Ради Греты и экологии: как россияне полюбили авоськи

В городах--миллионниках россияне стали гораздо больше заботиться об экологии. Это следует из данных за 2019 год, предоставленных интернет-магазином Ozon (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Компания проанализировала информацию о двух миллионах заказов.

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Россияне стали реже заказывать пластиковые пакеты. Вместо них в моду вошли тканевые сумки-шопперы и сетчатые авоськи. За 2019 год их продажи оказались в 2,5 раза выше, чем в 2018 году, свидетельствуют данные Ozon.

В январе 2020 года заказы таких сумок выросли и вовсе на 700% по сравнению с первым месяцем 2019 года.

Постепенно переходят россияне также на многоразовые пакеты для хранения овощей, фруктов и орехов, а также на специальные экомешочки из ткани.

«За весь 2019 год их продажи на Ozon выросли на 140%, а в первые две недели января 2020 года на площадке было куплено около 10 тысяч упаковок многоразовых пакетов», — отмечают в магазине.

Из-за «осознанного потребления» упали в прошлом году на 30% по сравнению с 2018 годом продажи пластиковых соломинок для напитков.

Зато бумажные, а также многоразовые металлические и стеклянные соломинки стали заказывать на 128% чаще.

Увеличились и продажи термокружек в интернет-магазине. За 2019 год спрос на них вырос в 2,5 раза. В компании связывают это с тем, что во многих кофейнях теперь предлагают наливать напитки в термокружки вместо бумажных стаканчиков.

Задумываются об окружающей среде и молодые родители. Они переходят на многоразовые подгузники.

В прошлом году продажи таких изделий выросли в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом.

«Срок разложения обыкновенного подгузника может исчисляться столетиями, поэтому родители ищут альтернативу», — отмечают в компании.

Как сообщил «Газете.Ru» представитель X5 Retail Group (в которую входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), одноразовый пластиковый пакет приобретают лишь при каждой четвертой покупке.

«Мы не раздаем бесплатно пластиковые пакеты на кассе в магазинах наших торговых сетей, что снижает объем потребления одноразовой упаковки. Лишь каждая четвертая покупка в наших ключевых форматах сопровождается приобретением одноразового пакета», — отметили в X5.

В качестве альтернативы в торговых сетях X5 Group предлагают многоразовые сумки и бумажные пакеты. Их продажи также растут.

В 2018 году было реализовано около 3 млн многоразовых сумок и бумажных пакетов, а в 2019 — более 4 млн, сообщил cобеседник «Газеты.Ru».

По данным с марта 2018 года по сентябрь 2019-го года посетители «ВкусВилл» стали приобретать на 8% меньше пакетов, подсчитали в магазине. «Ежемесячно «ВкусВилл» продает около 10 тысяч многоразовых эко-мешочков для фруктов», — отметили в компании.

В «Магните» «Газете.Ru» также подтвердили растущий интерес покупателей к эко-товарам.

В частности, в 2019 году на 75% вырос спрос на экологичную бытовую химию.

«Наибольший рост продаж — в 3,5 раза — продемонстрировали средства для мытья посуды. При выборе эко-товаров в этом сегменте покупатели ориентируются на такие характеристики продукции, как «натуральность» ингредиентов, биоразлагаемость упаковки, гипоаллергенность и пр.», — объяснили в торговой сети.

Компания, как и остальные магазины, также отмечает снижение спроса на полиэтиленовые пакеты.

«Это, в том числе, может быть связано с тем, что покупатели, особенно в крупных городах, обеспокоены вопросами охраны окружающей среды и постепенно переключаются на ответственное потребительское поведение. Сегодня «Магнит» предоставляет покупателям альтернативу при выборе упаковки для товара: посетители могут приобрести различные виды многоразовых сумок, бумажные пакеты», — заявили в магазине.

В «Ленте» также растет спрос на эко-товары. Россияне стали внимательнее относиться к составу продуктов, их происхождению и упаковке, говорят и в этой торговой сети.

«С 2014 года мы предлагаем покупателям многоразовые сумки различного объема в качестве альтернативы пластиковым пакетам. Также в 2018 году в продаже появились бумажные пакеты, а в 2019-м ассортимент экологичных упаковок был расширен за счет компостируемых пакетов, изготовленных из кукурузного крахмала. В декабре прошлого года во всех гипермаркетах и супермаркетах сети по всей России стали доступны многоразовые мешочки из полиэстера для овощей и фруктов. Они пользуются спросом у покупателей», — поделился в торговой сети.

Другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также подтверждают этот тренд.

Стремление к «осознанному потреблению» проявляется не только в отказе от пластиковых пакетов и трубочек, но и, например, в использовании энергосберегающих технологий, покупке экологически чистых продуктов питания, без пестицидов и обработки, делится с «Газетой.Ru» член совета директоров «ФинЭкспертизы» Агван Микаелян.

«Однако мы все еще в начале пути. В России сейчас происходит то, что было в Европе примерно 20 лет назад, на столько мы отстаем в развитии», — говорит он.

Мешают осознанному потреблению низкие доходы, отмечает он. Поэтому им занимаются только в крупных городах, а остальные россияне пытаются кое-как свести концы с концами.

Стоимость многоразовых соломинок или ватных палочек из бумажного сырья в несколько раз выше пластиковых аналогов, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Так из пластика палочки обойдутся в 15-30 рублей, а альтернативная экологичная упаковка с тем же числом уже будет стоить от 100 рублей и выше, добавляет он.

«Тоже самое можно сказать и про пакеты, и про упаковку, и про соломинки, и про еще целый ряд товаров. Продавая такие товары и рассказывая о них, магазины заботятся скорее о том, чтобы получить больше прибыли, чем минимизировать вред для окружающей среды. Однако попутно они все-таки формируют «комплекс вины» за загрязнение окружающей среды», — говорит эксперт.

И это получается. Например, согласно данным исследования экспертно-аналитического центра Института экологии НИУ ВШЭ, проведенного в 2019 году,

94% россиян считают проблему загрязнения окружающей среды острой.

Как рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Нестеров, эксперт проекта «Ноль отходов» организации «Гринпис в России», чтобы серьезно снизить потребление пластика, нужно совершенствовать механизм так называемой «расширенной ответственности производителя» (РОП).

Это значит, что компания или импортер должны будут полностью нивелировать «экологический след», который они наносят производством своей продукцией, то есть возместить нанесенный окружающей среде экономический урон. Сейчас, по некоторым категориям товаров и упаковки норматив утилизации составляет не более 30%, а должно быть 100%, говорит эксперт.

Также, чтобы отказ от одноразового пластика был массовым в России, должна быть проведена и информационная, и просветительская работа, начиная с учебных заведений всех уровней – от садов до университетов.

«Важным элементом будет и внедрение залоговой стоимости тары, когда в цену товара дополнительно закладывается стоимость упаковки. Сама система должна быть удобной, чтобы покупатель мог вернуть залог, просто сдав тару обратно», — отмечает Дмитрий Нестеров.

Принципиально изменить ситуацию позволит законодательный запрет на производство и реализацию одноразовых товаров.

«Делать это надо постепенно, с каждым годом расширяя их перечень. Так люди будут переходить на использование многоразовых товаров, что существенно снизит количество пластиковых отходов», — предлагает Дмитрий Нестеров.

Между тем, по словам руководителя направления департамента финансово-технического консультирования НАО «Евроэксперт» Владимира Алексеева, если будет введен механизм «расширенной ответственности производителя, то издержки будут в конечном итоге включены в стоимость для конечного потребителя».