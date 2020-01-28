У россиян будет план: как получить прибавку к пенсии

Выплаты для россиян могут увеличиться в среднем на 16,5 тыс. руб. благодаря системе ГПП (гарантированного пенсионного плана). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

Реклама

Данные были получены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет. Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).

Меньше всего, вступив в систему, получат жители Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республики (9,3 тыс. рублей).

При расчете использовалась доходность в рамках ГПП — 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства.

Проект ГПП был представлен осенью 2019 года. Он может начать действовать в России с 1 января 2022 года.

ГПП дает возможность самостоятельно формировать свои пенсии через частные фонды при господдержке.

Взносы из зарплаты будут добровольными. Договор вступает в силу после первого платежа. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, а менять его разрешается столько раз, сколько захочется.

Участие в системе предполагает, что россияне смогут получить налоговый вычет на ежемесячный взнос в размере 13%, если взнос не будет превышать 6% от дохода. Предусмотрен и полугодовой «период охлаждения», во время которого можно ничего не вносить на свой счет.

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Все будет зависеть от того, что наступит раньше.

В Министерстве финансов в данный момент обсуждают несколько вариантов введения налога для накоплений в системе ГПП.

Первый вариант предполагает, что пенсионеры смогут получать выплаты равными долями на протяжении нескольких лет. Второй вариант – что накопленные средства можно будет снять единовременно, но при этом заплатить НДФЛ.

Чиновники рассчитывают, что эта мера выступит своеобразным ограничителем. Благодаря ей пожилые россияне будут получать прибавку к основной пенсии на протяжении длительного периода времени, а не «тратить всю сумму сразу».

Впрочем, эксперты очень скептично относятся к нововведению.

«ГПП — это очередная попытка создать хоть как-нибудь работающую систему индивидуальных пенсионных накоплений. Разработчики системы пока сами до конца не знают, как в итоге все это будет работать, так как окончательные контуры ГПП постоянно корректируются. Много доработок еще впереди», — говорит Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

Как комментирует «Газете.Ru» Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, сумма, которую можно накопить с помощью ГПП, — очень незначительная.

«Основная проблема — это инфляция, которая способна обесценить накопления на столь длительном промежутке времени»,— говорит он.

«При этом вряд ли управляющие обеспечат доходность в 6,7% на протяжении всего времени. Центробанк взял курс на смягчение монетарной политики и в ближайшие годы величина ключевой ставки может сравняться со ставкой ФРС США, а значит относительно безрисковые инструменты будут не способны приносить такой большой доход. Фондам придется размещать капитал в более рискованных инструментах, из-за чего о стабильной прибыли можно будет забыть», — поясняет эксперт.

Обеспеченным же россиянам этот продукт будет не интересен из-за низкой доходности. Управляющие компании активно предлагают такой группе населения гибкие персонализированные инвестиционные программы.

«Среднестатистический россиянин, получающий порядка 30 тыс. рублей, не сможет накопить достаточную сумму для комфортной жизни на пенсии, да и первостепенной задачей для него является обеспечение текущего потребления и выплата кредитных обязательств, а не взносы на будущее. Тем более, что, учитывая предыдущий опыт, они могут быть заморожены или изъяты государством каким-нибудь другим способом. К сожалению, до тех пор, пока экономика не начнет стабильно развиваться, а доходы граждан не увеличатся, как минимум, в два раза — думать о накоплениях никто не будет», — резюмирует Геннадий Николаев.

Прибавка может показаться значительной только относительно уровня нынешних цен, но не отражает ее покупательскую способность в будущем, говорит независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

«Сейчас инфляция держится на уровне 3,2-3,3% и даже банковская ставка по депозиту с 5,5-6% выглядит хорошо, но если брать продуктовую инфляцию, то она в среднем составляет 10%. Именно на столько дорожают продукты и различные услуги в среднем год к году», — говорит Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».