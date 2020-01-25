«Нас раком поставили»: Лукашенко перепишет договор с Россией

Александр Лукашенко издал указ, который позволит внести изменения в договор с Россией о поставках газа. Об этом говорится на сайте белорусского президента.

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Договор с Россией касается тарифов на поставку газa в Белоруссию и его транспортировку по газопроводам, расположенным на территории республики.

Своим указом политик уполномочил кабмин провести переговоры с российской стороной. По результатам диалога правительство имеет право вносить в соглашение не принципиальные изменения.

Также Лукашенко разрешил чиновникам подписать протокол по достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Указ датирован 23 января 2020 года, однако информация о нем появилась лишь 25 января. Сам текст проекта протокола не публикуется.

«Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» в конце прошлого года продлили контракты на поставку и транспортировку российского топлива до 2021 года. Но цена газа для Минска была определена только на январь и февраль. Она сохранилась на уровне прошлого года — $127 за тысячу кубометров. По мнению же белорусской стороны, тарифы должны быть ниже.

Накануне, в ходе рабочего визита на завод по производству газетной бумаги, Александр Лукашенко выразил недовольство текущими ценами на газ и нефть.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее»,

— заявил политик.

Не газом единым

Россия специально ввела налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Белоруссию, считает он.

«И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Белоруссию. Зачем надавить — догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место», — отметил белорусский президент, слова которого приводило агентство БелТА.

Лет пять-шесть назад, до проведения изменений в налоговой сфере РФ, республика «получала нефть с половиной таможенной пошлины», отметил он. Однако с 2019 года эта схема прекратила действовать.

В России был выбран следующий сценарий в рамках налогового маневра: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля в 2024 году.

«Отобрать ее (нефть — «Газета.Ru») неудобно, и они совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — пояснил Лукашенко.

Сейчас Белоруссия занята поиском альтернативных каналов поставок топлива. В числе источников Лукашенко называл Прибалтику, Украину, Польшу, Азербайджан.

Однако, как отмечал недавно политик, Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана. Об этом глава белорусского государства рассказал на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

«Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», — говорил он.

Другими потенциальными поставщиками нефти в республику, по мнению Лукашенко, являются страны Прибалтики, на которые может прийтись около 30% ввоза. Еще 30% можно импортировать через Украину.

Это, по словам Лукашенко, «проверенный уже путь».

Кроме того, президент Белоруссии недавно рассказал о переговорах относительно поставки углеводородов с США, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Однако полностью заместить российские поставки Минск и не рассчитывает.

«Мы не отказываемся от этой (российской – «Газета.Ru») нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», — говорит Лукашенко.