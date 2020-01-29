Труба наполовину пуста: Болгария отказывается от российского газа

Сенсационное заявление сделала министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, вернувшись в среду из командировки в США. Она сообщила, что Болгария к концу года намерена получать 50% газа из новых источников.

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«Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны. Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ)», — добавляет пресс-служба Минэнерго Болгарии.

При этом известно, что сейчас Болгария получает почти весь потребляемый газ именно из России. А это порядка 3 млрд кубометров. Значит, половина этого объема будет замещена.

И это будет сделано, как обещает Петкова, за счет поставок газа из Азербайджана (по газопроводу TANAP) и поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В прошлом году Болгария уже получила первые кубометры американского СПГ, уточняет «Интерфакс». Всего было поставлено 0,5 млрд кубометров газа в виде СПГ.

В пользу американского СПГ

В этом году совет министров Болгарии решил приобрести через «Булгартрансгаз» 20% в проекте по строительству СПГ-терминала недалеко от греческого города Александруполиса. Это решение вписывается в общую концепцию создания Балканского газового узла. Он свяжет единой газотранспортной сетью страны-члены Центральной и Восточной Европы.

В ходе своего рабочего визита в США Петкова встретилась со всеми профильными чиновниками, ответственными за топливно-энергетический комплекс и торговлю. Это заместитель министра энергетики США Марк Менезес, помощник государственного секретаря по энергетике Фрэнсис Фэннон, заместитель министра торговли США Дейл Ташарски, заместитель помощника секретаря Бюро международной безопасности и нераспространения Анн Ханцер, а также представители СПГ- индустрии.

Во время встречи с Менезесом Петкова рассказала о прогрессе в реализации ключевых инфраструктурных проектов для Болгарии, включая строительство соединительного звена между Грецией и Болгарией.

«Стратегически важно сохранить ключевую роль Болгарии в газовой карте Европы», — заключила болгарский министр.

Если София реализует свой план по сокращению наполовину поставок из России, то потеря для «Газпрома» в физическом объеме будет небольшой. «Потеря 1,5 млрд кубометров газа — это скромный объем. Столько примерно потребляет Москва», — поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Тем не менее эксперт считает, что эта новость, конечно, из разряда неприятных. Это снижение уровня сотрудничества с российским газовым монополистом — тревожный тренд. О диверсификации подумывают и Венгрия и Румыния.

Польша и Болгария уходят в отказ

А польская госкомпания PGNiG еще в ноябре прошлого года подала в «Газпром» и «Газпром экспорт» заявление о нежелании продлевать контракт на закупку газа после 2022 года.

Контракт действует с сентября 1996 года. Решение не продлевать контракт компания объяснила «стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов».

Речь, разумеется, не идет о технологической безопасности. Это политическое решение.

В декабре PGNiG подтвердила свои планы по закупкам. Сейчас российский газ поступает в страну по газопроводу «Ямал-Европа». В 2019 году Польша потребила 19 млрд куб газа. Из них 4 млрд кубов — это внутренняя добыча, 9 млрд было закуплено в России, 3,5 млрд кубометров — в Евросоюзе и еще 2,5 млрд кубометров закуплено в виде СПГ.

Контракт с «Газпромом» у польской госкомпании заканчивается в 2022 году и с 2023 года Польша, как было официально объявлено, будет обеспечивать свой спрос на газ за счет других источников.

Эти «другие источники» Польша находит где угодно, только не в России, а в Катаре, США, Норвегии, Турции.

Так, с 2019 по 2028 годы Qatargas поставит в Польшу порядка 3 млрд кубометров. Контракт с покупку СПГ у американской Cheniere предполагает рост до 2 млрд кубометров к 2023 году.

Контракт с другой американской компанией — Venture Global LNG — предусматривает поставки с 2022 по 2024 годы до 4,5 млрд кубометров в год. Еще около 3 млрд кубометров газа Польша намерена покупать у американской Sempra Energy с 2023 по 2024 годы.

В Норвегии Польша рассчитывает приобретать с 2023 года 10 млрд кубометров. Норвежский газ пойдет в страну по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.

При этом известно, что польская PGNiG в августе прошлого года подписала соглашение с группой «Энергетические ресурсы Украины» о поставках СПГ. Поляки продают природный газ украинским потребителям еще с августа 2016 года. Теперь Польша намерена увеличивать закупки американского СПГ и продавать его Украине.

По расчетам PGNiG, американский сжиженный газ обходится на 20 - 30% дешевле, чем трубопроводный газ «Газпрома».

В «Газпроме» признают, что 2020-й будет непростым. Экспансия на европейский рынок может замедлиться. Зампред «Газпрома» Елена Бурмистрова во время пресс-конференции European Gas Conferenceа в Австрии 28 января сообщила, что по итогам 2019 года в страны дальнего зарубежья поступило 199,3 млрд кубометров газа. Это меньше «рекордных» цифр 2018 года. Тогда в дальнее зарубежье было продано 243,3 млрд кубометров газа.

Впереди у газового монополиста России будет сложный год — теплая зима и большие запасы и даже переизбыток «голубого топлива» в подземных хранилищах Европы негативно отразятся на спросе, считает Юшков. Удержать темпы экспорта на уровне 200 млрд кубометров, о которых рассказали в «Газпроме», будет сложно.

Отказ от контрактов или хотя бы снижение в перспективе закупок российского газа, как это уже случилось с Польшей и Болгарией, еще больше снизит шансы «Газпрома» на рост поставок. «Но не все так плохо, сейчас растет спрос на российский трубопроводный газ в странах северо-западной Европы», — говорит эксперт. Кроме того, Россия также наращивает поставки СПГ.