа [февраля]», — сообщила она.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские компании в первом квартале 2020 года рискуют понести существенные убытки, если ситуация с коронавирусом не изменится. Они могут потерять свыше $100 млн.

На этом фоне вопрос о возврате чартерных рейсов в Египет встает более остро. Его открытие могло бы отчасти помочь российским компаниям компенсировать убытки от запретов на полеты в Китай, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его оценке, вероятность открытия Египта «весьма высокая». Это может произойти к весне 2020 года, допустил эксперт.

«Те проверки, которые были [на территории Египта] еще до закрытия Китая, показывают, что степень готовности этого направления — Шарм-эль-Шейха и Хургады — весьма высоки», — указал Барзыкин.

Однако вопрос безопасности туристов должен стоять превыше всего, подчеркивают в РСТ.

Ранее в Минтрансе указали, что не планируют как минимум до апреля 2020 года снимать запрет на полеты в Египет. В начале 2020 года в Ассоциации российских туроператоров допустили, что первые рейсы могут быть уже в апреле-мае, если проверка российских инспекторов завершиться положительно. Специалисты из России проверяют аэропорты Египта уже давно. Авиасообщение между двумя государствами было прекращено в 2015 году после теракта на пассажирском лайнере «Когалымавиа». Тогда жертвами преступления стали 224 человека.

В январе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что первые рейсы на курорты Египта могут отправится в конце апреля—начале мая, если очередная инспекционная проверка завершится успешно.

Туристическая емкость Египта 2,6 млн человек в год, говорит в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Возобновление этого направления может быть «интересным» для наших компаний, говорит он.

«Это больше интересно авиакомпаниям, которые занимаются туристическими перевозками. Для компаний, которые специализируются на чартерных перевозках, не регулярных, это крайне интересно», — указывает собеседник издания.

Однако в финансовом плане оценить подобный эффект сложно, пояснил Горин. Тем не менее если для Египта были характерны в большем степени туристические перевозки до закрытия воздушного пространства, то направление в Китай вдобавок к этому образовывал регулярный деловой поток.

«Открытие Египта, конечно, поможет оптимизировать маршрутную сеть в условиях сокращения таких направлений, как Китай», — резюмировал Горин.

Доля китайцев во въездом туризме России составляет 18%, и это много, отмечает Горин. В год приезжают от 1,5 до 2 млн путешественников из КНР. В настоящее время российскому бизнесу нужно будет пытаться привлечь туристов из других стран. В феврале, согласно распоряжению российского правительства, въезд китайцев Россию временно приостановлен. Поэтому наиболее болезненный удар от таких мер придется именно по компаниям, которые заняты в сфере въездного туризма, пояснили в АТОР. Это в первую очередь гостиницы, туроператоры, рестораны, музеи, гиды и торговля.

В середине февраля планируется окончательно сформировать чартерную полетную программу на март (традиционно это делается в середине предыдущего месяца), сообщил Горин, и по Египту никакого решения нет.

«Авиакомпании свою чартерную программу формируют ежемесячно. По состоянию на март у нас такой информации по Египту нет. У нас есть понимание, что временно приостановлены чартерные рейсы [в Китай]. Соответственно, на март мы уже и не подаем заявки на чартерные туристические рейсы в Китай», — отметил он.

Так что рейсы в эту страну бронировать на март не планируется. Тем не менее отыграть потери российские компании от коронавируса смогут, если ситуация ко второму кварталу изменится, добавляют в АТОР.