«Десять булок»: индексацию зарплат хотят закрепить в Конституции

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает закрепить в Конституции обязательную индексацию заработной платы. Это предложение прозвучало на заседании генсовета профсоюзов, состоявшемся в среду, 29 января.

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На генсовете профсоюзные лидеры обсуждали предложенные президентом поправки в основной закон, в частности, ежегодную индексацию пенсий и уравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков предложил не останавливаться на этом и внес предложение закрепить в Конституции «обязательную индексацию заработной платы».

Реализовать это предложение поручено членам рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию — председателю Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Николаю Никифорову, главе Росуглепрофа Ивану Мохначуку и председателю профсоюза работников АПК Наталье Агаповой.

У черты и за чертой

Сам профсоюзный босс тоже намерен добиваться внесения такой поправки.

Еще в 2016 году в интервью, размещенном на официальном сайте ФНПР, Шмаков заявлял, что «работающий человек не должен быть бедным».

Между тем, правительство проводит политику «затягивания поясов» и ведет «к ухудшению положения трудящихся», возмущался он. За чертой бедности сейчас находятся около 19 млн россиян.

«За годы политики сдерживания роста заработной платы накопилось множество проблем. Заработная плата по-прежнему не выполняет своей главной функции — воспроизводственной», — возмущался глава профсоюзов.

По данным ФНПР, около 9% работников имеют заработную плату ниже величины прожиточного минимума, 50% работников получают около 21 тысячи рублей.

60% всех работников получают заработную плату ниже минимального потребительского бюджета, составляющего, по расчетам ФНПР за 2016 год, порядка 24 тысяч рублей в месяц.

Шмаков отмечал, что сейчас в Трудовом кодексе РФ не прописан механизм индексации зарплат, что позволяет значительной части работодателей «забывать» об индексации.

«Все понимают простую вещь: каждый работник теряет в зарплате столько, насколько она не проиндексирована. То есть, если год назад он, условно говоря, мог купить на определенную сумму десять булок хлеба, то сегодня — девять или восемь, поскольку цены выросли, а зарплата осталась на прежнем уровне», — отмечал Шмаков.

И если у работника «отбирать» через инфляцию каждый год по булке, то социальной напряженности не избежать, считает глава ФНПР.

Механизм индексации не должен применяться только к топ-менеджерам компаний и другим категориям высокооплачиваемых работников, уточняют в ФНПР.

Шмаков признает, что обязательный рост зарплат для частного сектора увеличит нагрузку на фонд оплаты труда. Также вопрос, выдержит ли госбюджет подобную нагрузку. Но, по мнению Шмакова, не индексировать заработки россиян просто уже нельзя. Сейчас в связи с транзитом власти и перекраивания Конституции появилась возможность улучшить жизнь россиян, надеются в ФНПР.

Не ниже прошлогоднего роста цен

Предложение ФНПР соответствует логике Трудового законодательства.

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса госорганы и органы местного самоуправления обязаны производить индексацию заработной платы. Частые компании тоже должны это делать, ориентируясь на тот же ТК и в соответствии с коллективным договором между правительством, работодателями и профсоюзами.

Еще 17 июня 2010 года (в определении Конституционного суда № 913) было сказано, что индексация заработной платы «по своей правовой природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников, и такая гарантия должна исполняться в отношении всех работников независимо от организационно-правовой формы работодателя».

То есть эта статья ТК об индексации касается и чиновников, и работников муниципальных служб и частных компаний.

Если работодатель — это правительство, министерство или ведомство, то он «обязан повышать уровень реального содержания заработной платы своих работников в силу прямого указания закона», отмечают эксперты, которые проанализировали судебную практику.

А вот норма Трудового кодекса в отношении частных компаний размыта. Работодатели, как правило, не проводят индексацию. Если сотрудник идет с жалобой в суд, то он в большинстве случаев принимает сторону работодателя.

Хочу повышаю, хочу нет

Обоснования для отказа типичные. Во-первых, в законе нет «единого порядка осуществления индексации», делается вывод экспертами. Это право работодателя — индексировать зарплату или нет.

Второй распространенный мотив отказа — финансовое положение компании-работодателя. Нет прибыли или мало прибыли — нет и прибавки к зарплате. Производить индексацию заработной платы в строго определенные сроки закон также не обязывает.

Глава независимых профсоюзов Шмаков говорит, что не первый год ставит перед правительством вопрос об индексации зарплат, но безуспешно. Ни один субъект законодательной инициативы не хочет менять законодательство: ни депутаты Госдумы, ни кабмин.

«А позиция работодателей понятна. Не хотят терять прибыль», — отмечает Шмаков.

«Газета.Ru» направляла по этой проблеме запрос в правительство РФ и получила развернутый ответ в конце прошлого года: «Согласно статье 130 Трудового кодекса РФ в систему основных госгарантий по оплате труда работников включаются меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. В соответствии со статьёй 134 ТК РФ одна из этих мер — индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги».

Далее в ответе констатируется не менее очевидное: «Трудовое законодательство РФ не предусматривает единого для всех работников способа индексации заработной платы. Госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права».

Проблема есть. Была. И будет

А работодатели, не финансируемые из бюджета, «вправе выбирать самостоятельно порядок, размер и сроки индексации заработной платы (с учётом мнения представительного органа работников)».

Иными словами, проблема есть, но решать ее исполнительная власть не готова.

«Не дело вписывать в Конституцию РФ обязанность индексировать зарплату. Это будет означать, что федеральные законы не работают, что они попросту не выполняются», — заявил «Газете.Ru» гендиректор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

Обязывать частного работодателя через конституционную норму индексировать зарплату тем более дело неблагодарное, считает он.

«Нельзя такими мерами ограничивать частный бизнес. Нужна свобода хозяйственной деятельности. В отношении частного бизнеса стоит действовать по принципу не навреди», — говорит Николаев.

Но если обязанность об индексации заработка узаконят, то вряд ли те компании, которые обычно проводят ее выше уровня прошлогодней инфляции, будут это делать.

«Они будут проводить индексацию ровно по закону», — заключает эксперт.

Между тем более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят им зарплаты в 2020 году, подсчитал в среду Аналитический центр НАФИ. На повышение зарплаты в этом году надеются менее трети (29%) опрошенных.

От властей россияне слышат традиционное: работать надо больше. Повышайте производительность труда, экономика пойдет в рост и вы вместе с ней будете больше зарабатывать.

По прогнозам Минтруда, рост реальных располагаемых доходов россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) по итогам 2020 года будет составит 1,5%. В пределах статистической погрешности.