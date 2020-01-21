Сантехники с диппаспортами: в Давосе задержали двух россиян

Полиция швейцарского кантона Граубюрген задержала в Давосе двух «подозрительных» граждан РФ. Это произошло в августе 2019 года, за пять месяцев до открытия Всемирного экономического форума (ВЭФ), пишет местная газета Tages-Anzeiger.

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По версии швейцарских властей, задержанные покушались на финансиста, основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого российские власти обвиняют в создании преступного сообщества и неуплате налогов. Финансист заявил, что вероятной причиной покушения могут быть его усилия по расследованию смерти Магнитского, передает Reuters. По словам инвестора, о возможной угрозе безопасности ему сообщила местная полиция.

Кроме покушения,

россиян подозревают в шпионаже и попытках установить прослушивающие устройства на базе горнолыжного курорта, где обычно проходит форум.

По данным Tribune de Geneve, полиция задержала мужчин во время проверки документов. Подозреваемые выдавали себя за сантехников «Русского дома», пользуясь этим статусом для того, чтобы получить доступ к помещениям горнолыжного курорта. Тем не менее у задержанных были обнаружены дипломатические паспорта. При этим ни к какому дипломатическому органу мужчины приписаны не были, сообщает Financial Times со ссылкой на швейцарскую полицию.

Подозреваемые вскоре были отпущены и покинули страну. Уголовное дело в их отношении возбуждено не было.

Россия отрицает произошедшее. Представитель посольства ФР в Берне заявил Reuters, что местные правоохранительные органы проверили двоих российских дипломатов, аккредитованных не в Швейцарии, а затем позволили продолжить свою поездку. «Дипломатические паспорта выдаются высокопоставленным должностным лицам, а не работникам физического труда. Думаю, это, возможно, была глупая шутка», — отметил он.

Официальный представитель посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов также сообщил ТАСС, что сообщения Tages-Anzieger абсурдны.

«Считаем, что это очередной виток антироссийских вбросов в западных СМИ»,

— заявил он и добавил, что статья газеты вызывает у российского посольства много вопросов. Он также отметил задержку в сообщении о произошедшем: россиян якобы задержали в августе, а известно об этом стало только сейчас.

Российский пресс-секретарь Мария Захарова заявила, что не была проинформирована об инциденте.

Это не первый скандал, связанный с ВЭФ. В 2019 году вокруг форума разгорелись дискуссии, причиной которых стал отказ организаторов встречи пригласить трех российских бизнесменов — Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина, которые весной 2018 года попали в санкционный список США.

Юбилейная, 50-я встреча 2020 года посвящена в основном экологии и проходит под девизом «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». На повестке дня стоят вопросы борьбы с изменением климата, сохранения биоразнообразия в природе, устранения досрочных задолженностей, предотвращения технологической войны, образования и урегулирования текущих международных конфликтов.

В заседании, как и в прошлом году, принимает участие Грета Тунберг. 21 января шведская экоактивистка заявила, что с того момента, когда она начала свою деятельность, в мире почти ничего не изменилось. «Выбросы CO2 в мире не сократились, а это именно то, чего мы пытаемся достигнуть», — заметила девочка, однако подчеркнула, что положительные сдвиги все же есть: возросло осознание проблемы, началось протестное движение, тема защиты климата стала одной из самых важных тем на повестке дня. По ее словам, в этом велика роль молодежи.

Помимо Греты Тунберг, на форуме уже выступил американский президент Дональд Трамп. Он заявил о готовности США помочь европейским странам достигнуть энергетической безопасности. Для этого, по его словам, державы должны обратиться к Америке за поставками энергетического сырья.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступила спикером на открытии форума. Чиновник отметила, что новый капитализм — это «капитализм неравнодушных людей, служащий благополучию». По ее мнению, добиться устойчивой экономики и примирить производство с заботой о климате вполне возможно.

ВЭФ в Давосе проходит с 20 по 24 января. Он традиционно собирает на одной площадке глав государств, бизнесменов, экспертов и других ярких деятелей различных областей для обсуждения глобальных проблем.