«Удар с другой стороны»: к чему приведет сделка США и Китая

В среду, 15 января, США и Китай должны подписать соглашение по первой части торговой сделки.

Церемония пройдет в зале Белого дома. Китайскую делегацию представит вице-премьер Лю Хэ, американскую — торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Подписание должно пройти в присутствии президента США Дональда Трампа. А после, как обещал глава Белого дома в канун Нового года, он отправится в Китай для обсуждения второй фазы торговой сделки.

Накануне газета South China Morning Post (SCMP) cо ссылкой на три источника, в том числе представителя администрации президента США Дональда Трампа, сообщила о деталях американо-китайской сделки.

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Согласно данным журналистов, китайцы обязались купить различную продукцию четырех отраслей общей стоимостью $200 млрд в течение двух лет. А именно сельхозпродукции на $40 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, еще $35-40 млрд уйдет на американские услуги, наибольшая часть — $75 млрд — будет потрачена на промышленные товары. Это целевые показатели КНР. Тем не менее официальной информации о том, какие именно продукты и товары будут закупать китайцы, нет.

Кроме того, текст договора, который планируется подписать, не публиковался.

Тем не менее такие суммы, безусловно, сократят ежегодный торговый дефицит США в отношениях с Китаем, который оценивается на сумму около $300 млрд, отмечало агентство Reuters.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты положительно оценивают перемирие между США и Китаем

Новые торговые планы Поднебесной приведут к переделу рынка, указывает китаист Алексей Маслов. За время противостояния с США Пекин успел заключить соглашения с рядом стран, которые формально должны были восполнить пробел переставших поступать в Китай американских товаров. Прежде всего это затронуло продукты питания. Вместо США Китай стал закупать продукцию в Индии, Вьетнаме, Индонезии, России.

«Очень сложно будет бороться за китайский рынок, учитывая дотационный характер американских продуктов», — отмечает Маслов.

Это сыграет на руку Пекину, поскольку страны будут конкурировать за рынок и демпинговать, предполагает он. Вместе с этим мировая торговля в 2020 году «задышит», считает собеседник «Газеты.Ru». По его словам, почти два года противостояния США и Китая привели к кризису.

Но торговая сделка означает и то, что Пекин «подвинулся» под гнетом американских требований, говорит Маслов. И это при расширении связей с китайским государством теперь будут учитывать другие страны, которые прежде считали Поднебесную непобедимой.

Однако действия США не останутся без реакции, Поднебесная нанесет ответный удар — но позже и на абсолютно другом поле, полагает китаист.

«На самом деле Китай никогда не играет на той же площадке, что и его соперники. Это значит, что Пекин не будет и не собирался отвечать США теми же мерами. Китай приобрел огромный опыт после нанесенного по нему удара. Я думаю, что он будет готовить фундаментальные ответные меры. Это касается вытеснения США из традиционных для них рынков. Например, из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока. То есть Китай будет решать проблему с другой стороны», — заключает Маслов.

Торговой войны не будет из-за слишком высоких и тесных экономических связей, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики, школы востоковедения ВШЭ Михаил Карпов.

«Соединенные Штаты производят более 30% мирового ВВП, Китай производит 15-16% ВВП. Две крупнейшие экономики, их товарообмен составляет более 40% от мирового товарооборота», — прокомментировал собеседник «Газеты.Ru».

То, что было между США и Китаем, назвать торговой войной сложно, ее на самом деле не было, считает он. А взаимные торговые пошлины эксперт называет лишь «залпами». Теоретически, если бы страны не договорились, то США могли бы отключить при желании Китай от мировых экономических каналов, однако ничего подобного не произошло, рассуждает он. Ведь основная часть конвертации китайского юаня проходит через американские банки.

По его словам, когда ситуация между Пекином и Вашингтоном обострилась, то было понятно, что сторонам нужно договориться, иначе серьезная эскалация торгового конфликта для китайцев была бы летальной, а для американцев — «исключительно болезненной».

О потеплении отношений двух стран говорит и то, что на этой неделе Вашингтон исключил Китай из списка стран-валютных манипуляторов. В черный список американского минфина Пекин попал в августе 2019 года. Именно тогда Народный банк КНР допустил ослабление национальной валюты до 7 юаней за один американский доллар. Такой курс был впервые за 11 лет.