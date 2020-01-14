План или пропал: чего не хватает новой пенсионной системе

Законопроект о новой пенсионной системе будет внесен в Госдуму ориентировочно в марте. Об этом «Газете.Ru» сообщил один из разработчиков законопроекта заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

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При этом ранее стало известно, что законопроект не попал в план законотворческой деятельности правительства на текущий год. Из этого можно было сделать вывод о том, что планы правительства скорректированы и закон отложен до лучших времен. Ранее предполагалось, что новая система пенсионных накоплений будет рассмотрена Госдумой в весеннюю сессию и в итоге будет принята парламентом в этом году, а вступит в силу с 2021 года.

«Это бюрократические проволочки. Законопроект не отложен», — пояснил «Газете.Ru» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, «у Минфина есть поручение правительства и по нему идет работа». «В марте внесем законопроект в правительство», — уточнил Моисеев.

В пресс-службе Минфина уточнили, что «работа над законопроектом ведется во исполнение ряда поручений правительства РФ, которые были даны ранее. Это не подразумевает обязательного включения в план законопроектной деятельности правительства на текущий год».

«В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом поступивших в Минфин России позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. По завершении предусмотренных регламентом согласительных процедур, законопроект будет внесен в правительство», — добавили в пресс-службе.

Добровольно, но под присмотром

Новая система пенсионных накоплений была представлена общественности 25 октября 2019 года. Ее разработали совместно Минфин и Центробанк и она получила название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

В законопроекте о ГПП говорится, что россияне смогут добровольно подключаться к этой системе. Ее будут активировать с момента внесения первого платежа.

Взносы в пенсионные фонды будут приниматься через централизованную систему «пенсионный администратор». То есть, граждане смогут копить на свою пенсию самостоятельно, но при поддержке государства.

При этом россияне получат возможность самостоятельно решать, в каких фондах они будут это делать. Для заключения договора о пенсионном обслуживании будет достаточно заполнить и подать заявление, а также совершить первый перевод денег в выбранный пенсионный фонд.

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. В зависимости от того, что наступит раньше.

В случае возникновения сложных жизненных ситуаций накопленные деньги можно будет забрать и раньше. Если к началу выплат накопленная пенсия окажется небольшой, менее одной пятой размера социальной пенсии, средства можно будет получить в виде единовременной выплаты.

ГПП должен дать россиянам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% от зарплаты освободят от НДФЛ.

То есть участники системы смогут вернуть себе 13% налога с перечисленных накоплений. По сути, это будет депозит, но с налоговым вычетом.

Также будет введена поощрительная льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на доходы для работодателя в том случае, если он согласится частично оплачивать взносы сотрудников.

Для россиян с доходом от 45 тысяч рублей

Участие в новой системе добровольных пенсионных накоплений будет выгодно гражданам даже с небольшими доходами, пояснял ранее Моисеев. «Мы не хотим делать эту систему только для богатых. Даже если человек получает условно 20 тысяч (рублей в месяц), может себе позволить откладывать какие-то деньги, чтобы получить налоговый вычет», — добавил чиновник Минфина.

ГПП будет интересна и предпенсионерам, которые смогут использовать ее вместо банковских депозитов.

Впрочем, по словам первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, ГПП должен в первую очередь заинтересовать более состоятельных людей. С доходом не 20 тысяч а, как минимум, 45 тысяч рублей на одного члена семьи.

«Мы считаем, что данный продукт в большей степени заинтересует людей с месячным доходом около 45 тысяч рублей на человека в семье», — пояснял ранее Швецов в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что люди, зарабатывающие меньше, вряд ли смогут участвовать в новой пенсионной схеме, поскольку им не будет хватать денег одновременно на текущее потребление и на пенсионные отчисления.

У экспертов также есть вопросы к новой пенсионной системе. Если люди будут действовать согласно ГПП и откладывать 6% с зарплаты в 30-45 тысяч рублей, то через 30 лет смогут накопить около 700 тысяч, что для человека, который планирует нормально пожить после выхода на пенсию, крайне мало, считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Вероятнее всего, особого спроса на новую пенсионную схему со стороны граждан не произойдет. Медианной зарплатой в России является 34 335 рублей: это значит, что половина населения России получает меньше той суммы, которая могла бы позволить копить на старость, отмечает эксперт.

Не говоря уже о том, что после неоднократных замораживаний с 2014 года пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, доверие к ГПП будет нулевым. «Слишком сильное негативное впечатление вызвали заморозки средств в НПФ, а также прочие манипуляции с накоплениями», — заключает эксперт.