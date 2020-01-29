Нефть из Казахстана: Лукашенко пытается диверсифицировать поставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в котором поручил правительству вести переговоры с властями Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.

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«Белоруссия продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику», — приводит информационное агентство БелТА сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Накануне Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что ведет переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти. Казахстанцы готовы поставлять нефть железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов. Например, по нефтепроводам Атырау — Самара, а также российско-белорусскому трубопроводу «Дружба».

Казахстанский вице-премьер энергетики Мурат Журебеков при этом отметил, что в Нур-Султане не обсуждали с Москвой вопрос поставок нефти в Белоруссию.

«Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Белоруссию через систему «Дружба» была инициативой Белоруссии» — уточнил вице-премьер Журебеков. По его словам, вопрос поставок в принципе должен решаться Минском и Москвой.

Тем самым Казахстан вежливо дал понять, что не хотел бы вступать в прямой конфликт между Россией и Белоруссией. Но дружба дружбой, а выгодную сделку упускать тоже не хочется. Тем более, если клиент находится в зависимом положении и даже не скрывает этого. Речь идет об Александре Лукашенко.

С 1 января 2020 года Россия остановила поставки нефти в Белоруссию из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене.

Но это формальный повод. Разногласия между двумя странами значительно глубже.

Минск недоволен давлением со стороны России, требующей усиления интеграции в рамках Союзного государства. Президент Лукашенко не стесняется в выражениях.

Он видит в затянувшемся торге по стоимости барреля попытку Кремля подмять под себя суверенную Белоруссию. Лукашенко считает, что российское руководство мечтает о присоединении Белоруссии к России.

Взаимоотношения двух стран окончательно зашли в тупик в декабре 2019 года, после того, как Москва и Минск так и не смогли прийти к единому знаменателю в вопросе углубления интеграции к 20-летнему юбилею создания единого союзного государства России и Белоруссии.

В начале нынешнего года в ходе рабочего визита на «Завод газетной бумаги» в Шклове, Александр Лукашенко выразил недовольство текущими ценами на газ и нефть.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее», — заявил политик.

Россия специально ввела налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Белоруссию, считает он. Минск оценивал убытки от налогового маневра в России за шесть лет в сумму до $11 млрд, только в 2019 году — в $400 млн (при цене нефти в $70 за баррель).

«И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Белоруссию.

Зачем надавить — догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место», — отметил белорусский президент.

При этом, Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана. Об этом глава белорусского государства рассказал на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», — говорил он.

Другими потенциальными поставщиками нефти в республику, по мнению Лукашенко, являются страны Прибалтики, на которые может прийтись около 30% ввоза. Еще 30% можно импортировать через Украину.

Российские чиновники ранее говорили, что обсуждать вопрос компенсации для Минска налогового маневра в целом можно только при продвижении интеграции экономик двух стран.

Как отмечал, например, тогдашний вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, обсуждался, в частности, вариант введения отрицательного акциза. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, если две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.