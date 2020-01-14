План спасения: Лукашенко ищет нефть на Украине

В Минске вновь недовольны Москвой. Первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой сообщил, что Белоруссия считает «экономически нецелесообразным» платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

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«Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме», — заявил Крутой. Слова чиновника приводит агентство «БелТА».

В качестве альтернативных маршрутов Минском рассматриваются Украина, страны Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Чиновник рассчитывает, что вскоре эти переговоры дадут результат. Дмитрий Крутой пожаловался, что российские партнеры не идут навстречу Белоруссии по вопросу пересмотра размера премии к цене на нефть.

«Пока [в РФ] не хотят двигаться по размеру этой премии», — констатировал Крутой. Единственная компания, которая пошла навстречу белорусскому рынку, — это «Славнефть».

В целом Москве будет, по его словам, непросто отмахнуться от Минска, так как в страну идет около десяти процентов российского нефтяного экспорта.

Белоруссия уже давно говорит о своем недовольстве проходящим в России налоговым маневром. Так, Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до $11 млрд, а в 2019 году — в $400 млн (при цене нефти в $70 за баррель).

Раньше Минск приобретал российскую нефть беспошлинно, однако после начала налогового маневра в России все изменилось. В ходе реформы Москва поэтапно будет снижать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля (к 2024 году).

В результате нефтяной реформы экспортировать сырье России стало выгоднее. Потери компаний от увеличения налога на добычу полезных ископаемых правительство РФ компенсирует компаниям льготами — компромисс был найден, но лишь внутри страны. Минску новая схема работы не понравилась.

Российские чиновники ранее говорили, что обсуждать вопрос компенсации для Минска в целом можно только при продвижении интеграции экономик двух стран.

Как отмечал, например, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, обсуждался, в частности, вариант введения отрицательного акциза. По его словам, белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, если две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

В конце декабря, со ссылкой на источники, принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщало, что Москва договорилась с Минском о компенсации за введение налогового маневра. Россия заплатит за введение обратного акциза для НПЗ. Сумма субсидий, по сообщению издания, могла достигнуть до $1,5 млрд.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверяли, что такой размер компенсации Минск не удовлетворит.

Впрочем, аналитики сомневаются, что Минск будет приобретать сырье в других странах.

«Закупка нефти из альтернативных источников может негативно сказаться на финансовом благополучии Белоруссии, поскольку ее бюджет напрямую зависит от энергетического сектора. Поставки из Казахстана или Азербайджана будут иметь более длинное логистическое плечо, к тому же их лидеры находятся в той или иной экономической и политической зависимости от России и обсуждение этих вопросов не сможет обойти интересы РФ.

Казахстан, например, открыто заявлял в прошлом году, что переговоры проводить можно, но советоваться с Москвой – обязательно.

Если говорить о поставках из Польши или стран Балтии, то тут могут быть проблемы с ценами – это будет в любом случае закупка у контрагентов с той же самой премией, от которой так мечтает отмахнуться Минск», — говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Более выгодного поставщика, чем Россия, даже с учетом налогового маневра, Минск не найдет, отмечает он.

Вряд ли Белоруссии удастся каким-то образом организовать поставки из ряда стран для того, чтобы получить ту же маржу НПЗ, что была в прежние годы, и обеспечить экономическую целесообразность, считает

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».