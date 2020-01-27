По указу налоговой: кому банки блокируют счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) штрафует банки за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. С такими штрафами столкнулись, в частности, ВТБ и «Уралсиб».

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Об этом сообщает в понедельник, 27 января, принадлежащее Григорию Березкину РБК. По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве».

Эту информацию подтвердили изданию два источника на банковском рынке и представители самих пострадавших банков.

«Мы также столкнулись с этой проблемой. Если говорить о приостановках операций, то речь идет о сотнях тысяч постановлений ФНС, и еще десятки тысяч — это решения о взыскании денежных средств», — добавляет вице-президент банка «Открытие» Сергей Селезнев.

Обязаны исполнять и точка

Проблема исполнения решений ФНС обсуждалась ранее на рабочей встрече в Ассоциации банков России. Глава правового управления АРБ Сергей Клименко также подтвердил информацию о претензиях банков на действия налоговой инспекции.

По действующему законодательству, ФНС может истребовать задолженность предпринимателя по налогам с помощью банков. В этом случае служба направляет в кредитные организации распоряжение о приостановке движения средств по счетам задолжавшего ИП. Банк обязан исполнить предписание на следующий операционный день после получения предписания из ФНС.

Налоговый кодекс РФ (статья 47) также разрешает налоговикам списывать задолженность индивидуального предпринимателя с его личных счетов и вкладов в банках, которые клиент открывал как физическое лицо.

Операцию по взысканию задолженности должны проводить судебные приставы в соответствии с действующим федеральным закон «Об исполнительном производстве». Кстати, этот закон запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, а также зарплату или пенсию гражданина целиком.

«Но ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — поясняет Клименко.

ФНС списывала пенсионные деньги

Проблема с блокировкой счетов ИП в банках возникла еще в июне 2019 года. Именно тогда банки начали массово получать решения налоговой о блокировке и даже списании средств со счетов, которые предприниматели открывали как физические лица.

По оценкам Ассоциации банков России, в 2019 году крупные банки нередко получали по 300 тысяч подобных предписаний от налоговой службы.

Крупные банки решения ФНС не исполняли, чтобы массово не блокировать личные счета клиентов, уточняет Клименко. Кроме того, они действовали, как следует из Налогового кодекса РФ, а в нем говорится, что взыскание со счетов, открытых предпринимателями не в предпринимательских целях, должно происходить отдельно, только через судебных приставов.

АРБ и Российский союз промышленников и предпринимателей жаловались в правительство на дискриминационную практику налоговиков в ноябре 2019 года. При этом, как утверждали представители бизнес-сообществ, налоговиками списывались со счетов физических лиц в том числе средства от пособий, алиментов и даже пенсионные поступления на счета россиян.

Под угрозой блокировки 4 млн счетов

В письме говорилось, что закон предусматривает различный режим для счетов граждан и их же счетов, которые они открыли для работы в качестве ИП. Но, к сожалению, действующая практика перестала учитывать эти различия.

Если банки под давлением ФНС начнут исполнять такие требования, то блокировки счетов затронут порядка 4 млн счетов россиян.

«Уралсиб» уже получил штраф от налоговой на 15,7 тысяч рублей и намерен обжаловать его, заявил представитель банка. Пресс-служба ВТБ не уточнила размер штрафа, но сообщила, что банк «оставляет за собой право оспаривать решение о штрафе».

Но шансов на оспаривание решений налоговых органов в суде мало. Дело в том, что Минфин и Центробанк полностью поддерживают позицию ФНС о неразграничении денежных средств граждан и их ИП.

Между тем в самом ФНС пока активно идут кадровые перестановки. Премьер Михаил Мишустин выбрал четырех новых замов в Федеральную налоговую службу, передает «Интерфакс».

Согласно указу, новыми заместителями главы ФНС будут Андрей Бударин, Юлия Шепелева, Виталий Колесников и Виктор Бациев. До этого Бациев был судьей Высшего арбитражного суда, а Колесников, Шепелева и Бударин возглавляли Управление регистрации и учета налогоплательщиков, Управление трансфертного ценообразования и Управление оперативного контроля в ФНС. Мишустин подписал распоряжение о назначениях еще 24 января, однако они были опубликованы лишь 27 января.