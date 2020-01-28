Нефтяные войны: Белоруссия решила, как обойтись без России

Министерство энергетики Казахстана подтвердило во вторник, 28 января, что ведет переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти. Казахстанцы готовы поставлять нефть железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов. Например, по нефтепроводам Атырау — Самара, а также российско-белорусскому трубопроводу «Дружба».

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Казахстанский вице-премьер энергетики Мурат Журебеков при этом отметил, что в Нур-Султане не обсуждали с Москвой вопрос поставок нефти в Белоруссию.

«Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Белоруссию через систему «Дружба» была инициативой Белоруссии» — уточнил вице-премьер Журебеков. По его словам, вопрос поставок в принципе должен решаться Минском и Москвой, сообщает ТАСС.

Тем самым Казахстан вежливо дает понять, что не хотел бы вступать в прямой конфликт между Россией и Белоруссией. Но дружба дружбой, а выгодную сделку упускать тоже не хочется.

Тем более, если клиент находится в зависимом положении и даже не скрывает этого. Речь идет о президенте Белоруссии Александр Лукашенко.

Закрутили вентиль

Он еще в прошлом году, что называется, вынес сор из избы. Открыто заявлял о конфликте с Россией, поначалу только по поводу нефти, нефтепродуктов и торговых барьеров внутри Евразийского экономического союза.

Напомним, 1 января 2020 года Россия остановила поставки нефти в Белоруссию из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Но это формальный повод. Разногласия между двумя странами значительно глубже.

Минск недоволен давлением со стороны России, требующей усиления интеграции в рамках Союзного государства. Президент Лукашенко не стесняется в выражениях.

Он видит в затянувшемся торге по стоимости барреля попытку Кремля подмять под себя суверенную Белоруссию. Лукашенко считает, что российское руководство мечтает о присоединении Белоруссии к России шестью областями.

Взаимоотношения двух стран окончательно зашли в тупик в декабре 2019 года, после того, как Москва и Минск так и не смогли прийти к единому знаменателю в вопросе углубления интеграции к 20-летнему юбилею создания единого союзного государства России и Белоруссии.

17 января, неназванный источник заявил «Интерфаксу», что переговоры продолжатся на уровне вице-премьеров, кураторов топливно-энергетического комплекса. В итоге 20 января стало известно, что переговоры действительно ведутся. Но по другой проблеме, хотя и тесно связанной с вышеозначенной — о согласовании механизма компенсаций за поставки загрязненной российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Но большого прогресса и в этих переговорах пока нет.

ЧП на нефтепроводе «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, произошло в апреле прошлого года. Прокачку пришлось остановить. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере $70 млн. А потери белорусского госбюджета из-за отсутствующего транзита и невозможности переработать нефть и продать бензин и вовсе исчисляются миллиардами долларов.

Сырье из Норвегии

С тех пор Лукашенко активно ищет, как загрузить нефть на перерабатывающие заводы в Белоруссии. Для обеспечения нефтепродуктами собственной промышленности и транспорта и для пополнения казны от продажи нефтепродуктов.

Ищет Лукашенко там, где только может. В Норвегии, Польше, ОАЭ, Саудовской Аравии и даже в США.

Белорусский лидер при этом считает недопустимым, когда Россия не отправляет нефть по «Дружбе» и не дает согласия на поставки из другой страны. Прямого запрета от Москвы, разумеется, поступало. Но Лукашенко еще 21 января заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана. Об этом сообщало РИА «Новости».

Белорусский глава сказал тогда, что существует вероятность поставок из Казахстана. Но при условии, что Россия согласится с этим.

Он назвал странной ситуацию, когда один союзник Белоруссии в лице России не дает согласия на поставку нефти от другого ее союзника — Казахстана.

Все три страны, напомним, входят в Евразийский экономический союз, имеют единое экономическое пространство и унифицированное торговое законодательство.

Пока Москва проводит тактику дожимания Минска, тот реально закупает углеводороды в других странах. На прошлой неделе из Норвегии поступила первая партия североморской нефти сорта Johan Sverdrup. Этот сорт называют конкурентом российской Urals и белорусские нефтеперерабатывающие заводы адаптированы под нее.

Пока поступило из Норвегии 59 цистерн, в которых находится примерно 3,5 тыс. тонн нефти. Всего Белоруссия в тестовом режиме закупила в Норвегии 86 тыс. тонн Johan Sverdrup. Но нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии способны переработать в 2020 году 24 млн тонн нефти, что предусмотрено балансовыми документами с Россией. Об этом в декабре заявлял глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Примерно 6 млн тонн идет на нужды белорусской экономики, остальные — на переработку и перепродажу нефтепродуктов на международных рынках. Конечно, альтернативные поставки нефти кажутся просто смешными по сравнению с тем, что имела Белоруссия до конфликта с Россией.

Без шанса на замену

Лукашенко, конечно же, не сможет заместить объемы поставок нефти из России какими-либо альтернативными закупками. «Белоруссии выгоднее продолжать дружбу с Россией, торговать и торговаться за преференции», — считает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий. Ему важно выиграть время, дотянуть экономику Белоруссии в более или менее нормальном состоянии до президентских выборов в августе, переизбраться на очередной срок и... продолжить выторговывать себе преференции и одновременно заигрывать с Европой, строить с Китаем новый «Шелковый путь» и брать у Пекина кредиты. Этот политический подход тоже вполне экономический.

Но Лукашенко в этих спорах с Москвой на самом деле четко дает понять, в чем он может уступить, а в чем нет. Никакого присоединения к России в виде шести белорусских областей не будет, заключает эксперт. А Москва настаивает на углублении интеграции. Позиции не стыкуются, конца и края этому нет.

«Все эти истерики по поводу нефти закончатся, когда Лукашенко наконец поймет, что очень сложно продавать политику за деньги. То есть, они не закончатся никогда, пока Лукашенко будет оставаться президентом»,

— говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Лукашенко не перестает говорить Москве, что «мы ваши политические партнеры, мы поддерживаем вас, прикрываем» и за это хочет, чтобы ему платили разными способами. Газом по цене, как в Смоленской области. Нефтью с дисконтом. И Белоруссия имеет разные бонусы. Ни Евросоюз, ни какая Норвегия столько не дает, как Россия.

«Но для белорусского президента стало стилем жизни выпрашивать эти бонусы и скидки, это основа так называемого «белорусского экономического чуда». Так что, шоу продолжится, запасаемся попкорном и ждем, когда Лукашенко начнет американскую нефть закупать», — говорит Симонов.

Эксперт призывает не строить иллюзий, насчет того, что Россия может добиться своего, экономически задушить Белоруссию. «Это как с Украиной было. Страна после 2014 года находится в тяжелейшем состоянии. Я помню, у нас были умники, которые говорили, что украинцы оголодают, протрезвеют и к нам вернутся. Они действительно оголодали, и даже частично протрезвели, но к нам не пришли», — отмечает Симонов, добавляя, что серьезным игрокам вроде Евросоюза или Китая будет не тяжело экономически поддержать Белоруссию. Обойдется в разы дешевле, чем Украину.