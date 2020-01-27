«Должна как никому»: на Украине требуют компенсаций от России

Украина должна потребовать от России возмещения ущерба за годы Второй мировой войны, как это сделала недавно Польша. С таким заявлением выступил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, написав в Telegram-канале.

«Московия должна нам как никому. И не только за Вторую мировую.

Но и за оккупацию в прошлом веке. За раскулачивание и коллективизацию, за три голодомора и десятки миллионов уничтоженных украинцев», — написал националист. Он добавил, что Россия также должна Украине и за якобы принадлежащие ей «части Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР».

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Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия. Об этом вопросе ранее говорили власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. И только Украина, по его словам, хранит молчание.

По информации главы националистической партии, «Свобода» уже подавала в 2018 году законопроект о правопреемстве Украины относительно Украинской народной республики. Этот документ предусматривал требование выплаты от России, однако его не приняли.

Вместе с тем политик не стал в своем сообщении говорить о том, что Россия после распада Советского Союза взяла на себя долговые обязательства всех входящих в него республик, включая Украину.

Так или иначе, Тягнибок напомнил о недавнем заявлении лидера правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Политик потребовал от России выплат за ущерб, который был нанесен стране из-за Второй мировой войны.

«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность», — высказал свое мнение Качиньский в интервью таблоиду Bild. Политик добавил, что требования Польши не имеют в этом вопросе срока давности.

Ранее Польша уже обращалась к немецким властям с требованием выплатить компенсацию. Однако Берлин ответил, что ничего Польше платить не будет, так как уже возместил весь ущерб сразу после окончания конфликта.

В России выступили с резкой критикой слов Качиньского. Так, замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии РИА «Новости» заявил, что для начала стоит посчитать все затраты СССР на восстановление Польши.

«После окончания Второй мировой войны Советский Союз вложил колоссальные средства на восстановление железных дорог, всей инфраструктуры Польши, в то время, когда наши люди голодали. Если посчитать, сколько, перевести это в денежные средства, то всего ВВП Польши не хватит на то, чтобы погасить эти затраты», — уверен парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что подобные подсчеты не хотел бы вести, так как Советский Союз тогда способствовал спасению поляков, чьи жизни бесценны. А поляки, в свою очередь, переводят это «в какие-то доллары», при этом сравнивая СССР с фашистами, отметил Чепа.

«Обидно слушать такие слова от польских политиков, которые, очевидно, не знают, что 2 миллиона 600 тыс. русских солдат и офицеров освобождали Польшу во время Второй мировой войны. Более 600 тыс. наших соотечественников полегло на полях сражений», — напомнил депутат, обратив внимание, что главной задачей армии было сохранение городов и мирного населения.

«В то время как американцы бомбили нещадно, мы вперед шли, наши солдаты и офицеры, защищая мирных граждан», — заключил собеседник агентства.

В Совфеде отметили, что заявление Качиньского – это попытка сгладить дипломатический провал. Интервью польского политика вышло в то время, как в Иерусалиме проходило мемориальное мероприятие, посвященное Холокосту, от участия в котором президент Польши Анджей Дуда отказался.

«Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме», — написал на своей странице в Facebook глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Причиной отказа польского лидера стало то, что ему не дали слово во время мероприятия. Вместе с тем выступление подготовили главы России и Германии, которые присутствовали в Израиле.

По мнению Косачева Варшава готовилась к «неким нападкам российского президента на Польшу», а также собирали специалистов, чтобы «разоблачать «дезинформацию» (а это любая версия, кроме польской) на исторические темы».

«Поэтому все эти игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов — это все от лукавого. Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно — больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну», — обратил внимание российский политик.