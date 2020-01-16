Долги останутся: чего ждать от нового премьера

В четверг в общих чертах стала известна программа Михаила Мишустина, утвержденного Госдумой на пост премьера. Собственно, всю программу можно уместить в одну фразу — правительство будет исполнять послание президента и форсировать нацпроекты. А это и борьба с бедностью, и забота о материнстве и детях, в том числе, организация горячего питания школьников, и мегапроекты в области инфраструктуры.

Реклама

Мишустин, по образованию инженер-системотехник, пообещал провести инвентаризацию нацпроектов, разобраться, что мешает их реализации. И поднажать в этом направлении.

Обещание понятное, если вспомнить, что именно проблемы с реализацией президентских майских указов и нацпроектов стали едва ли не основным поводом для отставки правительства Дмитрия Медведева.

Персональная ответственность за нацпроекты

Деньги в бюджете на исполнение новых задач — не проблема, дал понять бывший налоговик. Бюджет профицитный.

По оценке Мишустина, на выполнение социальных обязательств по наказам президента правительству понадобятся 4 трлн рублей за 4 года. В этом году — порядка 450 млрд рублей.

В сфере экономики премьер обещает сохранять макроэкономическую стабильность и в первую очередь низкую инфляцию, в пределах 4%. Хотя если госинвестиции действительно будут закачаны в экономику в таких масштабах, то ускоренного роста цен, возможно, не избежать.

Кроме того, Мишустин намерен усилить защиту инвестиций и поощрять капиталовложения.

Он считает возможным тратить деньги из Фонда национального благосостояния на масштабные инфраструктурные проекты, но при условии, что это окупаемые проекты.

И намерен завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, снять избыточные административные барьеры для бизнеса.

Все члены правительства, пообещал Мишустин, будут нести персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.

В особом почете у премьера нацпроект «Цифровая экономика». Он пообещал совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора, активнее внедрять отечественное программное обеспечение.

А правительство и вовсе должно стать «цифровой платформой» по оказанию услуг населению.

Но списывать долги населению Мишустин не готов. Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ликвидировать в России микрофинансовые организации и списать 40 млрд рублей обязательств по кредитам.

Долги по кредитам не спишет

Но это чревато негативными последствиями, приведет к целой волне банкротств, возразил чиновник. Не поддерживает глава правительства и идею ввести прогрессивную шкалу налогообложения для граждан.

Наконец, Мишустин намерен сфокусироваться на том, чтобы вернуть доверие между властью и бизнесом. Оно было утрачено, но без этого экономический рост невозможен.

Какие шаги предпримет Мишустин, если прорыва в экономике все-таки не случится? Ответ на этот вопрос он дал еще в декабре 2016 года в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Вопрос был сформулирован так: «В проекте федерального бюджета на 2017 год предусмотрен дополнительный рост доходов по сравнению с 2016 годом на 14,4 млрд руб. Но уже на 2018 и 2019 годы таких планов нет. Совершенствование администрирования налогов себя исчерпало?»

Тогда глава ФНС ответил, что ни одна, даже самая лучшая в мире система налогового администрирования не сможет дать постоянное повышение сбора доходов, если не будет работать экономика. Если не будет создаваться новая добавленная стоимость, то очень сложно, даже в идеальной модели работы, повышать администрирование.

«Тогда нужно повышать (налоговую) нагрузку», — уточнил Мишустин.

Сохранит ли чиновник такой подход, став премьером, неизвестно.

Или премьеру придется взять на вооружение совет того же Жириновского. Политик посоветовал новому премьеру никогда не давать отрицательных ответов на просьбы депутатов. «Никогда не говорите отрицательно «не буду», «не пройдет», «не получится». Наоборот, говорите: получится, будем думать, создадим комиссию, посмотрим», — рекомендовал Жириновский.

После утверждения в должности Мишустин обязан в недельный срок представить президенту предложения по структуре правительства и его персональному составу. А в середине апреля, в соответствии с думской повесткой, ему предстоит отчитаться о работе правительства, теперь уже бывшего.

Эксперты не ждут прорыва в экономике, с каким бы составом кабмина Мишустин ни взялся за работу. Дело в том, что ни в послании президента, ни в заявлениях премьера ничего не было сказано о том, как возрождать экономический рост в условиях санкций, отмечает Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа.

То есть такой фактор, как экономические санкции западных стран против России, выпал из повестки, хотя он является важнейшим компонентом бизнес-среды.

«Нет ни одной страны в мире, которая бы показала высокие и устойчивые темпы роста своей экономики в условиях санкций. И никакой премьер не изменит эту ситуацию, это не в его силах, не в его компетенции»,

— говорит Николаев.

По мнению эксперта, экономическая политика при Мишустине может стать более эффективной, чем была во времена Дмитрия Медведева. Да, будут активнее решаться проблемы демографии и бедности, тем более, что на соцполитику выделены сотни миллиардов рублей. Но стагнации в экономике все равно не избежать.

«Триллионы госинвестиций, конечно, могут дать некоторый мультипликативный эффект, но без развития частного бизнеса значительного роста ВВП не стоит ждать. А частный бизнес в условиях санкций, в условиях неопределенности не хочет развиваться», — предупреждает Николаев.

Опираясь на свой опыт, новый премьер сможет перераспределить фискальную нагрузку так, чтобы были обеспечены условия для роста ВВП, считает зампред «Партии роста» Виктор Звагельский.

«В качестве такой стимулирующей меры может быть выбрано, например, снижение налогового давления на малый и средний бизнес и увеличение налогов на крупные сырьевые предприятия или олигархические структуры, чего боялись делать предшественники Мишустина», — говорит Звагельский.

Депутата Госдумы Олега Шеина беспокоят в обещаниях Мишустина несколько моментов, например, «адресность» социальной помощи. «Это регуляторная гильотина против бедных», — утверждает депутат. Кроме того, его настораживает отказ от прогрессивного НДФЛ, преференции капиталу — премьер против списания долгов населения перед банками.