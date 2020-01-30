Терпение на исходе: почему Турцию не берут в Европу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Брюссель пересмотреть политику расширения Евросоюза, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

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На этой неделе чиновник направил послание верховному руководителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепу Борреллю. В нем сказано, что политически мотивированные препятствия, выдвигаемые на пути присоединения Турции к ЕС, существенно подрывают доверие между странами.

В письме Чавушоглу также говорится, что переговоры о вступлении должны основываться на интересах Евросоюза в целом, а не на национальных интересах некоторых государств-членов ЕС.

Турция возродит Европу?

О том, что полноправное членство в ЕС остается стратегической целью Турции, министр Чавушоглу говорит уже несколько лет. Но не слышит убедительной ответной реакции. Фактически руководство ЕС уходит от ответа, считает министр.

Между тем, ряд проблем, связанных с возможным членством Турции в ЕС, явно надуманны. По словам министра, Турция готова к переговорам с ЕС на любые темы.

«Некоторые в Европе полагают, что Турция слишком крупная по численности населения страна и 82 миллиона граждан позволят Анкаре сформировать крупную фракцию в Европарламенте»,

— говорил ранее Чавушоглу.

По его словам, есть также категория политиков, «возмущенных» тем, что большая часть населения Турции — это мусульмане.

«Если Евросоюз — это политическое объединение, сформированное по религиозному признаку, то эти политики правы в своих измышлениях», — возмущался турецкий чиновник в апреле прошлого года на заседании глав МИД стран-членов Вышеградской четверки.

Анкара убеждена, что расширение ЕС за счет Анкары придаст ускорение вялому экономическому росту союза, остановившемуся на отметке менее 1,5% ВВП.

«Турция за долгие годы внесла весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Европе, процветание европейских стран. Однако наибольший вклад Анкары в развитие континента станет возможным после принятия Турции в полноправные члены ЕС», — говорится в послании Чавушоглу, обнародованном 9 мая прошлого года в связи с Днем Европы.

Чавушоглу считает, что ЕС находится на распутье. Либо Европейский союз станет глобальной силой, либо подчинится «внутренней политической динамике, которую определяют популистские и экстремистские движения». Второй подход отдалит Турцию от ЕС, предупреждает турецкий министр.

Brexit вдохновил Турцию

Расширение за счет новых членов является одним из пунктов стратегии Евросоюза, рассчитанной до 2024 года. Реформировать ЕС впервые за последние годы предложил теперь уже бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он, возможно, ограничился бы косметическими мерами. Но после того, как в 2016 году Британия проголосовала за выход из союза и начала с трудом, но продвигаться к этой цели, было объявлено о назревшей реформе в целом.

И при новом руководстве Евросоюз не отказывается от планов расширения.

Заявку на вступление в ЕС в разное время подали такие страны, как Сербия, Албания, Македония и Черногория. Не исключено, что за ближайшие пять лет их примут в ЕС или хотя бы в его «предбанник».

Двери открыты и для вступления в зону евро. К еврозоне в перспективе нескольких лет должны присоединиться все восточноевропейские члены ЕС. Процесс идет не без труда, поскольку количество противников перехода на единую валюту в этих странах растет.

Турция направила заявку на членство в ЕС еще в 1987 году. Соглашение о Таможенном союзе между Турцией и ЕС было подписано в 1996-м. С тех пор Анкара пытается вступить в Евросоюз. В 2005 года страна официально стала кандидатом на вступление.

Но процесс фактически был заморожен. В конце прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что обещания о членстве Турции в ЕС не сдержаны, переговоры с Брюсселем могут быть остановлены. Реальной причиной, по которой страну не принимают в Евросоюз, является вероисповедание, отмечал Эрдоган.

Шансы Турции на вступление и после смены руководства ЕС не велики, считает Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

«Проблема в растущем авторитаризме политической системы Турции, не сочетающимся с демократическими стандартами ЕС, а также волатильной экономической ситуацией, неустойчивостью курса лиры», — говорит эксперт.

Вхождение Турции в ЕС значительно облегчило бы беженцам попадание в Европу, но именно этого опасаются власти большинства европейских государств.

«Вызывают серьезные опасения у европейских структур и сложности в отношениях Турции с Кипром на фоне проблемы оккупированных северных территорий», — добавляет Суверов.

Наконец, «рокировка» по типу Британия на выход, а Турция на вход выглядит весьма спорной идеей даже в глазах толерантной европейской общественности, заключает эксперт.