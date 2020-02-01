Льготникам подбросили на бедность: что изменилось с 1 февраля

С 1 февраля увеличивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. На нее имеют право 60 категорий граждан. В их числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, а также россияне, пострадавшие от воздействия радиации во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф.

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Как отмечает Пенсионный фонд России, сейчас ежемесячные денежные выплаты получают более 15 миллионов человек.

Индексация составит 3%. Максимальную прибавку получат Герои Советского Союза и Герои РФ.

Выплаты им вырастут на 1 911 руб. С 1 февраля они составят 65 619 тыс. руб. в месяц.

Но минимальная прибавка будет совсем другая — всего 16 руб. Столько получит одна из категорий «чернобыльцев». Сумма выплат им увеличится с 540 до 556 руб. в месяц.

Самая многочисленная группа льготников — инвалиды — также будут получать не намного больше. Выплаты инвалидам I группы вырастут с 3 782 тыс. руб. до 3 896 тыс. руб. Инвалиды II группы будут получать 2 782 тыс. руб. вместо 2 701 тыс. руб. Инвалиды III группы — 2 227 тыс. руб. вместо 2 162 тыс. рублей.

Увеличится и стоимость набора социальных услуг. Она составит 1 155 тыс. рублей. По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.

В набор входят обеспечение необходимыми медикаментами (889 рублей 66 копеек), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (137 рублей 63 копейки), а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (127 рублей 77 копеек).

Также с 1 февраля на 664 рубля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Оно выдается женщинам, которые стали на учет в консультацию на раннем сроке беременности. Оно составит 675 рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком вырастет до 3 375 рублей. По уходу за вторым и последующими детьми он увеличится до 6 751 рубля.

Кроме того, продолжится реформа законодательства. С февраля прекратят действовать более 3,7 тысячи правовых актов времен СССР и РСФСР.

Реформа контрольно-надзорной деятельности получила название «регуляторная гильотина». Она подразумевает отмену правительственных актов времен СССР и РСФСР. Принимались они в условиях плановой государственной экономики, и большинство этих актов все годы новейшей истории России лежали мертвым грузом.

Напомним, первая волна отмены советских актов состоялась еще в 2017 году. Тогда власти прекратили действие норм в отношении сотрудников. Так, утратили силу постановления о семичасовом рабочем дне, условиях труда работников на вредных производствах и сотрудников розничной торговли.

Сейчас среди актов, который прекратят свое действие, — декрет Совета народных комиссаров 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне», декреты о взимании налогов, о чеканке золотых червонцев и об условиях труда домработниц, а также постановление Совмина РСФСР от 1961 года «Об утверждении республиканских технических условий на колбасы вареные из мяса птицы и кроликов» и многие другие документы.

С 1 февраля 2020 года право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока. С 1 августа 2020 года оформить заявку на свой гектар смогут уже не только дальневосточники, но и все россиянине.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. По данным Федеральной информационной системы (ФИС) «НаДальнийВосток.рф», с начала действия закона выдано почти 4,2 тысячи земельных участков площадью около 3,9 тысячи гектаров.

В числе не самых приятных новаций, вступающих в силу с 1 февраля, — индексация тарифов в московском метро.

Стоимость одной поездки увеличится на два рубля. Теперь при использовании карты «Тройка» придется заплатить не 38 рублей, а 40. Также возрастет стоимость и «Единого» — до 57 рублей.

Еще одна неприятная новация, которая может коснуться всех россиян, — то, что водители-грузоперевозчики за каждый километр станут платить 2 рубля 20 копеек. Эта норма вступает в силу 1 февраля. До этого они платили 2 рубля 4 копейки. Предполагается, что в дальнейшем изменения тарифа будут происходить для них ежегодно в феврале.

«Рост стоимости затрат на перевозку грузов приведет к затратам со стороны поставщиков и торговых организаций, что скажется на росте цен на товары и продукты питания в магазинах»,

— предупреждает в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».