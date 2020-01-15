Ставка на президента: банк предлагает заработать на выборах в США

Развлечение для богатых

Швейцарский банк Julius Baer предложил заработать на президентских выборах в США, которые пройдут в этом году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Способ необычный. Банк разделил 30 компаний условно на «демократические» и «республиканские».

К «демократическим» компаниям Julius Baer причислил McDonald's, Coca-Cola, Walmart Inc., Ford Motor и другие. К «республиканским» — технологичные Facebook и Amazon.com, материнскую компанию Google — Alphabet и финансовые корпорации вроде Visa, PayPal, American Express и другие.

29 января банк планирует выпустить одногодичные структурные ноты общей стоимостью $40 млн. Это пакеты активов с ценными бумагами этих компаний.

Доходность нового финансового продукта будет зависеть от того, чей кандидат — республиканец или демократ — одержит победу.

Комиссии за вход составят от 1,28% до 1,4%, сообщает Bloomberg.

Представитель Julius Baer отказался от комментариев. Между тем журналисты отмечают, что это гораздо дороже, чем покупать биржевой фонд (готовый пакет ценных бумаг).

В настоящее время в США идет предвыборная борьба, выборы нового президента пройдут 3 ноября 2020 года. На место главы Белого дома претендуют более 30 человек. Среди них и нынешний лидер — Дональд Трамп, который выдвигается от республиканской партии.

На рынке периодически появляются подобные «политические» фьючерсы, отметил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. Они позволяют оптимизировать риски в зависимости от повестки. В общем виде фьючерсный контракт — это купля/продажа какого-либо актива в будущем.

«Когда появляются события, которые могут повлиять на прибыльность или убыточность тех или иных компаний, естественно, возникают и соответствующие фьючерсы»,

— поясняет аналитик.

Это довольно распространенный инструмент, но для узкой группы людей.

«Подобные активы используются не столько для того, чтобы заработать, сколько для того, чтобы захеджировать риски, потому что есть разные компании и их успешность во многом зависит у кого-то от погоды, у кого-то от политических событий, у кого-то от того, кто станет президентом. И для того, чтобы захеджировать риски, компании покупают фьючерсы на соответствующее событие. В данном случае фьючерсы на президентские выборы — вещь совершенно обычная, и это нормальный инструмент», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Здесь базовым активом фьючерса (то есть того, что подлежит по контракту купле/продажи) по предложению Julius Baer выступает политическая линия будущего президент США. Базовым активом фьючерса в целом может быть что угодно: акции, валюта, продукты и даже погода или живой скот.

Смерть, скот и еда: треш на бирже

Зачастую игроки консервативны — выбирают традиционные финансовые инструменты. Однако на рынке можно найти много необычных способов заработка.

Например, есть фьючерсы на продукты. Например, молоко (Class III Milk Futures). А на европейской бирже EEX можно найти фьючерсы на масло и картофель.

Есть фьючерсы и на погоду (Weather Futures). Такой инструмент появился в обращении в 1990-х годах в качестве способа подстраховки и управления погодными рисками.

Фьючерсы на погоду торгуется, например, на Чикагской бирже CME. В описании этого финансового продукта представители площадки поясняют: около 30% экономики США напрямую зависит от погоды. Чтобы компании могли управлять рисками из-за нетипичных погодных условий, вспышек жары или холода, CME разработала погодные индексы на основе средней сезонной и месячной температуры в 10 городах США и Европы. Это Нью-Йорк, Чикаго, Атланта, Цинциннати, Даллас, Сакраменто, Лас-Вегас, Миннеаполис, Лондон и Амстердам. Также у Чикагской биржи есть фьючерсы погоды, рассчитанный на инвесторов из Токио.

Застраховаться можно от сильной жары или холода, обильного снега или урагана.

Первыми участниками этого рынка стали производители энергоресурсов и коммунальщики. Таким образом биржевые игроки, выбирая погодные фьючерсы, делают ставку на то, какой будет температура в определенное время в определенном месте. Если угадал — заработал, а нет — проиграл.

В 2007 году Нью-Йоркская биржа NYMEX объявила о планах выпуска фьючерсов на катастрофы (Catastrophe Risk Futures Contracts). В основном ими заинтересовались страховые компании для защиты от рисков будущих природных бедствий.

В 2003 году Пентагон попытался запустить торговлю фьючерсами для прогнозирования терактов. Идея по разработке онлайн-площадки, на которой инвесторы бы делали ставки о возможном теракте или нестабильности на Ближнем Востоке, принадлежала DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Пентагона).

Фактически Пентагон хотел руками рынка, инвесторов хоть как-то спрогнозировать теракты после событий 11 сентября 2001 года. Однако на Капитолийском холме такая идея была встречена резкими эпитетами, ее называли «гротескной», «глупой», «нелепой», «весьма рискованной».

А отдельные официальные лица не стеснялись называть это просто «торговлей смертью» или «спекулированием на терроризме».

«Я не могу поверить, что мы действительно можем выделить $8 млн на создание веб-сайта, который будет стимулировать инвесторов делать ставки на фьючерсы, связанные с террористическими атаками и массовыми убийствами. Я не могу поверить, что кто-то всерьез предлагает нам торговать смертью», — сказал лидер сенатского меньшинства Том Дэшл, выступая на слушаниях в сенате в 2003 году.

Чиновники Пентагона не смогли доказать нужность такого инструмента, и эти слушания поставили крест на программе. В том же году от «биржи смерти» в военном министерстве полностью отказались.