ЦБ поддерживает: платежки за ЖКХ очистят от комиссии

В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» депутат Сергей Неверов. По его словам, на эту инициативу уже получено одобрение Центробанка.

Сегодня банковская комиссия, которая взимается за жилищно-коммунальные услуги, составляет для физических лиц от 0,5 до 2% от стоимости услуги.

Размер зависит от того, каким способом совершается платеж: наличными через кассу, банкомат или онлайн.

Реклама

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе»,— пояснил Неверов.

По его словам, изменения очень важны для граждан, для малообеспеченных семей, пенсионеров, так как они перестанут переплачивать за подобные услуги. Люди получают платежку и не понимают: почему они должны отдавать больше?

Банкиры отстояли штрафы

Депутат отметил, что предлагалось также ввести запрет на взимание комиссий при уплате штрафов и других платежей. Но после консультаций с банкирами было решено ограничиться перечислениями по коммуналке, поскольку с нового года кредитные организации уже понесли определенные потери. Например, был отменен так называемый банковский роуминг — комиссия за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.

«Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег руководителей фракций», — пояснил Неверов, член ЕР. Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а в КПРФ решили сначала ознакомиться с законопроектом детальнее. Если несправедливость в отношении граждан имеется, ее необходимо устранять, уточнил депутат-коммунист Николай Харитонов.

В ЛДПР полагают, что платежи социальной направленности должны быть целиком освобождены от любых комиссий. Населению с низкими доходами сегодня и так непросто оплачивать растущие тарифы ЖКХ.

Для кого-то 70 или 100 рублей — не деньги, но для бабушки, которая считает каждую копейку, это большая сумма, считают либерал-демократы.

О готовности проголосовать за законопроект заявили и в «Справедливой России». «Аналогичный законопроект мы недавно сами вносили в Госдуму. В целом с банковскими комиссиями надо разбираться более жестко. ЦБ должен это все четко контролировать», — считает первый зампред фракции Михаил Емельянов.

По мнению депутаты, банки взимают огромные и совершенно неоправданные комиссии по самым разным поводам.

В прошлом году правительство постановило запретить поставщикам ресурсов включать затраты на оплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Тем не менее, по данным ФАС, коммунальщики закладывали банковскую комиссию в стоимость услуг. В некоторых случаях она доходила до 7% от суммы переводов.

При этом власти не могут сдержать неоправданный рост самих тарифов ЖКХ. 10 января сообщалось, что правительство предложило ввести наказание за завышение стоимости услуг ЖКХ. Над соответствующим законопроектом работает Минстрой. Сейчас Жилищный кодекс РФ не предполагает штрафов для ресурсоснабжающих компаний за завышение стоимости своих услуг.

Идею штрафов одобрили как в думском профильном комитете, так и во фракциях.

Тарифное хулиганство

В марте 2019 года глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза. Тогда он отмечал, что тарифы на воду могут отличаться в 54 раза в соседних регионах.

По словам Артемьева, «тарифное хулиганство» — инициатива местных властей.

Плата за коммунальные ресурсы — ощутимая статья расходов для россиян, которая постоянно увеличивается. Она может достигать до 13% от месячного дохода жителя. Об этом говорили подсчеты Сбербанка. По его данным за девять месяцев 2019 года, средний размер платежки за ЖКХ в России составлял 3826 рублей. В среднем же по стране из бюджета семьи на коммуналку уходит около 9% дохода.

Больше всего россиян беспокоит рост стоимости услуг ЖКХ, показал ранее опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Подорожание коммунальных платежей — самая острая социальная проблема. О том, что их волнует именно это, заявили 48% респондентов.

В 2020 году тарифы ЖКХ повысятся 1 июля в среднем на 4%. В зависимости от субъектов рост составит от 2,4% до 6,5%. Это выше плановой инфляции в 3%.

В прошлом году тариф повышался дважды. Также в квитанциях в связи с началом «мусорной реформы» появилась новая строка — обращение с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора).

За это время долги россиян за коммунальные ресурсы копятся.

«На конец первого полугодия 2019 года долг населения составил 547,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 4%», — отвечали «Газете.Ru» в Минстрое России, ссылаясь на данные Росстата.