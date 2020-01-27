В шаге от краха: как коронавирус атакует рынок туруслуг

Вспышка коронавируса в Китае может обрушить рынок туруслуг в России. Если на глобальном уровне на долю путешественников из КНР приходится 11% международных прибытий, то в России это 18%, то есть около двух миллионов человек в год или почти пятая часть всех туристов, подсчитали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Как заявил порталу «Интерфакс-Туризм» глава РСТ Сергей Шпилько, «произойдет высвобождение значительной части номерного фонда гостиниц, туристских автобусов, рабочих мест, которые будет не просто загрузить за счет туристов из других стран. Снизится посещаемость популярных у туристов музеев, магазинов и ресторанов».

Схожую оценку выразил и гендиректор компании SpaceTravel Артур Мурадян в разговоре с «Газетой.Ru». Первыми под ударом уже оказались туроператоры, которые специализируются на приеме и отправке туристов именно в Китай. Причем, Ухань — просто один из городов континентального Китая, большого потока туристов оттуда нет. Самое востребованное направление в Китай — остров Хайнань. Если китайские власти заблокируют и его, как это уже сделано с Уханем, российские туристы отвернутся от Китая, и не все турператоры и турагенты перенесут эту потерю.

Один русский на сто китайских туристов

Туриндустрия между КНР и РФ имеет ряд особенностей. «Турбизнес с Китаем устроен так, что власти КНР, а нередко и сами китайские туроператоры платят субсидии на поездки своих граждан. Например, за один рейс — до ста тысяч рублей. Это дает возможность российским операторам фактически демпинговать на этом направлении», — говорит Мурадян.

Например, тур на двоих за неделю с завтраком и ужином в отеле пять звезд на берегу моря обходится сейчас в $1200. Притом, что один только перелет в КНР обходится в $500 на человека.

Кроме того, туроператоры по китайскому направлению могли позволить себе рисковать с загрузкой авиарейсов. Опять же благодаря финансовой подпитке со стороны КНР до недавнего времени было не важно, загружен ли самолет целиком или только наполовину.

Сейчас, когда начались массовые отказы от поездок в Китай, все эти преференции закончатся. Кроме того, если самолеты будут простаивать, то операторы будут вынуждены платить штрафы авиакомпаниям.

«Сегодня с утра отказались от поездок в Китай около 100 туристов. И это только начало. Отказы пошли уже по Вьетнаму и Таиланду», — сокрушается представитель отрасли. Он предвидит в целом спад юго-восточного турпотока.

По оценке Мурадяна, пик отказов придется на конец недели. Для того, чтобы оценить масштаб грядущих финансовых потерь Мурадян приводит такой пример. В компании SpaceTravel на одного российского туриста приходится сотня китайцев.

И только на Дальнем Востоке, где проходит граница с КНР, переток россиян через границу примерно равный, потому что многие россияне выживают благодаря тому, что завязаны на бизнесе с Китаем. «А на глобальном уровне соотношение своих туристов и китайских примерно 1:500. И если сейчас турпоток будет взаимно ограничен, снизится из Китая и в Китай, то пострадают очень многие туроператоры, включая США, Великобританию, Францию», — считает Мурадян.

Остается надеяться только на власти КНР, которые в принципе могут взять ситуацию под контроль, отмечает глава туркомпании. В противном случае, придется переориентироваться на Европу.

В одной из крупных туркомпаний с мировым именем «Газете.Ru» сообщили, что просят «вообще никак» не ассоциировать их с проблемой распространения вируса из Китая. Боятся, что российские туристы откажутся от покупок, а также опасаются больших убытков.

«У нас было несколько рейсов по направлению в Азию. Когда началось распространение вируса, мы убедились, что туристов, которых мы обслуживаем, эта беда миновала, и мы закрыли азиатские турпродукты», — пояснил в туроператоре.

«Уральские авиалинии» официально заявили в понедельник о приостановке полетов на китайский курорт на острове Хайнань в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Власти Китая не сразу признали наличие проблемы с вирусом, но все-таки были вынуждены 31 декабря 2019 года уведомить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. Это город с населением 11 млн человек.

Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. От него уже погибло 80 человек. И судя по всему, количество пострадавших будет расти. Только за сутки 26 января по подтвержденному диагнозу скончалось 24 человека.

Этот вирус по состоянию на понедельник был выявлен также во Вьетнаме, Корее, Таиланде, Сингапуре, Японии, а также в США, Франции, Великобритании...

В Россию вирус не пришел, бодро утверждают в Роспотребнадзоре. С 31 декабря было досмотрено 20365 рейсов, из них 6746 из Китая. В итоге было обнаружено всего сто подозрительных туристов. «Досмотрели более 1,3 млн лиц, из которых, соответственно, были выявлены более 100 человек, которых мы обследовали, и которым мы постановили диагноз в каждом конкретном случае», — сообщила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса «национальной чрезвычайной ситуацией» для Китая, но пока воздержалась от введения режима международной чрезвычайной ситуации.

Коксаки научил туркомпании корректному поведению

Нынешний вирус по масштабу уже затмил неприятную ситуацию, которая случилась в августе 2017 года на турецких курортах — Кемер, Белек, Сиде, Анталья и Аланья.

Отдыхающие начали массово жаловаться на схожие симптомы неизвестной болезни — температуру, сыпь на коже. Особенно много жалоб поступало от детей. Как потом выяснилось туристы заразились «турецкой ветрянкой» — энтеровирусом коксаки. Им заболели порядка 500 туристов из России. Кстати, до сих пор не существует определенного препарата, который может уничтожить этот патоген.

Как поясняли тогда в Роспотребнадзоре, проблема была в перегруженности отелей в Турции. Кроме того, вирус активно передается в бассейнах, поскольку хорошо сохраняется в воде.

В итоге Ростуризм объявил, что этот вирус небезопасен и туристы имеют право отказаться от поездок в Турцию. Роспотребнадзор также признал в связи с угрозой распространения эпидемии небезопасной поездку в Анталью.

Правовую основу ситуации с возможным распространением эпидемии «Газета.Ru» обсудила с председателем правления «Центра защиты граждан России за рубежом», членом общественного совета «Ростуризма» Романом Бобылевым.

Как пояснил эксперт, в критической ситуации важно, чтобы профильные российские регуляторы – Ростуризм и Роспотребнадзор — признали наличие проблемы и тогда вступает в действие закон «Об основах туристической деятельности», а точнее статья 14 этого документа. Согласно этой статье, туроператор перед продажей путевки обязан информировать о наличии вируса на курорте.

А если путевка уже на руках, то гражданин вправе вернуть ее и получить стопроцентную денежную компенсацию. Или поехать в другую страну за те же деньги, или в эту же самую страну, но в другие сроки с минимальной доплатой. Если размер доплаты в принципе устраивает.

«В случае с коронавирусом Ростуризм сделал соответствующее заявление, призвав воздержаться от поездок, причем не только в Ухань, а в целом в Китай. Более того, сами власти Китая закрыли доступ туристов в Ухань, в некоторых случаях речь идет даже об эвакуации туристов», — сказал эксперт.

Это значит, что российские туристы, отказавшись сейчас от уже оплаченной поездки в КНР, могут получить 100% компенсации.

В случае с турецким коксаки не было прямого запрета на поездки. Некоторая часть туристов не согласилась на условия операторов, хотя им предлагали взамен Турции Грецию или Испанию. Дело дошло до Верховного суда и он постановил вернуть деньги в полном объеме.