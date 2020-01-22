Одни убытки: как в Давосе пытаются спасти планету

Экология стала главной темой 50-го Всемирного экономического форума (ВЭФ-2020). Немецкий экономист, основатель и президент ВЭФ Клаус Шваб перед стартом мероприятия обращал внимание, что экологическая повестка будет перевешивать остальные вопросы на форуме. Судя по программе, этой теме отводится до 10 сессий в день, то есть большая часть времени.

Под ярко озаглавленной программой «Как спасти планету» 21 января было заявлено семь сессий, на следующий день, 22 августа, – 13, после – еще семь сессий, а также несколько заседаний, которые пройдут в завершающий день.

Одна из них — о российской климатической стратегии с участием бизнесмена Олега Дерипаски— должна была пройти 22 января. Однако ее отменили без объяснения причин. На этом фоне юбилейный форум в Давосе запомнится общей «зеленой» линией с парадными акциями вроде посадки триллиона деревьев и приглашенным шеф-поваром, который накормил гостей вегетарианской едой.

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Из меню исключили мясо и рыбу, а также бананы, которые в черном списке из-за стремления использовать местные продукты.

Бизнес не готов спасать планету

Cудя по инсайдерской информации различных СМИ, крупнейшие нефтяные компании готовы на решительные шаги. В среду, 22 января, Shell, Chevron, Total, Saudi Aramco и BP в Давосе продумывали новые «зеленые» цели. Это событие еще раз показывает, как сильно давят на бизнес экоактивисты вроде самой узнаваемой из них — Греты Тунберг.

Компании обсуждали расширение целей по сокращению парниковых выбросов, но делали это скрытно: за закрытыми дверями, сообщило агентство Bloomberg. По его информации, представители нефтяной отрасли рассматривали включение нового целевого показателя для отрасли, а именно сокращение выбросов от продаваемого ими топлива, а не только тех, которые учитываются сейчас — выбросы от собственного производства, говорится в материале.

Речь идет о выбросах третьего уровня (Scope 3). Это те, которые косвенно связаны с деятельностью организации. Они разделяются на предшествующие выбросы (при создании продукции для собственного производства) и последующие выбросы (причиняемые продукцией, которую выпускает компания).

По информации журналистов, это предложение получило широкую поддержку, однако окончательного решения по ней нет. По информации источника Reuters, новое руководство BP в лице Бернарда Луни планирует увеличить цели по выбросу углекислого газа.

Масштабный охват экологические задачи приобрели в 2015 году, когда страны-участницы Парижского соглашения обязались сократить выбросы парниковых газов с целью удержать средний рост температуры на уровне ниже 2°.

Мир в огне

Пока 2 784 гостя форума дышали чистым швейцарским воздухом, другие напоминали о проблемах изменения климата.

«Наш дом все еще горит. Ваше бездействие ежечасно раздувает пламя»,

— напоминала 21 января шведская активистка Грета Тунберг.

17-летняя жительница Швеции также призвала участников форума немедленно действовать и остановить инвестиционную поддержку добычи ископаемых видов топлива, а также вовсе отказаться от них.

Американский лидер Дональд Трамп пытался повысить градус скепсиса к экоактивистам и назвал их «вечными пророками, предрекающими гибель». По словам в прошлом успешного предпринимателя, а ныне президента США можно понять реакцию бизнеса на климатические проблемы.

В настоящее время экологические вызовы, стоящие перед миром, превышают ресурсы бизнеса.

Пока предприниматели не готовы тратить на решение экологических проблем столько, сколько необходимо, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако то, что темой номер один юбилейного форума в Давосе стала экология, – позитивный сигнал, считает эксперт.

«Бизнес не готов вкладываться в таких масштабах, и понятно почему. Потому что это ему невыгодно сейчас, для бизнеса это издержки. Продукцию, сопоставимую по потребительским качествам, свойствам бизнес предложить пока не может», — продолжает он.

Эксперт приводит пример с автомобилестроением: мир не может полностью перейти на электромобили. Да, они хорошие, но дорогие и уступают по таким важнейшим характеристикам, как пробег без заправки. И альтернативы, на самом деле, на рынке нет, считает Николаев.

«Выпускать только электромобили, отказываться от бензиновых, тем более дизельных? Для этого сперва надо вложить миллиарды», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Несмотря на то, что бизнесу эта задача не по душе, именно политики могут заставить сделать экологию приоритетом. А для того, чтобы это было выгодно предпринимателям, государство должно взять на себя часть расходов, объясняет эксперт. Власти могут поощрять не только деньгами. Например, серьезным преимуществом было бы, если в Москве разрешили электромобилям передвигаться по выделенной полосе, указывает Николаев.

Бизнесу никаким образом не выгодно тратить деньги на решение экологических проблем, согласен аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. И добровольно заниматься этим предпринимательское сообщество не будет, пока не заставят.

«Вы либо бизнесмен, либо Грета Тунберг», — иронизирует собеседник.

Единственным старым и проверенным методом является поучение «кнутом и пряником». Тут либо власти должны ужесточить законодательство и применять штрафы, как это делают на Западе, либо поощрять более продвинутых в экологическом плане компании, считает собеседник «Газеты.Ru».

В России в этом плане ситуация далека от прогресса. По словам Коренева, наша система устроена таким образом, что наказывают только за уже совершенные и откровенные нарушения охраны окружающей среды. Например, если в Москве-реке вновь появится нефтяное пятно или другое откровенное загрязнение природы.

В отличие от российских официальных лиц европейские власти давно проблему изменения климата осознали, соглашается Николаев. «В том, что мы можем доиграться, игнорируя климатические проблемы, европейских политиков убеждать не надо», — отмечает он.

Например, в Европейском союзе планируют потратить один триллион евро на борьбу с изменением климата. Это четверть бюджета ЕС. В России к этому не готовы, несмотря на то, что наша страна занимает четвертую позицию в рейтинге государств по количеству выбросов CO2.

Между тем член Европейского центрального банка (ЕЦБ), глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало предупреждал в беседе с Financial Times, что глобальное потепление при повышении цен на энергоносители и вместе с торможением экономического роста может вызвать «стагфляционный шок».

Ранее эксперты ООН указывали, что компании по всему миру могут потерять более $2 трлн своей капитализации к 2025 году из-за ужесточения экологической политики. Такой прогноз содержался в докладе Ассоциации ответственного инвестирования PRI (Principles for Responsible Investment).