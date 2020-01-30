Шерлок для ОСАГО: частные детективы помогут полиции

МВД предложило Банку России совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, пишут «Известия» со ссылкой на материалы министерства.

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«Банку России во взаимодействии с Российским союзом автостраховщиков разработать правовые основы привлечения на аутсорсинг юридических и физлиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы при подаче заявлений в правоохранительные органы», — говорится в письме МВД, поступившем в Госдуму.

Действующее законодательство допускает получение частными детективами письменного согласия страхователя на проведение расследования, что, разумеется, невозможно, рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. Именно поэтому РСА и ЦБ в настоящее время разрабатывают законопроект о страховой детективной деятельности, пояснил он.

Кроме того, создаются подразделения по борьбе с мошенничеством внутри самих страховых компаний.

Частные сыщики работают по закону «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». В Банке России заявили, что собранные ими доказательства сейчас не имеют процессуального статуса. Соответственно, такие материалы не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки. К тому же у детективов часто нет необходимых полномочий, даже чтобы фиксировать факты или собирать доказательную базу.

Лицензированием деятельности частных детективов занимается Росгвардия. Чтобы заниматься частным сыском, нужно иметь юридическое образование, пройти профессиональное обучение работе частного детектива или иметь стаж в оперативных или следственных подразделениях правоохранительных органов не менее трех лет.

«Наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями будет содействовать раскрытию преступлений», — полагают в ЦБ.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный ранее говорил, что после изменений в законе частные детективы смогут направлять запросы в органы власти, другие общественные организации, проводить внешний осмотр транспортного средства и так далее.

В компетенцию страховых детективов должны входить случаи, в результате которых были причинены крупные убытки, полагают в РСА.

Большую часть правонарушений занимают мелкие мошенничества. Ими бы могли заниматься созданные в страховых компаниях службы расследований, говорил ранее Ефремов. По его словам, 70% всех правонарушений приходится на частных лиц, а не организованные группы преступников.

«То есть это бытовые страховые события, когда идет приписка по страховому случаю в пределах 50-100 тыс. рублей. Детективы [в организациях] не будут этим заниматься, это неэффективно», — отмечал представитель РСА в декабре.

Однако, по мнению опрошенных экспертов, страховым компаниям придется потратиться на услуги частных сыщиков, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО.

Цена скрытого наблюдения начинается от 12 тыс. рублей, прослушка — от 600 руб./кв. м, сбор компромата на бизнес-партнера — от 50 тыс. рублей, следует из прайса одного из московских детективных бюро, пишут «Известия».

При этом в РСА отметили нехватку специалистов в сфере борьбы со страховым мошенничеством. Сейчас таких профессионалов в России всего около 900 человек.

По статистике союза, в январе-сентябре 2019 года страховщики направили в МВД 9,5 тыс. заявлений — общая сумма ущерба от мошеннических действий за этот период составила более 6 млрд рублей. Доля возбужденных уголовных дел не превышает 20% от общего числа заявлений в правоохранительные органы, говорят в РСА. Хотя в Уголовном кодексе РФ есть специальная статья 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», и самая жесткая санкция, предусмотренная ей, — лишение свободы до 10 лет.

Банк России ранее выделил девять территорий с высокими показателями риска мошенничества на рынке автострахования. Это регионы юга России — Краснодарский край, Ставропольский край, Дагестан, Чечня, Адыгея, Северная Осетия и другие.