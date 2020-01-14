Отказы в кредитах: почему банки не верят россиянам

Россиянам одобряют все меньше кредитов. Доля положительных решений упала до минимума за два года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В 2019 году этот уровень достигал лишь 36,9% от общего числа заявок на кредиты, поданных россиянами, а в 2018 году — составлял 41%.

Однако перед Новым годом эта доля заметно снизилась. Так, в декабре прошлого года она составила всего 32,2%.

В качестве причины в НБКИ называют политику регулятора. Ранее представители Банка России неоднократно указывали на риски в сфере розничного кредитования и на общий рост уровня закредитованности.

«К началу четвертого квартала прошлого года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 13% до 17,02 трлн руб, просроченная — до 753 млрд рублей», — говорит аналитик «Алор Брокер» Вячеслав Абрамов.

В связи с ростом взятых на себя обязательств с 1 октября от банков и микрофинансовых организаций регулятор требует рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд.

При выдаче потребительских кредитов более 10 тыс. руб. финансовые организации обязаны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента. Чем он выше, тем больше начисляется надбавка по коэффициенту риска. А значит банкам нужно начислять больше резервов по таким займам.

В долгосрочной перспективе меры ЦБ по ограничению кредитования заемщиков с высоким ПДН будут тормозить рост долговой нагрузки населения, заявлял ранее в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

«Если ранее долговая нагрузка в 80% и более от доходов была приемлемой, то теперь и 50% может быть высокой. Это и в дальнейшем будет сказываться на снижение темпов роста кредитования»,

— комментирует ситуацию Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер».

С учетом высокой долговой нагрузки значительной доли населения, банкам стало просто невыгодно одобрять заявки наиболее активной части заемщиков, тех, кто постоянно перекредитовывается с целью обслуживания уже имеющегося долгового бремени, говорит Антонов.

Кроме того, по словам Абрамова, в прошлом году ЦБ повысил нормы достаточности капиталов для банков, что способствовало изменению в подходе к одобрению кредитных заявок — в частности, скорринг (кредитная оценка — «Газета.Ru») заемщиков ужесточился.

«В целом качественных заемщиков становится меньше из-за того, что не наблюдается роста реальных доходов. В основном сейчас пользуются спросом программы рефинансирования с учетом снижения ключевой ставки Центробанка», — говорит Абрамов.

Последний раз реальные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) населения росли в 2013 году — на 4%. После этого они постоянно сокращались на протяжении 2014-2017 годов. Однако в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%.

Данные за 2019 год пока не подведены. Однако согласно статистике, в первом квартале года падение показателя составило 2,2%, во втором квартале 2019 года зафиксирован — рост на 0,9%. В третьем квартале реальные доходы выросли до 3,3%.

Как прогнозировали ранее в Минфине, в этом году доходы россиян наконец вырастут, но чисто символически — всего на 0,1%. Мешают увеличению показателя выплаты по долгам. Помогают — ужесточение правил выдачи кредитов и индексация зарплат бюджетников.

На 2020 год власти также обещают весьма сдержанный рост доходов россиян.

Так, министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» сообщил, что реальная заработная плата увеличится в 2020 году на 2,3%.

При этом, отметил глава ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут на 1,5%.