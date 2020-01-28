Вирусная угроза: выпуск бюджетного iPhone могут отложить

Китайский коронавирус может привести к сбоям в производстве iPhone, которое в значительной степени сконцентрировано в КНР, сообщает Bloomberg.

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Большая часть смартфонов производится компаниями Foxconn (торговое наименование Hon Hai Precision Industry Co.) в городском округе Чжэнчжоу в провинции Хэнань и Pegatron Corporation на сборочной площадке неподалеку от Шанхая, отмечает агенство. Обе эти точки расположены дальше 500 км от города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, однако это не гарантирует безопасность людей, находящихся в этих районах.

«Я не могу представить себе такого сценария развития событий, в котором цепочка поставок не нарушается. Если произойдет хоть один значительный сбой в доставке сырья, в самом производстве, сборке, тестировании, грузовой перевозке — цепь нарушится», — цитирует Bloomberg аналитика Патрика Мурхеда.

Так как количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Хэнани растет, власти провинции или сама корпорация Hon Hai могут закрыть местные заводы,

отмечает аналитик Bloomberg Мэттью Кантерман. Кроме того, по словам представителя инвестиционной фирмы Wedbush Securities Inc., могут возникнуть проблемы с допуском сотрудников на фабрики, а подобные сбои в цепочке поставок могут вызвать беспокойство у инвесторов Apple.

В Foxconn заявляют, что «принимают меры для выполнения своих международных обязательств», пишет телеканал «360». Тем не менее в Apple отказались давать Bloomberg комментарии по поводу нынешнего положения компании. Представители фирмы также не уточнили, по какой причине ее китайские сотрудники не выходили на работу в последние дни. Это может объясняться новогодними праздниками. Всего на компанию работает около 10 000 китайцев.

На данный момент Apple не владеет торговыми точками в провинции Ухань. В других районах КНР компании принадлежит ряд магазинов. Фирма пока не объявила о закрытии ни одного из них, сообщает Bloomberg, однако сократила часы работы в некоторых.

В свете возможных сбоев под угрозой находится запуск новой, бюджетной, модели iPhone, назначенный на февраль 2020 года. На премьеру следующей версии смартфона не из бюджетного ряда, обычно проходящей в сентябре, вирус повлияет с меньшей вероятностью.

Распространение нового штамма нанесло ущерб не только компании Apple. В последнее время упали в цене акции авиакомпаний и турфирм, замечает американская телекомпания ABC. В числе пострадавших называют American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Wynn Resorts, TripAdvisor, Expedia Group, Royal Caribbean Cruises и другие. Среди китайских фирм, стоимость ценных бумаг которых понизилась из-за вируса, — Alibaba Group Holding, Baidu и Weibo.

Промышленный индекс Доу-Джонса, рассчитывающийся на основе данных о курсах акций 30 крупнейших компаний США, а также индекс S&P 500 27 января 2020 года упали на 1,5%. Индекс NASDAQ в свою очередь понизился на 1,9%. Подобные тенденции замечены и на европейских рынках акций, в то время как на азиатских биржах падение обозначилось еще на прошлой неделе.

«Инвесторы сначала сбрасывают акции, а вопросы задают потом. В краткосрочной перспективе можно ожидать, что пострадают экономика Китая, а возможно и мировая экономика», — цитирует ТАСС главу инвестиционного департамента Independent Advisor Alliance Криса Заккарелли.

В красной зоне торгуются и фьючерсы на нефть. На торгах понедельника, 27 января, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Актив обновил минимум с 10 октября прошлого года. «Вспышка заболевания в КНР уже привела к использованию тех или иных карантинных мер, что вызвало соответствующее снижение транспортной и туристической активности. С учетом данного фактора, а также январской сезонности, нефтяной спрос испытывает давление и через ожидания инвесторов приводит к понижению нефтяных котировок», — отмечал в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По прогнозам эксперта,в случае усиления рыночного пессимизма в плоскости китайской вирусной темы, нефтяные цены в перспективе ближайших дней могут продолжить коррекцию до уровней $55-$57.

Кроме того, некоторые компании — например, Starbucks и WeWork — уже закрыли свои точки в Китае. Nissan Motor и Facebook также принимают меры по защите здоровья своих сотрудников в областях КНР, наиболее сильно затронутых распространением вируса: в частности, сотрудникам последней предписано работать из дома.

Распространение нового типа коронавируса, получившего наименование 2019-nCoV, было зафиксировано 31 декабря 2019 года в китайском Ухань провинции Хубэй. На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения достигло 4685 человек, 106 из них умерли. «Нулевая пациентка», первая заразившаяся вирусом, выздоровела 24 января 2020 года.