Нашли варианты: Белоруссия купила нефть у Норвегии

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии. Покупка будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».

Собеседник агентства рассказал, что поставки ожидаются уже в ближайшее время, то есть в 20-х числах января.

Однако он не стал отвечать на вопрос о том, будет ли Минск в дальнейшем закупать нефть у Осло.

Реклама

Ранее Белоруссия приобретала нефть только у России. Однако к концу прошлого года сторонам так и не удалось договориться о заключении нового договора о поставках. Страны не сошлись в цене. Республиканские нефтеперерабатывающие заводы не готовы закупать российскую нефть по рыночной стоимости.

Ранее РИА «Новости» сообщало, ссылаясь на источник, что если Россия согласится поставлять нефть на условиях прошлого года, то это будет дешевле других поставок с мирового рынка минимум на $1,6 млрд в год при годовом объеме в 24 млн тонн.

В итоге Россия прекратила поставлять свое топливо Белоруссии 1 января 2020 года. Белорусским властям пришлось подыскивать альтернативные варианты. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что государство может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Альтернативные варианты также называл и первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой. По его словам, Минск отправил коммерческие предложения по поставкам нефти в республику.

«Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», — приводит слова чиновника «Sputnik Беларусь».

Он рассказал, что рассматриваются такие страны, как Украина, Польша, Казахстан, Азербайджан, а также балтийские государства.

Крутой также прокомментировал сложившиеся разногласия между Россией и Белоруссией. По его словам, вся проблема в том, что Минск не хочет платить Москве в прежнем объеме премию к рыночной цене, передает РИА «Новости».

«В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — сказал Крутой.

Пока российские и белорусские представители пытаются прийти к консенсусу, страны, в которые Минск направил коммерческие предложения, подтверждают свою готовность к осуществлению поставок своего топлива.

Первым откликнулся Азербайджан. Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель государственной нефтяной компании прикаспийской республики SOCAR Ибрагим Ахмедов, стороны действительно обсуждали этот вопрос, однако пока не пришли к конкретному решению.

«Переговоры на этот счет велись, в принципе мы готовы, можем поставить, как и раньше. У нас есть, как вы знаете, нефть Аzeri-light. Но ничего конкретного пока на этот счет нет», — сообщил он.

Вслед за ним дал комментарий и глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев. Он также подтвердил наличие предложения от «Белнефтехима», направленного в министерство. «Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны», — приводит агентство слова чиновника. Он предположил, что, если стороны будут удовлетворены условиями сделки, то поставки вполне возможны.

Вместе с тем Латвия заявила, что у нее есть все необходимое, чтобы прокачивать нефть через свою территорию в Белоруссию и обратно.

Об этом сообщил 18 января министр путей сообщения балтийской республики Талис Линкайтс.

«Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно — в принципе в обоих направлениях есть такая техническая возможность. Просто надо обговорить технические условия», — сказал чиновник в интервью телеканалу ОНТ.