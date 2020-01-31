Разогнать птиц: свалки у аэропортов расчистят штрафами

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Минюст предлагает ввести штраф до 1,5 млн рублей для юридических лиц за размещение свалок рядом с аэропортами. Документ, подготовленный ведомством, опубликован на портале общественной экспертизы нормативных актов.

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Согласно ему, размещение полигонов твердых бытовых отходов, свалок, животноводческих ферм и других объектов, способствующих массовому привлечению птиц, на территории вблизи аэродромов грозит административным штрафом гражданам в размере от 10 до 20 тыс. рублей, должностным лицам — от 70 до 120 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 150 до 300 тыс. рублей, юридическим лицам — от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.

Как разъяснил «Газете.Ru» адвокат НЮС «АМулекс» Дмитрий Томко, в действующем КоАП есть аналогичные санкции, которые предусмотрены статьей 8.2. Однако нынешняя редакция предполагает увеличение штрафов примерно в полтора раза. Однако эксперт сомневается, что ужесточение поможет.

Нужно заниматься профилактикой и своевременно принимать меры к нарушителям. Это вопросы административной юрисдикции надзорных органов и качества их работы, добавляет Томко.

Поэтому, какую сумму штрафов ни вводи, это не поможет при нынешнем уровне бюрократии, подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Впрочем, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко заметил, что «введение специальной ответственности оправдано, поскольку нарушение влечет общественно опасные последствия».

«Дело не в перелетных гусях»

Активно обсуждать проблемы свалок вблизи аэропортов начали после инцидента с рейсом U6 178 «Уральских авиалиний». 15 августа 2019 года самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, но вынужденно совершил аварийную посадку в кукурузном поле.

По одной из версий, ЧП случилось из-за столкновения самолета со стаей чаек, обитавших на соседней свалке, и последовавшего отказа обоих двигателей.

В ходе расследования выяснилось, что еще до инцидента руководство Жуковского неоднократно жаловалось на привлекающие птиц полигоны для отходов в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос.

Одновременно в Росприроднадзоре подтвердили наличие несанкционированной свалки примерно в 2 км от «Жуковского». Еще в 2017 году по данному делу был выписан административный штраф на сумму 500 тыс. руб. Однако ответственная за организацию мусорного полигона компания его не оплатила. Не были устранены и выявленные ведомством нарушения. Но ряд экспертов отрицал прямую связь между мусорными кучами, птицами и ЧП с воздушным бортом «УА».

Об этом же говорил и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Отмечу, что хорошо знаком с аэропортовой инфраструктурой. И хочу сказать: дело не в чайках, дело не в воронах, дело не в перелетных гусях. Это вопрос охраны аэропорта,

есть четкие нормативы и требования — не допустить полета ни одной птицы на территории воздушной гавани. Используются различные способы — соколы, звуковые отпугиватели и так далее. Если в аэропорту есть проблемы с птицами, значит, как я считаю, надо ставить три уровня защиты», — сказал министр в сентябре 2019 года в интервью «Газете.Ru».

После истории с Жуковским прошли проверки территории около других аэропортов, в частности, в Домодедово и на территории аэропорта Симферополя. Власти Дагестана взяли на себя обязательство ликвидировать до конца 2019 года свалку в районе махачкалинского аэропорта.

По словам министра природных ресурсов и экологии республики Набиюлы Карачаева, пилоты периодически жаловались на невозможность приземления из-за большого количества птиц. Проблемная свалка в Каспийске существовала более 20 лет.

Сообщалось об экстренной ликвидации свалок вблизи аэропортов Уфы, Оренбурга и других городов. Повышенный риск столкновений отмечался в аэропорту Новосибирска, где постоянно находились около 200 птиц.

В Казани же заявили, что мусорный полигон около аэропорта не угрожает безопасности полетов, поскольку на него не вывозят пищевые отходы.

А вокруг свалки у аэропорта Чебоксар в конце прошлого года разгорелся скандал. Как установили активисты, мусорный полигон не уничтожили, а лишь присыпали землей.

Свалки за рубежом

С проблемой с мешающими работе аэропорта птицами сталкиваются и в других странах.

Так, в январе 2017 года самолет компании Middle East Airlines столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Бейрута. Министр транспорта Ливана Юсеф Фенианос был вынужден признать перманентное наличие опасности. Он отметил, что птицы кормятся на соседней свалке.

Ликвидировать угрозу власти собирались увеличением количества устройств, отпугивающих их.

Однако такой план высмеяли экологические активисты, добивавшиеся закрытия свалки.

В июле прошлого года сообщалось об угрозе полетам в аэропорту Жуляны под Киевом со стороны птиц с близлежащей свалки. Мусорный полигон располагался всего в семи километрах от аэропорта, в то время как по закону размещение свалок запрещается на Украине ближе чем в 15 км.

Эколог Владимир Борейко рассказывал vesti.ua, что особенно опасной ситуация становится летом. Тогда как раз у птиц наступает период размножения.

Самый свежий пример произошел в Одессе. 17 января 2020 года в аэропорту города из-за попадания птицы в двигатель самолета рейс в Вену был задержан на 10 часов.